Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,16% à 10'053,69 points (08h20) - SMI (vendredi): +0,27% à 10'037,81 points - SLI (vendredi): +0,32% à 1533,48 points - SPI (vendredi): +0,25% à 12'188,31 points - CAC 40 (vendredi): +0,36% à 5640,58 points - Dax (vendredi): +0,75% à 12'380,94 points - FTSE-100 (vendredi): +1,02% à 7426,21 points - Dow Jones (vendredi): -0,26% à 26'820,25 points - Nasdaq Comp (vendredi): -1,13% à 7939,63 points - S&P 500 (vendredi):: -0,53% à 2961,79 points - Nikkei (lundi): -0,56% à 21'755,84 points AMBIANCE - Ouverture attendue en légère hausse, prudence sur le dossier commercial NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Schindler: changements au comité exécutif - Roche prolonge le délai de l'offre de rachat sur Spark Therapeutics extension d'indication pédiatrique pour le Rituxan aux Etats-Unis - Novartis: solides résultats avec combinaison QVM149 contre l'asthme résultats positifs aussi avec combinaison QMF149 contre l'asthme SPI: - Sunrise veut limiter l'augmentation de capital à 2,8 mrd CHF prévoit dividende relevé à 350-370 mio CHF en 2019 - Alpiq: les actionnaires de référence détiennent 93,51% - Crealogix: Daniel Bader nommé CFO - Addex S1: liquidités 36,7 mio CHF (fin 2018: 41,7 mio) résultat net -7,5 mio CHF (+2,4 mio) - Sentis Capital/Meyer Burger: pas de conflit d'intérêt chez Kerekes - Basilea croit toujours dans le potentiel du dérazantinib PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Softwareone veut être coté à la Bourse suisse entrée en Bourse prévue au 4e trimestre bénéfice brut 724 mio CHF, Ebitda ajusté 187 mio CHF IPO sur les actions existantes les actionnaires historiques doivent détenir la majorité KKR doit conserver participation importante SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI ET WEEK-END - Novartis: bons résultats d'étude avec l'anticancéreux Kisqali - Le musée Nest ferme ses portes dimanche après trois ans d'existence - Barry Callebaut: du chocolat en utilisant tout le fruit du cacaoyer - Roche: des données étayent l'efficacité d'Alecensa contre le cancer du poumon la FDA homologue Rituxan pour le traitement d'enfants Tecentriq homologué en combinaison avec une chimiothérapie au Canada - Zwahlen&Mayr: bénéfice net semestriel en hausse, ventes en baisse - Les actions New Venturetec seront décotées fin octobre - Matador Partners: bénéfice semestriel de 0,88 million de francs suisses - Freenet pas prêt à céder à court terme ses actions Sunrise - Toggenburg Bergbahnen prolonge son offre de rachat de Bergbahnen Wildhaus - Racheté par Firmenich, Robertet veut rester indépendant - Chamboulement potentiel dans l'actionnariat de Lafargeholcim - Roche: résultats cliniques précoces encourageants pour Tecentriq-Avastin NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 KOF: baromètre conjoncturel 10:00 UBS: CP indice de bulle immobilière, Zurich 18:00 LumX: résultats S1 18:00 The Native: résultats S1 PRESSE VENDREDI - Des banques suisses intéressées par la gestion de fortune de SocGen Bloomberg - Patek Philippe anticipe une "très bonne" année 2019 Le Temps PRESSE DU WEEK-END - La Loterie romande pourrait reprendre l'organisation des lotos La Liberté - La Suva prévoit de supprimer quelque 170 emplois d'ici 2027 CH-Media PRESSE DU JOUR - Le conseil d'administration de Credit Suisse soutient Tidjane Thiam Financial Times DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi et week-end: - ZKB abaisse sa prévision de PIB pour la Suisse à 0,8% pour 2019 - USA: à 1,4% en août, l'inflation annuelle reste loin de la cible de la Fed rebond de la confiance des consommateurs en septembre (Uni Michigan) - Brésil: le chômage stable, l'économie informelle bat des records aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0848 - USD/CHF: 0,9919 - future Conf: - (vendredi: -5 pb à 162,51%) - taux au comptant: - (vendredi: -0,746%) - Japon: recul de 1,2% de la production industrielle en août, plus que prévu - Chine: rebond de l'activité manufacturière en septembre (indice indépendant) DIVERS vendredi: Suisse: - Déductions fiscales pour frais de garde: le PS lance un référendum - Grève du climat en Suisse à la veille de la marche à Berne - Les vols Zurich-Lugano restent cloués au sol pendant le week-end - Le Conseil fédéral tient à libéraliser le marché électrique international: - USA: procédure de destitution: les démocrates exigent d'autres documents - Le protectionnisme risque de provoquer une récession mondiale, avertit Pékin - L'UE et le Japon concoctent une réponse aux "nouvelles routes de la soie" - Brexit: toujours un "fossé important" entre Londres et Bruxelles (Coveney) week-end: Suisse: - A trois semaines des élections, la rue et les sondages en vert - Fédérales 2019/Imperturbable, la vague écologique continue sa progression - Près de 100'000 personnes réunies par la cause climatique à Berne international: - Les Autrichiens plébiscitent Sebastian Kurz et les Verts - Boris Johnson à l'offensive sur le Brexit avant le congrès de son Parti aujourd'hui: Suisse: - Congé paternité: divergence entre la population et le Parlement (sondage) international: - Canada: Trudeau prêt à creuser le déficit et à taxer les géants du web - L'Autrichien Sebastian Kurz triomphe en solitaire et cherche des partenaires plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 18 octobre - offres de rachat: Baumgartner: BBC offre 425 francs suisses/action (délai du 24 septembre au 7 octobre) - IPO/nouvelles cotations sur SIX (annoncées): ras - prochaines décotations sur SIX: Cham Group (le 19 décembre, dernier jour de cotation le 18 ensuite traité hors-Bourse) Ceva Logisitics (autorisée, date pas encore fixée) Panalpina (après le rachat par DSV) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 01.10: - Conzzeta (30,0 francs suisses) 24.10: - Dormakaba (16,0 francs suisses) 08.11: - Varia US (0,50 franc) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS vendredi: - BFCM lève 100 millions à 0,25%, échéance 2029 aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Clariant: Citadel abaisse sa participation à 3,286% - Galenica: Norges Bank recule à 2,74% - Julius Bär: UBS Fund monte à 3,09% - UBS détient 6,8% et 4,86% en parts propres - Valiant: Norges Bank monte à 3,01% de participation

