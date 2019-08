Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,09% à 9795 points (08h30) - SMI (mardi): +0,72% à 9786,00 points - SLI (mardi): +0,48% à 1481,26 points - SPI (mardi): +0,75% à 11'917,73 points - CAC 40 (mardi): +0,67% à 5387,99 points - Dax (mardi): +0,62% à 11'730,02 points - FTSE-100 (mardi): -0,08% à 7089,58 points - Dow Jones (mardi): -0,47% à 25'577,90 points - Nasdaq Comp (mardi): -0,34% à 7826,95 points - S&P 500 (mardi): -0,32% à 2869,16 points - Nikkei (mardi): +0,11% à 20'479 points AMBIANCE - les déclarations chinoises liées au conflit commercial risquent de peser NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche: Swissmedic homologue l'Hemlibra en prophylaxie contre l'hémophilie A - Credit Suisse prévoit d'augmenter le capital de Real Estate Fund Green Property SPI: - Perrot Duval: cession d'Infranor pas avant mi-septembre - Jungfraubahn S1: revenus d'exploitation 106,7 (100,2) mio CHF Ebit 30,8 (25,4) mio CHF bénéfice net 23,9 (20,1) mio CHF - Valartis S1: bénéfice 3,3 (perte 0,4) mio CHF - SHL Telemedicine reprend le néerlandais Kadima BV Kadima BV génère 3 à 4 mio EUR de chiffre d'affaires - Emmi S1: chiffre d'affaires 1,66 CHF (cons. AWP: 1,69 mrd) Ebit 93,5 mio CHF (cons. AWP: 97,4 mio) marge Ebit 5,6% (cons. AWP: 5,8%) bénéfice net 72,9 mio CHF (cons. AWP: 78,2 mio) 2019: objectif chiffre d'affaires raboté, Ebit maintenu objectif de croissance ramené entre 1,5 et 2,5% (2,0 à 3,0%) - Bâloise S1: volumes d'activité 6,01 (5,47) mrd CHF ratio combiné 87,4% (cons. AWP: 92,4%) bénéfice net 395 mio CHF (cons. AWP: 362 mio) fonds propres 6592 mio CHF (cons. AWP: 6269 mio) - SF Urban S1: bénéfice net 8,5 (7,5) mio CHF bénéfice net hors revalorisations 7,5 (5,3) mio CHF S2: accent exercé sur le taux de vacance PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX: - CKW allège d'un tiers ses tarifs pour 2020 - Mirabaud S1: bénéfice net 26,1 mio CHF, avoirs sous gestion 34,0 mrd SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MARDI - ENR Russia Invest dégage un bénéfice de 3,54 millions au 1er semestre - Les remontées mécaniques de Brunni et du Titlis poursuivent leur collaboration - Le patron de Belimo proposé au conseil d'administration de Schweiter - Landis+Gyr entame une collaboration avec l'américain Utilidata - Les CFF veulent développer avec Axon une application de mobilité multimodale - Quickline: résultats semestriels stables dans un contexte tendu NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:30 Bâloise: CC résultats S1 09:30 SF Urban: CC résultats S1 10:00 Indice CS-CFA août 10:00 Swissmem: CP sur la situation de l'industrie des machines, Zurich PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi: - USA: la confiance des consommateurs résiste en août (Conference Board) aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0892 - USD/CHF: 0,9824 - future Conf: - (mardi: +40 pb à 167,83%) - taux au comptant: - (mardi: -0,941%) - Allemagne: le moral des consommateurs stable en septembre DIVERS mardi: Suisse: - Divertissement: radios et télévisions résistent face à la concurrence numérique - Prévoyance vieillesse: le taux minimal de la LPP devrait être stable en 2020 - Sécurité à l'étrange: une commission vole au secours de Pilatus international: - Un ancien de la Fed presse la Banque centrale d'affronter Trump - Brexit: l'opposition britannique s'entend pour tenter d'empêcher un "no deal" - Italie: reprise des pourparlers PD-M5S pour former un nouveau gouvernement - En banque d'investissement, les recettes de plus en plus sous pression (Moody's) aujourd'hui: Suisse: - Le 2e pilier des jeunes actifs pénalisé par les taux d'intérêt bas international: - La Chine veut encourager l'automobile pour relancer la consommation - Japon-Corée du Sud: un bras de fer économique perdant-perdant - Italie: journée cruciale pour la formation d'un nouveau gouvernement plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 20 septembre - offres de rachat: Alpiq: CSA offre 70 francs suisses par action (délai jusqu'au 9 septembre) Baumgartner: BBC offre 425 francs suisses/action (délai du 24 septembre au 7 octobre) - IPO/nouvelles cotations sur SIX (annoncées): ras - prochaines décotations sur SIX: Edmond de Rothschild (Suisse) le 27 août Cham Group (le 19 décembre, dernier jour de cotation le 18 ensuite traité hors-Bourse) Ceva Logisitics (autorisée, date pas encore fixée) Panalpina (après le rachat par DSV) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard 29.08: - Klingelnberg (1,0 franc) 18.09: - Logitech (0,7346 franc) - Richemont (2,0 francs suisses) 01.10: - Conzzeta (30,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS mardi: - la Centrale de lettres de gage lève 275 millions en trois tranches aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Vontobel: le pool d'actionnaires détient toujours 50,75% - Castle Private Equity: Goldman Sachs voit sa participation monter à 6,54%

buc/