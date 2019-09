Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,29% à 9984,83 points (08h20) - SMI (mardi): +0,45% à 10'013,82 points - SLI (mardi): +0,12% à 1537,32 points - SPI (mardi): +0,54% à 12'137,72 points - CAC 40 (mardi): +0,24% à 5615,51 points - Dax (mardi): -0,06% à 12'372,61 points - FTSE-100 (mardi): -0,01% à 7320,40 points - Dow Jones (mardi): +0,13% à 27'110,80 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,40% à 8186,02 points - S&P 500 (mardi): +0,26% à 3005,70 points - Nikkei (mercredi): -0,18% à 21'961 points AMBIANCE - dans l'attente des annonces de la Fed et de la BNS NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - LafargeHolcim dépense 160 millions CHF pour réduire son empreinte carbone - Roche: la FDA accorde une percée thérapeutique pour Gazyva SPI: - Deux nouveaux membres au comité de direction de Bâloise Suisse - Ceva prolonge son partenariat avec la filiale brésilienne d'Airbus Helibras - Spice Private Equity S1: bénéfice net 3,4 (-9,7) mio USD PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX: - Espace Real Estate améliore sa performance semestrielle SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MARDI - Kistler compte deux patrons comme nouveaux membres du conseil d'administration - Emmi: manifestation de producteurs de lait contre les prix baissés - Saint-Cergue: ouverture des préventes sur les abonnements de ski - Le patron de BX Swiss quittera sa fonction fin 2019 - Martina Gmür reprend la présidence des Ports rhénans suisses NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - Investora (1er jour), Zurich PRESSE MARDI - Le premier hôtel de Samih Sawiris à Andermatt davantage rentable Schweizeraktien.net PRESSE DU JOUR - Veraison veut qu'Implenia se scinde en deux entités The Market DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi: - Fed de New York: intervention "technique" de 53 milliards de dollars injection de 75 milliards supplémentaires prévue mercredi - USA: la production industrielle progresse de 0,6% en août, plus que prévu - Brésil: nouvelle réduction du taux directeur en vue - La Banque de France revoit la croissance légèrement à la baisse à 1,3% pour 2020 aujourd'hui: (à 08h15) - EUR/CHF: 1,0996 - USD/CHF: 0,9936 - future Conf: - (mardi: -10 pb à 162,16%) - taux au comptant: - (mardi: -0,713%) - Fort repli des exportations japonaises en août, affectées par la Chine DIVERS mardi: Suisse: - Ministère public: le groupe UDC recommande une réélection de Michael Lauber - La résistance au changement technologique, même au sein d'entreprises innovantes - L'économie tessinoise en perte de vitesse au deuxième trimestre - L'initiative "Non à l'élevage intensif" déposée à Berne - Les Etats en faveur d'un durcissement sur la publicité pour le tabac international - Le Japon détenait plus de bons du Trésor US que la Chine en juillet - Pétrole: l'Arabie saoudite se veut rassurante après les attaques de samedi - Arabie/Pétrole: la moitié de la production suspendue, indisponible pour un mois - Tensions dans le Golfe, l'Iran exclut de parler avec Washington - Fed: début d'une réunion monétaire avec une baisse des taux à la clé aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Chute en trompe-l'oeil du marché automobile européen en août - USA: la Fed envisage une baisse des taux, les marchés doutent plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 20 septembre - offres de rachat: Alpiq: CSA offre 70 francs suisses/action (délai supplémentaire jusqu'au 27 septembre) Baumgartner: BBC offre 425 francs suisses/action (délai du 24 septembre au 7 octobre) - IPO/nouvelles cotations sur SIX (annoncées): ras - prochaines décotations sur SIX: Cham Group (le 19 décembre, dernier jour de cotation le 18 ensuite traité hors-Bourse) Ceva Logisitics (autorisée, date pas encore fixée) Panalpina (après le rachat par DSV) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Logitech (0,7346 franc) - Richemont (2,0 francs suisses) plus tard: 01.10: - Conzzeta (30,0 francs suisses) 24.10: - Dormakaba (16,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - U-blox: Credit Suisse Group étoffe sa participation à 5,29% - Schaffner: Fortezza Finanz Aktienwerk réduit sa participation à 2,988% - Rieter: Veraison abaisse sa participation à sous 3% - Molecular Partners: UBS Fund monte à 5,16% - Julius Bär: UBS Fund relève sa participation à 3,002%

