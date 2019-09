Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,17% à 10'090,53 points (08h15) - SMI (vendredi): +0,91% à 10'073,82 points - SLI (vendredi): +0,83% à 1534,79 points - SPI (vendredi): +0,87% à 12'266,71 points - CAC 40 (vendredi): +0,19% à 5603,99 points - Dax (vendredi): +0,54% à 12'191,73 points - FTSE-100 (vendredi): +0,15% à 7282,34 points - Dow Jones (vendredi): +0,26% à 26'797,46 points - Nasdaq Comp (vendredi): -0,17% à 8103,07 points - S&P 500 (vendredi): +0,09% à 2978,71 points - Nikkei (lundi): +0,56% à 21'318 points AMBIANCE - la tendance positive devrait se poursuivre - le plus haut historique du 3 juillet à 10'091,48 pourrait tomber NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Lonza assure son financement sur le long terme - Partners Group prend une participation majoritaire dans BCR Group en Chine - Sika rachète un fabricant chinois de silicone et de colles SPI: - Sulzer: Girts Cimermans à la tête de la division Applicator Systems - BBC dévoile les détails de l'OPA sur les actions restantes de Baumgartner PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX: - ADC Therapeutics candidat à une introduction en Bourse à New York SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI - CS a finalisé la cession d'InvestLab à Allfunds - Bank Linth nomme un nouveau directeur Private Banking NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - Alpiq: échéance du délai de l'offre de CSA, à 70 francs suisses par action PRESSE VENDREDI - Partners Group veut céder Kindercare pour jusqu'à 2,5 milliards Bloomberg PRESSE DU WEEK-END - SG-E craint une répétition de la crise des exportations de 2012 et 2015 Sonntagszeitung - UBS songe à fonder une coentreprise avec Banco do Brasil Reuters PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi et week-end: - Chine: exportations en repli, excédent commercial en forte baisse en août les exportations vers les USA à la peine en pleine guerre commerciale - Powell et Jordan n'entrevoient pas de récession mondiale - Canada: fortes créations d'emplois avant le début des élections - USA: les créations d'emplois ralentissent encore en août à 130'000 taux de chômage stable (3,7%) aujourd'hui: (à 08h15) - EUR/CHF: 1,0904 - USD/CHF: 0,9888 - future Conf: - (vendredi: -33 pb à 166,35%) - taux au comptant: - (vendredi: -0,843%) - Seco: taux de chômage stable à 2,1% en août, 2,3% CVS - Japon: croissance au 2e trimestre revue en baisse à +0,3% sur un trimestre DIVERS vendredi: Suisse: - Economiesuisse pour un accord-cadre rapide et contre l'immobilisme - Tourisme d'achat: le Conseil fédéral doit légiférer sur la TVA - Suisse-Maroc: pour une meilleure coopération dans le domaine des transports - Visite d'Etat du président indien en Suisse, libre-échange au menu - Marine marchande: maintien des cautionnements solidaires analysé international: - Commerce: reprise des tractations avec Pékin dans un climat apaisé - La Chambre des Lords adopte la loi pour reporter le Brexit - Trump s'en prend une nouvelle fois au président de la Fed week-end: Suisse: - ras international: - Les syndicats britanniques plaident pour un report du Brexit - Accord nucléaire: l'Iran critique les "promesses non tenues" des Européens aujourd'hui: Suisse: - ras international: - ras plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 20 septembre - offres de rachat: Baumgartner: BBC offre 425 francs suisses/action (délai du 24 septembre au 7 octobre) - IPO/nouvelles cotations sur SIX (annoncées): ras - prochaines décotations sur SIX: Cham Group (le 19 décembre, dernier jour de cotation le 18 ensuite traité hors-Bourse) Ceva Logisitics (autorisée, date pas encore fixée) Panalpina (après le rachat par DSV) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard 18.09: - Logitech (0,7346 franc) - Richemont (2,0 francs suisses) 01.10: - Conzzeta (30,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - Vifor: S&P attribue la note "BBB-" et la perspective "stable" EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Aevis: le groupe Hubert/Reybier détient 80,58% en positions d'achat - Landis+Gyr: Franklin Resources recule à 3,555% - Logitech: Norges Bank monte à 3,01% - Molecular Partners: Nadine Zahnd-Straumann passe sous 3% - Temenos: Wellington Management passe sous 2,92% - UBS détient 6,83% et 4,99% en participations propres - U-blox: Credit Suisse Group détient 5,36% et 0,21% - AMS: Norges Bank monte à 3,33% de participation

jh/al