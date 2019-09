Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,09% à 10'047,75 points (08h20) - SMI (vendredi): -0,08% à 10'056,83 points - SLI (vendredi): -0,15% à 1542,99 points - SPI (vendredi): -0,12% à 12'186,86 points - CAC 40 (vendredi): +0,56% à 5690,78 points - Dax (vendredi): +0,08% à 12'468,01 points - FTSE-100 (vendredi): -0,26% à 7337,11 points - Dow Jones (vendredi): -0,59% à 26'935,07 points - Nasdaq Comp (vendredi): -0,80% à 8117,67 points - S&P 500 (vendredi): -0,49% à 2992,07 points - Nikkei (lundi): fermé (équinoxe d'automne) AMBIANCE - les incertitudes du conflit commercial sino-américain pèsent NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Kühne+Nagel proposera des solutions neutres en carbone en 2020 SPI: - Meyer Burger rejette la candidature d'un représentant de Sentis au conseil - BVZ S1: bénéfice net 7,3 mio CHF (5,2 mio) produit total 86,1 mio CHF (77,1 mio) - Varia US Properties 2019: dividende confirmé à 2,60 francs suisses par action PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI ET WEEK-END - Laurastar: la deuxième génération reprend les rênes de l'entreprise - Zurich: Peter Giger nommé Group Chief Risk Officer au 1er octobre - Roche: homologation d'autres indications pour Tecentriq - Newron: Safinamide (Parkinson) homologué au Japon - Stadler crée une coentreprise avec l'indonésien PT INKA - Un chirurgien valaisan à la tête du Réseau hospitalier neuchâtelois - Louis Erard se réinvente et ambitionne de redevenir rentable - Partners Group acquiert 50% d'une société d'énergie en Amérique latine - AC Immune reçoit un paiement d'étape de 30 millions de francs suisses d'Eli Lilly NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 10:30 BVZ: CP résultats S1, Brigue PRESSE VENDREDI - La Fed de New York examine le rôle des banques dans les tensions du marché Financial TimeS PRESSE DU WEEK-END - Contribution à l'utilité sociale: Rega en tête, Marlboro en queue SonntagsZeitung - Ignazio Cassis s'inquiète d'un risque de guerre au Moyen-Orient NZZ am Sonntag - Le chef du SEM plaide pour une réforme de l'asile en Europe presse CH-Media PRESSE DU JOUR - Vitol a quasiment doublé son bénéfice semestriel Financial Times DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi et week-end: - S&P relève d'un cran la note de l'Espagne à A contre A- - La Fed annonce des opérations de repo quotidiennes jusqu'au 10 octobre aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0927 - USD/CHF: 0,9912 - future Conf: - (vendredi: +25 pb à 162,26%) - taux au comptant: - (vendredi: -0,705%) - DIVERS vendredi: Suisse: - Suisse-USA: la convention de double imposition entre en vigueur international: - Brexit: "un moment tragique pour l'Europe" (Juncker) - La Fed de New York examine le rôle des banques dans les tensions du marché - Iran: Trump renforce les sanctions mais fait l'éloge de la retenue militaire - Trump dit ne pas avoir besoin d'un accord avec Pékin avant l'élection de 2020 - L'Arabie saoudite dévoile les dégâts sur ses installations pétrolières - Brexit: Londres salue "un élan" dans les discussions (ministre britannique) - USA: L'économie n'a "pas besoin d'un stimulus monétaire" supplémentaire (Rosengren/Fed) - La Fed injecte 75 mrd de dollars sur les marchés interbancaires - USA: un membre du FOMC en faveur d'une plus forte baisse des taux - Climat: l'Allemagne va investir au moins 100 milliards d'euros d'ici 2030 week-end: Suisse: - AVS 66 ans: Bisbille entre les jeunesses des partis de droite - Un premier Comptoir helvétique en demi-teinte à Lausanne - Oui à une hausse des impôts à Obwald - Des milliers de personnes manifestent à Berne contre la 5G - Des CEO suisses appellent à une "politique climatique efficace" - Trois grandes priorités pour Ueli Maurer et Ignazio Cassis à l'ONU international - La marge de manoeuvre des Banques centrales a "encore rétréci" (BRI) - L'Iran avertit qu'en cas d'attaque, la guerre n'aura pas lieu sur son sol - Un nouveau choc pétrolier est-il envisageable ? aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Tourisme: le voyagiste britannique Thomas Cook fait faillite plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 18 octobre - offres de rachat: Alpiq: CSA offre 70 francs suisses/action (délai supplémentaire jusqu'au 27 septembre) Baumgartner: BBC offre 425 francs suisses/action (délai du 24 septembre au 7 octobre) - IPO/nouvelles cotations sur SIX (annoncées): ras - prochaines décotations sur SIX: Cham Group (le 19 décembre, dernier jour de cotation le 18 ensuite traité hors-Bourse) Ceva Logisitics (autorisée, date pas encore fixée) Panalpina (après le rachat par DSV) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 01.10: - Conzzeta (30,0 francs suisses) 24.10: - Dormakaba (16,0 francs suisses) 08.11: - Varia US (0,50 franc) RATING DE CRÉDIT week-end: - Nestlé: Fitch confirme "AA-" et perspective "neutre" aujourd'hui: - ras EMPRUNTS vendredi: - La BC de Lucerne lève 150 millions à 0,15%, échéance 2044 aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Partners Group: Morgan Stanley réduit sa participation à 15,4% - Obseva: FMR LLC et Select Biotechnology passent tous deux sous les <3% - SPS: BlackRock augmente légèrement sa participation à 10,06% - U-blox: Credit Suisse Group passe sous la barre des 3% -Siegfried: Norges Bank accroît sa participation à 3,04%

buc