Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,65% à 9916,28 points (08h20) - SMI (mardi): -0,72% à 9852,70 points - SLI (mardi): -0,66% à 1495,18 points - SPI (mardi): -0,65% à 12'011,90 points - CAC 40 (mardi): -0,49% à 5466,07 points - Dax (mardi): -0,36% à 11'910,86 points - FTSE-100 (mardi): -0,19% à 7268,19 points - Dow Jones (mardi): -1,08% à 26'118,02 points - Nasdaq Comp (mardi): -1,11% à 7874,16 points - S&P 500 (mardi): -0,69% à 2906,27 points - Nikkei (mercredi): +0,12% à 20'649 points AMBIANCE - Incertitudes, suspense et nouvelles tensions en vue au Parlement britannique NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche: satralizumab et Ocrevus au menu du prochain congrès sur la sclérose SPI: - Polyphor S1: perte nette 27,9 (-20,8) mio CHF enveloppe 2019 pour frais opérationnels réduite à 60-65 mio CHF Hernan Levett désigné responsable des finances dès octobre - Aevis Victoria S1: revenus opérationnels +10,3% à 345,1 mio CHF bénéfice net 202,1 mio CHF - Stadler: gagne commandes 50 trams pour Bernmobil, volume total 125 mio CHF - Orior étend sa participation dans Casualfood à 70% PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX: - Changement de patron pour Franz Carl Weber - Helsinn conclut deux accords pour le Pracinostat en Amérique du Sud SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MARDI - EPH S1: bénéfice attendu entre 20 et 30 (2,7) millions de dollars - Wisekey S1: bénéfice net 21,8 (perte nette 10,7) millions de dollars - Sunrise: la valeur d'UPC confirmée par ValueTrust promeut le rachat d'UPC auprès de ses clients - EEII dégage un bénéfice au 1er semestre - Villars Holding voit son bénéfice semestriel s'envoler - La banque mobile N26 se lance sur le marché suisse - Soutien européen au projet photovoltaïque d'une société vaudoise - Partenariat entre Tiedemann Advisors et Constantia Partners - CSL Immobilien: Bernd Geisenberger nouveau président du conseil d'administration - Lenzerheide Bergbahnen: recettes record en 2018/19 - AMS soumet officiellement son offre pour Osram, durée jusqu'au 1er octobre - Avaloq enregistre une hausse de 5% des ventes au premier semestre NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 10:00 Belimo: journée des investisseurs, Hinwil 10:15 CFF: CP S1, Berne 11:30 Zehnder: journée des investisseurs (dès...), Zwolle/Pays-Bas 18:30 Villars: résultats S1 14:00 Logitech: as. g., Lausanne - SHL: as. g. extra., Tel-Aviv (13:00 heure d'Israël) PRESSE DU JOUR - Pictet veut engager plus de 80 personnes à Zurich Finanz und Wirtschaft - CFinancial va quitter Rolle pour s'installer à New York L'Agefi - Départ du directeur des hôtels de la Fondation Sandoz Le Temps DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES (à 08h25) - EUR/CHF: 1,0848 - USD/CHF: 0,9898 - future Conf: - (mardi: +29 pb à 168,29%) - taux au comptant: - (mardi: -0,986%) - Chine: la croissance des services en forte progression en août - Argentine: inflation de 55% et récession de 2,5% en 2019 (banque centrale) DIVERS mardi: Suisse: - Libre-échange: une commission donne son feu vert à l'accord avec l'Indonésie - Adrian Steinherr proposé comme président de l'ASPS - Tessin: nouvelle embellie pour le commerce au 2e trimestre - Innosuisse approuve dix-sept nouveaux projets international: - Brexit: Boris Johnson s'apprête à convoquer des élections - USA: si la croissance se poursuit, pas besoin de baisse de taux immédiate - Le traité de l'UE avec le Mercosur ne sera pas ratifié (ministre) - GB: un Brexit sans accord ferait perdre des milliards de dollars d'exportations - La France a emprunté au total 5,329 milliards à court terme à des taux en baisse - L'Iran exclut des négociations bilatérales avec les Etats-Unis - Commerce: Trump met en garde la Chine de ne pas jouer la montre aujourd'hui: Suisse: - WEF: la Suisse reste 10e sur la compétitivité touristique international: - La croissance économique australienne a son plus bas depuis dix ans - Argentine: la Bourse dévisse, les perspectives s'assombrissent plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 20 septembre - offres de rachat: Alpiq: CSA offre 70 francs suisses par action (délai jusqu'au 9 septembre) Baumgartner: BBC offre 425 francs suisses/action (délai du 24 septembre au 7 octobre) - IPO/nouvelles cotations sur SIX (annoncées): ras - prochaines décotations sur SIX: Cham Group (le 19 décembre, dernier jour de cotation le 18 ensuite traité hors-Bourse) Ceva Logisitics (autorisée, date pas encore fixée) Panalpina (après le rachat par DSV) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard 18.09: - Logitech (0,7346 franc) - Richemont (2,0 francs suisses) 01.10: - Conzzeta (30,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Basilea: CS Group passe sous la barre des 3% - Castle Alternative: LGT Personalstiftung détient 22,79%, LGT CP 31,08% - U-blox: Norges Bank passe sous le seuil de 3% - SPS: Blackrock ramène sa participation à 10,03%

