Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,54% à 9993,14 points (08h20) - SMI (vendredi): -0,46% à 10'047,34 points - SLI (vendredi): -0,01% à 1549,24 points - SPI (vendredi): -0,64% à 12'170,68 points - CAC 40 (vendredi): +0,22% à 5655,46 points - Dax (vendredi): +0,47% à 12'468,53 points - FTSE-100 (vendredi): +0,36% à 7371,22 points - Dow Jones (vendredi): +0,14% à 27'219,52 points - Nasdaq Comp (vendredi): -0,22% à 8176,71 points - S&P 500 (vendredi): -0,07% à 3007,39 points - Nikkei (lundi): fermé AMBIANCE - la chute du prix du pétrole a détérioré l'ambiance NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche obtient une homologation de la FDA pour de nouvelles appl. Cobas SPI: - Stadler va livrer de nouvelles rames à Bybanen Bergen - Lem nomme Rebecca Cullinan comme responsable industrielle - TKB: objectifs stratégiques 2020-2022 confirmés - AMS: assemblée extraordinaire en octobre pour Osram une augmentation de capital de 1,5 mrd EUR sera proposée seuil minimal d'acceptation pour l'opération Osram abaissé à 62,5% pour Osram, l'offre d'AMS est financièrement attrayante et conseillée - HBM Healthcare portée par l'entrée en Bourse de Springworks Therapeutics PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX: - La Fondation Suisse de Placement 1291 a clos un exercice 2018/2019 performant SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI ET WEEK-END - Licenciements en grande partie évités à l'Hôpital de l'Ile à Berne - CFF: le successeur d'Andreas Meyer gagnera 20% de moins - Rieter: contribution extra. de 60 mio EUR au bénéfice après vente d'immeuble - Correctifs de valeur positifs pour Axpo et CKW - UBS: le chef de la communication passe chez Pictet - Georg Fischer inaugure un nouveau site de production à Bienne - Kapten, concurrent d'Uber, quitte la Suisse - Novartis détaille l'ampleur du succès clinique de l'ofatumumab contre la SEP - Rieter: un membre du conseil rachète pour 14,5 millions de francs suisses de titres NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 10:30 Roche: Pharma Day, Londres PRESSE DU WEEK-END - Klaus-Michael Kühne intéressé par une participation dans Swissport SonntagsZeitung - CFF: le successeur d'Andreas Meyer gagnera 20% de moins Le Temèps - Le président de Stadler confirme des achats d'actions pour près de 7 millions FuW PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi et week-end: - USA: les ventes au détail augmentent plus que prévu en août (+0,4%) les prix à l'importation reculent en août (-0,5%) solide rebond des stocks des entreprises en juillet léger rebond de la confiance des consommateurs en septembre (Uni Michigan) aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0945 - USD/CHF: 0,9885 - future Conf: - (vendredi: -177 pb à 161,19%) - taux au comptant: - (vendredi: -0,671%) - Chine: la croissance de la production industrielle au plus bas depuis 17 ans DIVERS vendredi: Suisse: - Centrales nucléaires: 7,5 milliards pour les déchets et la désaffectation - Un groupe d'experts de l'UE veut rayer la Suisse de la liste grise - Nouvelle centrale hydroélectrique inaugurée en Valais - La paGE finance: une transparence à géométrie variable pour les banques - Vers davantage de concurrence pour les dispositifs médicaux international: - Brexit: Boris Johnson "prudemment optimiste" avant de rencontrer Juncker lundi - BCE: pour le patron de la Bundesbank, Draghi "a dépassé les bornes" - En signe d'apaisement, Pékin exempt de surtaxes des produits agricoles US week-end: Suisse: - Les ministres germanophones parlent cannabis et santé numérique - La famille Sackler accusée de transférer de l'argent en Suisse - Adrian Wüthrich réélu à la présidence Travail.Suisse international: - Brexit: Johnson évoque "d'énormes progrès" et compare le Royaume-Uni à Hulk - La production de pétrole de l'Arabie réduite après une attaque de drones - La Fed devrait encore desserrer un peu la vis monétaire aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Brexit: déjeuner difficile entre Boris Johnson et Jean-Claude Juncker - Les cours du pétrole grimpent de 10% après les attaques en Arabie saoudite plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 20 septembre - offres de rachat: Alpiq: CSA offre 70 francs suisses/action (délai supplémentaire jusqu'au 27 septembre) Baumgartner: BBC offre 425 francs suisses/action (délai du 24 septembre au 7 octobre) - IPO/nouvelles cotations sur SIX (annoncées): ras - prochaines décotations sur SIX: Cham Group (le 19 décembre, dernier jour de cotation le 18 ensuite traité hors-Bourse) Ceva Logisitics (autorisée, date pas encore fixée) Panalpina (après le rachat par DSV) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard 18.09: - Logitech (0,7346 franc) - Richemont (2,0 francs suisses) 01.10: - Conzzeta (30,0 francs suisses) 24.10: - Dormakaba (16,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Cham Group détient une participation propre de 5,03% - Rieter: Peter Spuhler augmente à 22,0785% - Schaffner: Buru Holding se renforce à 24,27% - U-blox: Norges Bank descend à 2,85%

buc/fr