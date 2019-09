Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,21% à 10'114,79 points (08h20) - SMI (jeudi): -0,04% à 10'094,09 points - SLI (jeudi): -0,05% à 1549,38 points - SPI (jeudi): +0,00% à 12'249,42 points - CAC 40 (jeudi): +0,44% à 5642,86 points - Dax (jeudi): +0,41% à 12'410,25 points - FTSE-100 (jeudi): +0,09% à 7344,67 points - Dow Jones (jeudi): +0,17% à 27'182,45 points - Nasdaq Comp (jeudi): +0,30% à 8194,87 points - S&P 500 (jeudi): +0,29% à 3009,57 points - Nikkei (vendredi): +1,08% à 21'994,37 points AMBIANCE - Regain d'attention autour de la dispute commerciale sino-américaine NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis sur la piste de biomarqueurs pour la sclérose en plaques - Roche: formulation sous-cutanée d'un anticancéreux équivalente à intravéneuse efficacité d'Ocrevus confirmée sur le long terme contre la SEP SPI: - BFW Liegenschaften a vendu deux nouveaux actifs - Aevis Victoria S1: recettes nettes 501,2 (280,6) mio CHF Ebitda 230 (31,8) mio CHF Ebit 201,1 (5,9) mio CHF - Cham Group: rachat d'actions terminé, 153'271 nominatives servies - Fundamenta Real Estate S1: revenu des immeubles 14,3 (12,5) mio CHF Ebit 13,7 (10,2) mio CHF bénéfice net 10,1 (6,5) mio CHF - Implenia: Veraison/Parmino Holding/Rössler regroupés détiennent 18,1% PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX: - L'italo-américain Tom Ford quitte le Tessin, une vingtaine d'emplois supprimés - Rigi Bahnen ne veut pas d'une version light d'une remontée à trois câbles SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES JEUDI - Postfinance bloque les opérations de paiement vers Cuba - Ceva a nommé Olivier Casanova directeur financier - Zug Estates: dissolution d'impôts latents pour environ 19 millions de francs suisses - Sunrise: l'actionnaire allemand AOC contre le rachat d'UPC - L'horloger Ulysse Nardin ouvre une boutique à Genève - Swiss a transporté davantage de passagers en août NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi: - USA: l'inflation progresse légèrement en août, à 1,7% sur un an (CPI) le déficit budgétaire un peu réduit en août à 200 milliards de dollars - La BCE abaisse comme attendu son taux sur les dépôts bancaires à -0,50% laisse ses deux autres taux directeurs inchangés abaisse ses prévisions de croissance de la zone euro pour 2019 et 2020 abaisse ses prévisions d'inflation pour 2019, 2020 et 2021 voit une "faiblesse de plus longue durée" de l'économie en zone euro (Draghi) les gouvernements dotés de marges budgétaires "devraient agir" (Draghi) le risque d'une récession en zone euro "est faible" mais "augmente" (Draghi) - Argentine: 4% d'inflation en août, 30% depuis début 2019 aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0957 - USD/CHF: 0,9891 - future Conf: - (jeudi: +21 pb à 162,96%) - taux au comptant: - (jeudi: -0,707%) DIVERS jeudi: Suisse: - Suisse-Inde: le président indien Ram Nath Kovind en visite d'Etat - Libre-échange: Genève veut un référendum sur le Mercosur - Vaud veut cadrer l'activité des sites de location comme Airbnb international: - Brexit: "pas de raisons d'être optimistes" sur un accord avec Londres (Barnier) - Le Royaume-Uni sera prêt pour un Brexit sans accord, promet Boris Johnson - USA: le Trésor envisage "sérieusement" l'émission de bons à très long terme - Pétrole: Ryad appelle au respect des réductions de production - Trump regrette que la Fed ne baisse pas les taux aussi vite que la BCE - Commerce: Washington veut "des progrès substantiels" avec la Chine (Mnuchin) - Allemagne: Merkel au chevet d'une industrie auto en pleine "révolution" aujourd'hui: Suisse: - ras international: - La Bolivie s'apprête à rejoindre le club des pays producteurs de lithium - Ouragan Dorian: encore 1300 personnes non localisées aux Bahamas - L'accord de libre-échange nord-américain doit être encore amélioré - USA: Donald Trump n'exclut pas un accord provisoire avec la Chine plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 20 septembre - offres de rachat: Alpiq: CSA offre 70 francs suisses/action (délai supplémentaire jusqu'au 27 septembre) Baumgartner: BBC offre 425 francs suisses/action (délai du 24 septembre au 7 octobre) - IPO/nouvelles cotations sur SIX (annoncées): ras - prochaines décotations sur SIX: Cham Group (le 19 décembre, dernier jour de cotation le 18 ensuite traité hors-Bourse) Ceva Logisitics (autorisée, date pas encore fixée) Panalpina (après le rachat par DSV) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard 18.09: - Logitech (0,7346 franc) - Richemont (2,0 francs suisses) 01.10: - Conzzeta (30,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Barry Callebaut: Invesco passe sous la barre des 3% - Clariant: Citadel rabote légèrement à 3,336% - Dufry: Franklin Resources élague son engagement à 4,95% - Komax: Credit Suisse Funds monte à 3,01% - Logitech: Norges Bank abaisse à 2,72% - U-blox: Norges Bank renforce à 3,02%, Credit Suisse passe sous le seuil de 3%

