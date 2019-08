Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -1,02% à 9646 points (08h20) - SMI (vendredi): -0,62% à 9744,98 points - SLI (vendredi): -0,77% à 1477,67 points - SPI (vendredi): -0,52% à 11'869,00 points - CAC 40 (vendredi): -1,14% à 5326,87 points - Dax (vendredi): -1,15% à 11'611,51 points - FTSE-100 (vendredi): -0,47% à 7094,98 points - Dow Jones (vendredi): -2,37% à 25'628,90 points - Nasdaq Comp (vendredi): -3,00% à 7751,77 points - S&P 500 (vendredi): -3,00% à 2847,11 points - Nikkei (lundi): -2,17% à 20'261 points AMBIANCE - les tensions s'accroissent autour du litige commercial NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Credit Suisse Suisse annonce des mesures der réorganisation "Investment Banking Switzerland" en tant qu'unité indépendante CS Suisse prévoit des investissements en millions à trois chiffres sur 3 ans SPI: - Alpiq S1: perte nette de 206 mio CHF (S1 2018: - 124 Mio CHF) revenus des activités poursuivies de 2,2 mrd CHF (S1 2018: 2,6 mrd) 2019: faible revenu d'exploitation ajusté attendu - Ems-Chemie S1: bénéfice net de 266 mio CHF (S1 2018: 260 mio CHF) - Schaffner: objectifs à moyen terme confirmés (marge Ebit 8-10%) marge EBIT attendue à près de 5% pour l'exercice 2018/19 S2 2018/19: revenus attendus en baisse d'environ 5% PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX: - Le fonds Immo Helvetic améliore son résultat semestriel - La Banque Wir améliore sa rentabilité semestrielle SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI ET WEEK-END: - Panalpina: démission de 5 membres de la direction - Les CFF vont répondre à "toutes les exigences" de la Confédération - Air France assurera un vol hebdomadaire Genève-Paris Orly - La jeune pousse Hypopet cherche des investisseurs pour ses vaccins vétérinaires - Les clients piratés de Revolut seront remboursés NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:15 Alpiq: CP S1, Olten 17:30 KTM Industries: résultats S1 (CC 18:00) PRESSE VENDREDI - Comet entrevoit un rebond d'activité en 2020 (CEO) Finanz und Wirtschaft (en ligne) PRESSE DU WEEK-END - UBS et Deutsche Bank ont examiné une alliance dans l'Investmentbanking Wall Street Journal - Une réduction du personnel entraîne des accidents à Leibstadt SonntagsZeitung - L'accord-cadre a peu de chances d'aboutir cet automne Tiroler Tageszeitung et SonntagsBlick PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi: - USA: les ventes de maisons neuves chutent en juillet weekend: - ras aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0872 - USD/CHF: 0,9751 - future Conf: - (vendredi: +31 pb à 167,23%) - taux au comptant: - (vendredi: -0,863%) - le yuan au plus bas depuis 2008 sur fond d'embrasement commercial DIVERS vendredi: Suisse: - En plein essor économique, le Haut-Valais recrute international: - Boris Johnson promet un Royaume-Uni "tourné vers l'extérieur" après le Brexit - Accord commercial entre le Mercosur et 4 pays européens non-UE (l'AELE) - Trump: les taxes sur 250 milliards de dollars de biens chinois élevées à 30% le 1er octobre 300 milliards de dollars de biens chinois taxés à 15% au lieu de 10% au 1er septembre - L'Inde injecte près de 9 milliards d'euros pour relancer l'économie - Quand les multinationales promettent de se soucier d'environnement - Taux: la Fed agira de façon "appropriée" pour soutenir l'expansion (Powell) - Trump se demande si le patron de la Fed est un pire ennemi que Xi Jinping - Chine: nouveaux droits de douane sur 75 milliards d'importations américaines - L'UE dément envisager un fonds souverain de 100 milliards d'euros - Italie: phase positive de négociation entre sociaux-démocrates et Cinq Etoiles weekend: Suisse: - AELE-Mercosur: un accord de libre-échange controversé pour 2021 - Plus de 95% des exportations suisses exonérées de droit de douane - La coalition Mercosur insiste sur des critères de durabilité - Les Vert'libéraux adoptent la stratégie climatique "Cool down 2040" international: - Trump douche les espoirs sur le commerce au sommet du G7 regrette de ne pas avoir encore plus relevé les droits de douanes loue Johnson pour le Brexit et promet toujours un accord commercial - Commerce: le Japon et les USA se rapprochent d'un accord (presse) - G7: les Européens harponnent Trump sur le commerce - Brexit: l'optimisme retombé, Johnson et Tusk ferraillent sur l'Irlande - Abandonner le filet de sécurité irlandais pour éviter un Brexit sans accord - Droits de douane des USA: la Chine dénonce un "harcèlement" - Macron appelle le G7 à s'unir sur l'Amazonie, le commerce et la sécurité aujourdh'ui: Suisse: - ras international: - plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 20 septembre - offres de rachat: Alpiq: CSA offre 70 francs suisses par action (délai jusqu'au 9 septembre) Baumgartner: BBC offre 425 francs suisses/action (délai du 24 septembre au 7 octobre) - IPO/nouvelles cotations sur SIX (annoncées): ras - prochaines décotations sur SIX: Edmond de Rothschild (Suisse) le 27 août Cham Group (le 19 décembre, dernier jour de cotation le 18 ensuite traité hors-Bourse) Ceva Logisitics (autorisée, date pas encore fixée) Panalpina (après le rachat par DSV) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard 29.08: - Klingelnberg (1,0 franc) 18.09: - Logitech (0,7346 franc) - Richemont (2,0 francs suisses) 01.10: - Conzzeta (30,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Castle Private Equity annonce plusieurs changements de participations - Helvetia: Blackrock accroît ses parts à 3,11% - AMS: Norges Bank annonce une participation de 2,39% - Hochdorf: Stichting General Holdings étoffe sa participation à 15,46%

al/