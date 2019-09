Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,23% à 10'034points (08h20) - SMI (jeudi): +0,97% à 10'010,71 points - SLI (jeudi): +0,78% à 1528,54 points - SPI (jeudi): +0,92% à 12'157,64 points - CAC 40 (jeudi): +0,66% à 5620,57 points - Dax (jeudi): +0,44% à 12'288,54 points - FTSE-100 (jeudi): +0,84% à 7351,08 points - Dow Jones (jeudi): -0,30% à 26'891,12 points - Nasdaq Comp (jeudi): -0,58% à 8030,66 points - S&P 500 (jeudi): -0,24% à 2977,62 points - Nikkei (vendredi): -0,8% à 21'879 points AMBIANCE - légère hausse attendue NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Richemont rachète le joaillier Buccellati - Logitech: rachète l'américain Streamlabs pour 118 mio USD le rachat n'aura pas d'impact "matériel" sur résultats 2019/2020 SPI: - Also ajoute des outils à sa plateforme de cybersécurité - La BCGE crée une division dédiée aux entreprises - Perfect Holding S1: chiffre d'affaires 7,7 mio CHF (6,6 mio) perte nette -0,6 mio CHF (-0,5 mio) a signé une lettre d'intention pour acquérir une société - Relief Therapeutics S1: perte de 556'000 (-365'000) CHF PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES JEUDI - L'américaine Xoma acquiert une participation dans une licence de Novartis - Nestlé prend une participation minoritaire dans l'américaine Before Brands - Werco Trade a augmenté son chiffre d'affaires au 1er semestre - Arundel refinance des prêts immobiliers en Allemagne - CH Media: six licenciements au St. Galler Tagblatt - Economies à Keystone-ATS: Impressum craint une spirale négative - KTM Industries et GASGAS Motorcycles concluent une collaboration industrielle - Libra: les dirigeants espèrent "rassurer très prochainement" les régulateurs - Ringier: Thomas Spiegel nommé directeur du groupe Blick - Genève Aéroport: 270 millions pour un nouveau centre de tri des bagages - Adria toujours cloué au sol, reprise des vols Swiss attendue samedi - Visilab veut concurrencer Fielmann sur les prix - Energie nucléaire: pièces non testées installées dans la centrale de Gösgen NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:30 Credit Suisse: CP placements durables, Zurich 19:00 Zwahlen et Mayr: résultats S1 10:00 Conzzeta: as. g. extra. sur un dividende extra., Zurich - Conférence pharma ESMO 2019 (jusqu'au 1.10), Barcelone PRESSE DU JOUR - La faillite de Thomas Cook risque de coûter à Credit Suisse FT DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi: - La Banque centrale du Mexique abaisse son taux directeur à 7,75% - USA: la croissance confirmée à 2% pour le 2e trimestre (rythme annuel) aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0851 - USD/CHF: 0,9947 - future Conf: - (jeudi: -36 pb à 162,63%) - taux au comptant: - (jeudi: -0,765%) - ras DIVERS jeudi: Suisse: - Le National refuse un moratoire sur le glyphosate - Le National veut renforcer la place économique helvétique - Libre-échange: feu vert du national à l'accord avec l'Indonésie - Familles: les déductions fiscales pour frais de garde devraient doubler - Le Conseil des Etats durcit la loi sur le tabac - La Suisse garde sa position en matière de compétitivité numérique - Assurance maladie: les soins gratuits dès la première semaine de grossesse international: - La France appelle l'Allemagne à se mobiliser sans attendre contre la récession - Iran et USA campent sur leurs positions malgré la pression internationale - L'Iran a lancé l'enrichissement d'uranium dans ses centrifugeuses avancées - La BRI crée un fonds d'obligations vertes pour les Banques centrales - FMI: "difficile" de trouver une solution rapide sur l'Argentine - USA: la Maison Blanche a tenté de cacher l'appel avec le président ukrainien aujourd'hui: Suisse: - ras international: - ras plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 18 octobre - offres de rachat: Alpiq: CSA offre 70 francs suisses/action (délai supplémentaire jusqu'au 27 septembre) Baumgartner: BBC offre 425 francs suisses/action (délai du 24 septembre au 7 octobre) - IPO/nouvelles cotations sur SIX (annoncées): ras - prochaines décotations sur SIX: Cham Group (le 19 décembre, dernier jour de cotation le 18 ensuite traité hors-Bourse) Ceva Logisitics (autorisée, date pas encore fixée) Panalpina (après le rachat par DSV) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 01.10: - Conzzeta (30,0 francs suisses) 24.10: - Dormakaba (16,0 francs suisses) 08.11: - Varia US (0,50 franc) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS jeudi: - Russian Railways émet deux emprunts pour 500 millions de francs suisses - Credit Agricole lève 150 milllions à 0,25%, échéance 2029 aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Meyer Burger: Credit Suisse Funds réduit sa part à moins de 3% - UBS détient des parts en propre de 6,9% et 5,01% - Logitech: Norges Bank abaisse sa participation à 2,29% - Alcon: Blackrock passe à 4,99% - Aryzta: Credit Suisse Funds réduit sa part sous 3%

jh/