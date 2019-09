Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,18% à 10'046,28 points (08h25) - SMI (jeudi): +0,46% à 10'064,46 points - SLI (jeudi): +0,50% à 1545,33 points - SPI (jeudi): +0,40% à 12'201,76 points - CAC 40 (jeudi): +0,68% à 5659,08 points - Dax (jeudi): +0,55% à 12'457,70 points - FTSE-100 (jeudi): +0,58% à 7356,42 points - Dow Jones (jeudi): -0,19% à 27'094,79 points - Nasdaq Comp (jeudi): -0,07% à 8182,88 points - S&P 500 (jeudi): +0,00% à 3006,79 points - Nikkei (vendredi): +0,08% à 22'073,42 points AMBIANCE - légère baisse attendue, digestion des verdicts de la Fed et de la BNS NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche: homologation de la FDA pour Cobas Babesia - Clariant conclut un contrat de licence avec Orlen Poludnie pour Sunliquid SPI: - Airesis S1: résultat net -1,88 (-1,64) mio CHF PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX: - Hilti 8 mois: ventes +4,2% à 3,91 mrd CHF bénéfice d'exploitation +11% à 506 mio SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES JEUDI - Leonteq: Dominik Schärer de Raiffeisen au conseil d'administration - Axpo a engagé Christoph Brand, de Tamedia, comme directeur général - Comlab entame un partenariat avec un géant ferroviaire chinoise - CFF: Chantal Beck va prendre la direction de RailAway - Galenica réorganise son siège bernois avant un déclassement par la Ville - Coty: jusqu'à 350 postes menacés à Genève Investora 19: - Spice Private Equity a réinvesti 62% du capital - Tornos affronte la faiblesse de l'auto avec de nouveaux produits - Belimo mise sur un élargissement de l'offre de capteurs - Arbonia veut épuiser le potentiel en Europe de l'Est - CPH veut réduire sa dépendance au marché du papier - Cicor voit de grandes possibilités dans l'électronique imprimée - Conzzeta veut renforcer la marque Mammut en Amérique du Nord - Schaffner entrevoit une croissance sur le moyen terme NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 BNS: balance des paiements au 2e trimestre PRESSE JEUDI - Genève Aéroport: plus de contrat pour une société liée à l'affaire de corruption Tribune de Genève PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi: - USA: hausse surprise des reventes de logements pour le 2e mois d'affilée repli du déficit des comptes courants au 2e trimestre l'activité manufacturière de la région de Philadelphie ralentit - La Fed de New York injecte 75 mrd USD sur le marché pour 84 mrd demandés - La Banque d'Angleterre maintient à l'unanimité son taux directeur à 0,75% aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0959 - USD/CHF: 0,9911 - future Conf: - (jeudi: -51 pb à 162,01%) - taux au comptant: - (jeudi: -0,704%) - Japon: l'inflation a encore ralenti en août, à 0,5% sur un an - Chine: la banque centrale abaisse un de ses taux d'intérêt DIVERS jeudi: Suisse: - ras international - BCE: la nouvelle vague de prêts géants aux banques démarre doucement - La France a levé 10,745 milliards à moyen et long terme à des taux en baisse - L'Iran met en garde contre "une guerre totale" en cas de frappe sur son sol aujourd'hui: Suisse: - Echéance Eurex international: - ras plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 18 octobre - offres de rachat: Alpiq: CSA offre 70 francs suisses/action (délai supplémentaire jusqu'au 27 septembre) Baumgartner: BBC offre 425 francs suisses/action (délai du 24 septembre au 7 octobre) - IPO/nouvelles cotations sur SIX (annoncées): ras - prochaines décotations sur SIX: Cham Group (le 19 décembre, dernier jour de cotation le 18 ensuite traité hors-Bourse) Ceva Logisitics (autorisée, date pas encore fixée) Panalpina (après le rachat par DSV) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 01.10: - Conzzeta (30,0 francs suisses) 24.10: - Dormakaba (16,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS jeudi: - Emprunt: Acrotec lève 75 millions de francs suisses à 3,5%, échéance 2025 - Korea National Oil lève plus de 300 millions de francs suisses, échéance 2024 aujourd'hui - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - ras

vj/buc