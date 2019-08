Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,29% à 9833,85 points (08h20) - SMI (jeudi): -0,43% à 9805,50 points - SLI (jeudi): -0,28% à 1489,12 points - SPI (jeudi): -0,42% à 11'931,42 points - CAC 40 (jeudi): -0,87% à 5388,25 points - Dax (jeudi): -0,47% à 11'747,04 points - FTSE-100 (jeudi): -1,05% à 7128,18 points - Dow Jones (jeudi): +0,19% à 26'252,24 points - Nasdaq Comp (jeudi): -0,36% à 7991,39 points - S&P 500 (jeudi): -0,05% à 2922,95 points - Nikkei (vendredi): +0,40% à 20'7101,91 points AMBIANCE - En attendant ce qui va sortir de Jackson Hole NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - U-blox S1: chiffre d'affaires 190,6 mio CHF (cons. AWP: 209,5 mio) bénéfice net 13,6 mio CHF (cons. AWP: 14,0 mio) 2019: recettes de 380 à 400 mio CHF, Ebit de 15 à 27 mio CHF - Mobilezone S1: chiffre d'affaires 568,6 (560,6) mio CHF Ebit 23,6 (23,0) mio CHF bénéfice net 17,1 (16,8) mio CHF 2019: ambition Ebit relevée entre 56 et 61 mio CHF - Nebag S1: bénéfice net 4,32 (6,80) mio CHF - Bachem S1: chiffre d'affaires 134,5 mio CHF (cons. AWP: 126,0 mio) Ebit 24,4 mio CHF (cons. AWP: 22,8 mio) bénéfice net 20,4 mio CHF (cons. AWP: 18,3 mio) 2019: croissance dans le haut de la fourchette de 6 à 10% PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX: - ZKB S1: revenus d'exploitation -3,9% à 1165 mio CHF résultat d'exploitation -3,8% à 419 mio CHF bénéfice net 418 mio CHF masse sous gestion 315,5 mrd CHF afflux net argent frais 2,5 mrd CHF SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES JEUDI: - BC de Zoug: Urs Rüegsegger proposé à la présidence - Roche décroche une extension d'indication pour le Tecentriq au Japon - New Value: toutes les propositions validées par les actionnaires - Nestlé investit près d'un quart de milliard de francs suisses au Brésil rachète un fabricant de vitamines personnalisées aux USA - Genève Aéroport: des employés dénoncent leurs conditions de travail - Axpo: le barrage grison d'Isola va être assaini - La Poste: Roberto Cirillo veut "faire bouger les choses" NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 10:00 Avenir Suisse: CP sur l'accord de libre-échange avec les Etats-Unis, Zurich PRESSE JEUDI - AMS estime nécessaire la poursuite de la restructuration d'Osram Reuters - Les grands magasins Breuninger s'implantent en Suisse Tages Anzeiger (en ligne) PRESSE DU JOUR - Le média en ligne Konbini quitte la Suisse Le Temps DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi: - USA: la courbe des obligations à 2 ans et 10 ans s'inverse à nouveau aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0906 - USD/CHF: 0,9855 - future Conf: - (jeudi: -81 pb à 166,93%) - taux au comptant: - (jeudi: -0,930%) - Japon: inflation de 0,6% en juillet, toujours au plus bas depuis deux ans DIVERS jeudi: Suisse: - Agriculture: le Conseil fédéral opposé à une intervention sur les prix du lait - Public Eye appelle Syngenta à bannir ses pesticides "les plus toxiques" - Impôts: fronde sénatoriale contre l'augmentation automatique - PSI: empêcher la formation des métastases des tumeurs - Insolvabilité: vers la conservation électronique des reconnaissances de dettes - Transport aérien: nouvelles règles pour les drones et l'aviation après-Brexit - Tabac: les cultivateurs suisses n'ont pas besoin de plus de soutien - Régions de montagne: le Conseil fédéral en faveur d'un plan d'action - Procès de l'ex-banquier de MS: les premiers témoins passent sur le grill international: - Le Canada opposé à un retour au G8 avec la Russie (ministre) - Feux en Amazonie: l'inquiétude" s'internationalise - Italie le M5S fait durer le suspense pour la formation d'une majorité - Quel avenir pour les taux? Heure cruciale pour la Fed à Jackson Hole (éclairage) - La BCE inquiète d'un ralentissement économique "prolongé" - Brexit: Macron juge possible une solution "d'ici 30 jours" aujourd'hui: Suisse: - Avenir Suisse plaide en faveur d'un accord avec les Etats-Unis international: - G7: la mode veut agir pour l'environnement, mais sans contraintes plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 20 septembre - offres de rachat: Alpiq: CSA offre 70 francs suisses par action (délai jusqu'au 9 septembre) Baumgartner: BBC offre 425 francs suisses/action (délai du 24 septembre au 7 octobre) - IPO/nouvelles cotations sur SIX (annoncées): ras - prochaines décotations sur SIX: Edmond de Rothschild (Suisse) le 27 août Cham Group (le 19 décembre, dernier jour de cotation le 18 ensuite traité hors-Bourse) Ceva Logisitics (autorisée, date pas encore fixée) Panalpina (après le rachat par DSV) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard 29.08: - Klingelnberg (1,0 franc) 18.09: - Logitech (0,7346 franc) - Richemont (2,0 francs suisses) 01.10: - Conzzeta (30,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Temenos: BNP Paribas élague son exposition à 4,5% - Meyer Burger: Norges Bank franchit un seuil, à 3,17% - Medartis: Pictet Asset Management dispose de tout juste 3% - Logitech: Norges Bank s'affaisse à 2,9% - Hochdorf: Taaleri passe sous le seuil de 3% - Helvetia: Blackrock dispose de 3,20% - Comet: Veraison ramène sa participation à 9,99% - Clariant: Citadel étoffe son engagement à 3,391% - Barry Callebaut: Invesco réduit son exposition à 2,997%

al/jh