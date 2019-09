Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,37% à 10'057,26 points (08h20) - SMI (mardi): -0,39% à 10'020,48 points - SLI (mardi): -0,31% à 1535,46 points - SPI (mardi): -0,62% à 12'164,05 points - CAC 40 (mardi): +0,08% à 5593,19 points - Dax (mardi): +0,35% à 12'268,71 points - FTSE-100 (mardi): +0,44% à 7267,95 points - Dow Jones (mardi): +0,28% à 26'909,43 points - Nasdaq Comp (mardi): -0,04% à 8084,16 points - S&P 500 (mardi): +0,03% à 2979,39 points - Nikkei (mercredi): +0,96% à 21'597,76 points AMBIANCE - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Vifor Pharma nomme Klaus Henning Jensen Chief Medical Officer SPI: - Schmolz+Bickenbach 2019: Ebitda attendu à 70-100 (130-170) mio EUR - Lalique S1: chiffre d'affaires (66,9) 70,0 mio EUR résultat net -0,8 (+1,3) mio EUR rabote ses prévisions annuelles, recul de la marge Ebit attendu PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX: - Attentisme toujours de mise face aux incertitudes monétaires et commerciales SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MARDI - Kudelski: premier client pour "TVkey Cloud" de Nagra - Le parlement bernois veut limiter les hauts salaires chez BKW - Google fête son 15e anniversaire en Suisse - UBS: les actifs sous gestion "verts" franchissent la barre des 2 milliards NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 08:30 Helsana: CP évolution des volumes dans l'assurance de base, Zurich 10:00 Lalique: CC résultats S1 10:00 Fédération suisse du voyage FSV: CP marche des affaires en 2018/19, Zurich 11:15 AFF/BNS: emprunt Confédération, résultat 17:30 Flughafen Zürich: statistiques août 10:00 Richemont: as. g., Genève PRESSE MARDI - L'activiste allemand AOC a pris une participation dans Sunrise Reuters PRESSE DU JOUR - Artemis ressent une certaine retenue dans les investissements The Market DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi: - ras aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0957 - USD/CHF: 0,9920 - future Conf: - (mardi: -63 pb à 163,45%) - taux au comptant: - (mardi: -0,804%) - DIVERS mardi: Suisse: - La Finma confirme une demande d'évaluation de la Libra le projet de Facebook nécessite l'aval de l'autorité de surveillance - Urs Rohner appelle à une action concertée pour la cybersécurité - TAF, entraide fiscale: les noms des tiers doivent être anonymisés - Secret bancaire: initiative bernoise pour échanger les données bancaires international: - OMC: victoire partielle du Japon sur les taxes douanières sud-coréennes - USA: Donald Trump annonce le limogeage de John Bolton - Chine: plus de plafonds d'investissements étrangers sur ses marchés financiers - PPI: la note monte à 50 milliards de livres pour les banques britanniques - Brexit: Johnson en quête d'un accord avec l'UE après des désaveux au Parlement - USA: Trump en baisse, signes d'inquiétude sur l'économie (sondage) - L'automobile allemande fait sa mue électrique à Francfort aujourd'hui: Suisse: - Congé paternité: le Conseil national s'empare de la question international: - La Chine va exempter de surtaxes douanières certains produits américains - Japon: Shinzo Abe remanie son gouvernement - Avec la crise en Argentine, le FMI sous le feu des critiques - OMC: la Corée du Sud déposera plainte contre les restrictions japonaises plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 20 septembre - offres de rachat: Alpiq: CSA offre 70 francs suisses/action (délai supplémentaire jusqu'au 26 septembre) Baumgartner: BBC offre 425 francs suisses/action (délai du 24 septembre au 7 octobre) - IPO/nouvelles cotations sur SIX (annoncées): ras - prochaines décotations sur SIX: Cham Group (le 19 décembre, dernier jour de cotation le 18 ensuite traité hors-Bourse) Ceva Logisitics (autorisée, date pas encore fixée) Panalpina (après le rachat par DSV) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard 18.09: - Logitech (0,7346 franc) - Richemont (2,0 francs suisses) 01.10: - Conzzeta (30,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS mardi: - Intesa Sanpaolo Bank Ireland lève 225 mio à 0,25%, échéance 2024 aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - MCH: LLB Swiss Investment rabote son engagement à 9,91% - New Venturetec (en liquidation): K-S-Anlage étend son exposition à 5,15%

