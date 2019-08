Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,32% à 9870,30 points (08hxx) - SMI (jeudi): +0,82% à 9838,48 points - SLI (jeudi): +1,03% à 1492,10 points - SPI (jeudi): +0,81% à 11'979,83 points - CAC 40 (jeudi): +1,51% à 5449,97 points - Dax (jeudi): +1,18% à 11'838,88 points - FTSE-100 (jeudi): +0,98% à 7184,32 points - Dow Jones (jeudi): +1,25% à 26'362,25 points - Nasdaq Comp (jeudi): +1,48% à 7973,39 points - S&P 500 (jeudi): +1,27% à 2924,58 points - Nikkei (vendredi): +1,19% à 20'704,37 points AMBIANCE - nouveaux espoirs de résolution prochaine dans la guerre commerciale NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis: supériorité démontrée d'ofatuzumab sur Aubagio (Sanofi) SPI: - Tecan: Tania Micki succède à Rudolf Eugster au poste de CFO - Aevis confirme le rachat de la clinique privée Belair au 1er octobre 2019 - Emmi: la filiale chilienne Surlat fusionne avec Quillayes ventes au Chili ajustées à 170 mio CHF après l'opération - Plazza S1: revenu des immeubles 12,2 (8,8) mio CHF bénéfice net hors revalorisations 8,3 (4,9) mio CHF bénéfice net 14,2 (11,6) mio CHF 2019: hausse d'environ 15% du revenu des immeubles attendue hausse du bénéfice net hors revalorisations d'au moins 10% - Adval Tech S1: chiffre d'affaires 96,5 (104,0) mio CHF Ebit 6,3 (6,9) mio CHF bénéfice net 4,2 (7,8) mio CHF renonce toujours à formuler des objectifs annuels - Mobilezone finalise l'émission d'un emprunt obligataire de 53 mio CHF refinancement de 28,5 mio EUR assuré - IVF Hartmann S1: chiffre d'affaires 68,1 (66,0) mio CHF bénéfice net 5,9 (6,1) mio CHF 2019: recettes supérieures à 2018 attendues recul "temporaire" de l'Ebit attendu - Zug Estates S1: revenu des immeubles 26,7 (25,2) mio CHF bénéfice net 26,1 (18,2) mio CHF 2019: poussée de l'Ebit attendue hors reval. et amortissements bénéfice annuel hors reval. attendu supérieur à 2018 - CFT S1: résultat d'exploitation 39,5 (41,5) mio CHF bénéfice net 34,2 (31,8) mio CHF S2: activité soutenue au cours des mois de juillet et août PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX: - Adcubum nomme Franz Bergmüller en charge de la direction commerciale - Bendura Bank voit son bénéfice semestriel légèrement reculer SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES JEUDI - Edisun S1: chiffre d'affaires 7,21 (6,6) mio CHF bénéfice net 1,65 (1,43) mio CHF 2019: objectif de bénéfice annuel relevé à 3,4 mio CHF - Castle Alternative a détruit 1,57 million de ses propres actions - Norinvest essuie une perte au premier semestre 2019 - BKW: Philipp Hänggi nommé à la direction - Procimmo: le fonds Polymen améliore son bénéfice semestriel - Huber+Suhner développe des antennes pour le réseau 5G de Deutsche Telekom - CFF: défauts de sécurité identifiés sur 69 portes de train - Sunrise couvre plus de 260 communes avec la 5G NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 Baromètre conjoncturel KOF 10:30 CFT: CP résultats S1 18:00 Banque Privée Rothschild: Résultats S1 PRESSE DU JOUR - UBS: pour Sergio Ermotti, sa succession n'est pas un problème NZZ DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi: - USA: croissance révisée en légère baisse à 2% sur un an au 2e trimestre chute des promesses de ventes de logements en juillet - Allemagne: l'inflation ralentit à 1,4% sur un an en août (provisoire) - Le Brésil échappe à la récession: croissance +0,4% au 2e trimestre (officiel) aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0903 - USD/CHF: 0,9873 - future Conf: - (mercredi: -34 pb à 168,08%) - taux au comptant: - (mercredi: -0,997%) - Japon: la production industrielle a rebondi plus que prévu en juillet (+1,3%) DIVERS jeudi: Suisse: - Trop peu d'actu alémanique et tessinoise sur les radios de la RTS (étude) - Plan de restructuration en vue pour JTI: emplois menacés à Genève - Libre-échange: dépôt d'une pétition contre l'accord avec le Mercosur international: - Argentine: le peso poursuit sa chute malgré la demande de rééchelonnement - BCE: Lagarde favorable à la poursuite d'une politique de soutien à l'économie - Commerce: la Chine pourrait ne pas riposter aux dernières surtaxes américaines aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Amazonie: Bolsonaro minimise la gravité des incendies et attaque la presse - GB: première décision de justice sur la suspension du Parlement plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 20 septembre - offres de rachat: Alpiq: CSA offre 70 francs suisses par action (délai jusqu'au 9 septembre) Baumgartner: BBC offre 425 francs suisses/action (délai du 24 septembre au 7 octobre) - IPO/nouvelles cotations sur SIX (annoncées): ras - prochaines décotations sur SIX: Cham Group (le 19 décembre, dernier jour de cotation le 18 ensuite traité hors-Bourse) Ceva Logisitics (autorisée, date pas encore fixée) Panalpina (après le rachat par DSV) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard 18.09: - Logitech (0,7346 franc) - Richemont (2,0 francs suisses) 01.10: - Conzzeta (30,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS jeudi soir: - BPIPM lève 100 millions de francs suisses à taux zéro, échéance 2021 aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Swissquote détient 3,07%/3,001% en propre - Meyer Burger: Norges Bank abaisse sa participation à 2,69% - Gurit: Alantra EQMC Asset Management ramène son engagement à 2,94% - DKSH: Capital Group Companies détient 3,107%

ck/jh