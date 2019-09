Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,39% à 9952,15 points (08h20) - SMI (mardi): -0,06% à 9991,31 points - SLI (mardi): -0,27% à 1527,36 points - SPI (mardi): +0,10% à 12'141,17 points - CAC 40 (mardi): -0,04% à 5628,33 points - Dax (mardi): -0,29% à 12'307,15 points - FTSE-100 (mardi): -0,47% à 7291,43 points - Dow Jones (mardi): -0,53% à 26'807,77 points - Nasdaq Comp (mardi): -1,46% à 7993,63 points - S&P 500 (mardi): -0,84% à 2966,60 points - Nikkei (mardi): -0,36% à 22'036,48 points AMBIANCE - Donald Trump, ses déclarations et ses déboires NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Temenos finalise l'acquisition de Kony - Lafargeholcim se dote d'une responsable durabilité - Clariant collabore avec Merck et Sabic dans les films d'emballages SPI: - Dufry: la Finma accuse HNA d'avoir enfreint ses devoirs d'annonce la Finma va dénoncer la situation au DFF - La BC de Glaris ne proposera plus son "robo-advisor" Investomat PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MARDI - Nestlé: nouveau directeur financier pour Nestlé Waters North America - Dufry: l'Aena espagnole prolonge les concessions du groupe bâlois - Minoteries S1: chiffre d'affaires net 66,7 (68,6) mio CHF bénéfice net 2,8 (2,1) mio CHF - Investis réorganise sa direction au 1er janvier 2020 - Decathlon comptera 850 employés en Suisse d'ici la fin de l'année NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 10:00 Indice CS-CFA septembre 10:00 Georg Fischer: journée des investisseurs, Bienne PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi: - USA: la confiance des consommateurs s'est dégradée en septembre (Conf. Board) - La Banque d'Espagne révise en nette baisse ses prévisions de croissance aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0850 - USD/CHF: 0,9866 - future Conf: - (mardi: -4 pb à 162,97%) - taux au comptant: - (mardi: -0,764%) - France: le moral des ménages a continué de s'améliorer en septembre (Insee) DIVERS mardi: Suisse: - Nation Unies: la Suisse mise sur la numérisation pour affronter l'avenir international: - USA: les démocrates ont engagé une procédure de destitution contre Trump - L'empreinte carbone de l'aviation civile au coeur d'une réunion à Montréal - Iran: Trump maintient la pression, les Européens à la manoeuvre - L'accord commercial entre Tokyo et Washington bute sur les voitures - Trump met en garde la Chine sur le commerce et Hong Kong - Trump espère conclure un "magnifique" accord commercial avec Londres - Brexit: la Cour suprême inflige un coup ravageur à Boris Johnson aujourd'hui: Suisse: - Primes maladie 2020: un 1er pas qui appelle d'autres efforts, selon la presse international: - GB: rentrée parlementaire sous tension après un désaveu pour Boris Johnson plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 18 octobre - offres de rachat: Alpiq: CSA offre 70 francs suisses/action (délai supplémentaire jusqu'au 27 septembre) Baumgartner: BBC offre 425 francs suisses/action (délai du 24 septembre au 7 octobre) - IPO/nouvelles cotations sur SIX (annoncées): ras - prochaines décotations sur SIX: Cham Group (le 19 décembre, dernier jour de cotation le 18 ensuite traité hors-Bourse) Ceva Logisitics (autorisée, date pas encore fixée) Panalpina (après le rachat par DSV) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 01.10: - Conzzeta (30,0 francs suisses) 24.10: - Dormakaba (16,0 francs suisses) 08.11: - Varia US (0,50 franc) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - SPS: BlackRock descend à 9,97% - Partners Group: Morgan Stanley dispose de 15,71% - Hochdorf: Stichting General Holdings étend son engagement à 20,28% - Barry Callebaut: Invesco atteint le seuil de 3%

buc/jh