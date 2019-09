Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,06% à 9976,88 points (08h20) - SMI (jeudi): +0,89% à 9983,07 points - SLI (jeudi): +1,23% à 1522,14 points - SPI (jeudi): +0,74% à 12'161,50 points - CAC 40 (jeudi): +1,11% à 5593,37 points - Dax (jeudi): +0,86% à 12'128,94 points - FTSE-100 (jeudi): -0,55% à 7271,17 points - Dow Jones (jeudi): +1,41% à 26'728,15 points - Nasdaq Comp (jeudi): +1,75% à 8116,83 points - S&P 500 (jeudi): +1,30% à 2976,00 points - Nikkei (vendredi): +0,54% à 21'199,57 points AMBIANCE - sur la réserve, dans l'attente d'indicateurs conjoncturels en Europe puis aux Etats-Unis NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis: "percée thérapeutique" pour le capmatinib contre cancer du poumon - Roche: extensions d'indication contre le cancer du poumon pour Tecentriq - Givaudan finalise la reprise de Drom - Credit Suisse: ex-banquier central à la tête du conseil consultatif au Brésil SPI: - Oerlikon: Philipp Müller désigné CFO dès janvier 2020 PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX: - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES JEUDI - CSL Behring continue d'investir à Berne - Clinerion et Oncologyinformationservice joignent leurs forces NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 BNS: réserves de devises à fin août 10:15 USS: CP ronde des salaires 2019/20, Berne 10:00 Economiesuisse: journée de l'économie (jus. 14:30), Zurich 18:30 SIAF: soirée avec le président de la Fed Jerome Powell, Uni Zurich PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi: - Le BAK abaisse sa prévision PIB 2019 à 0,7% (1,2%); 2020 à 1,3% (1,7%) le danger de récession est faible - USA: le secteur privé crée plus d'emplois que prévu en août, à 195'000 (ADP) la hausse de la productivité confirmée à 2,3% au 2e trimestre rebond de l'activité dans les services en août (ISM) les commandes industrielles ont confirmé leur reprise en juillet chute des stocks de pétrole brut de 4,8 millions barils à 423 Mb au 30/08 (EIA) - Russie: l'inflation ralentit encore en août aujourd'hui: - ras aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0896 - USD/CHF: 0,9867 - future Conf: - (jeudi: -76 pb à 166,68%) - taux au comptant: - (jeudi: -0,903%) - Japon: la consommation des ménages augmente de 0,8% en juillet DIVERS jeudi: Suisse: - Economiesuisse contre l'initiative pour des "logements abordables" - Fédérales 2019: Verts et Vert'libéraux continuent d'avoir le vent en poupe - Climat: le Conseil fédéral prêt à examiner une taxe sur les carburants international: - USA: vers une réforme du financement du marché immobilier - La guerre commerciale peut faire perdre 1% de croissance à l'économie US (Fed) - L'ouragan Dorian s'invite au rendez-vous annuel des réassureurs - Brexit: le casse-tête d'un nouveau report se profile pour l'UE - GB: nouveau vote lundi au Parlement sur des élections anticipées - Nucléaire: l'Iran annoncera samedi le détail de ses nouvelles mesures aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Hydrocarbures: mise en garde contre les investissements massifs - L'Italie espère de la souplesse de la part de l'Europe pour son budget - Le FMI a levé le dernier obstacle à la candidate des Européens plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 20 septembre - offres de rachat: Alpiq: CSA offre 70 francs suisses par action (délai jusqu'au 9 septembre) Baumgartner: BBC offre 425 francs suisses/action (délai du 24 septembre au 7 octobre) - IPO/nouvelles cotations sur SIX (annoncées): ras - prochaines décotations sur SIX: Cham Group (le 19 décembre, dernier jour de cotation le 18 ensuite traité hors-Bourse) Ceva Logisitics (autorisée, date pas encore fixée) Panalpina (après le rachat par DSV) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard 18.09: - Logitech (0,7346 franc) - Richemont (2,0 francs suisses) 01.10: - Conzzeta (30,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS jeudi: - Baloise Holding lève 125 millions à 0%, échéance 2021 aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS: Norges Bank senkt Anteil auf 2,43%

op/