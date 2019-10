Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,30% auf 9922,38 points (08h20) - SMI (mardi): -1,25% à 9952,50 points - SLI (mardi): -1,14% à 1520,56 points - SPI (mardi): -1,14% à 12'093,10 points - CAC 40 (mardi): -1,41% à 5597,63 points - Dax (mardi): -1,32% à 12'263,83 points - FTSE-100 (mardi): -0,65% à 7360,32 points - Dow Jones (mardi): -1,28% à 26'573,04 points - Nasdaq Comp (mardi): -1,13% à 708,68 points - S&P 500 (mardi): -1,23% à 2940,25 points - Nikkei (mercredi): -0,49% à 21'778,61 points AMBIANCE - Préalables négatifs d'outre-Atlantique, ultimatum attendu pour le Brexit NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Lonza signe un accord de fabrication avec Cellectis - Nestlé finalise la vente de Skin Health, valorisation à 10,2 mrd CHF - Novartis publie des données à long terme positives sur le Cosentyx - Credit Suisse maintient sa comptabilité en francs suisses RWA comptabilisés en dollars dès le T4 2019 part de fonds propres durs (CET1) relevée rendement des fonds propres (RoTE) amélioré de 50 pb SPI: - Ceva Logistics: décotation prévue pour le 10 octobre 2019 - Peach Property: prix convertible d'un emprunt à 3% ramené à 28,50 CHF - Leclanché décroche une commande de Bombardier Transportation PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Décès du bijoutier joaillier genevois Gilbert Albert SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MARDI - Chiffre d'affaires en hausse de 8% en septembre à la Bourse suisse - Flughafen Zürich: inauguration du nouveau terminal de Floripa Airport - BCGE: Grégoire Carasso quittera le conseil d'administration en mai prochain - Burkhalter rachète une entreprise d'électrotechnique, 3,3 mio de recettes - Novartis collabore avec Microsoft dans le secteur de l'intelligence artificielle - Filiale de Novartis, Sandoz accusée de violation de brevet aux Etats-Unis - Nouveau directeur chez le fabricant de cornichons Reitzel NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 08:30 OFS: indice des prix à la consommation septembre 2019 10:00 KOF Consensus Forecast KOF: conférence sur les déséquilibres sur le marché du travail, Zurich PRESSE DU JOUR - L'argovien Oel-Pool entre au capital du tessinois Pina Petroli tio.ch DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi: - ras aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0872 - USD/CHF: 0,9947 - future Conf: - (mardi: -24 pb à 162,12%) - taux au comptant: - (mardi: -0,675%) - ras DIVERS mardi: Suisse: - Le nombre d'emplois vacants a diminué au 3e trimestre - Le patron de la Finma souligne le caractère transparent de la libra - Fédérales 2019: l'UDC veut revitaliser l'économie suisse international: - Brexit: Boris Johnson fera une "offre finale" à l'UE mercredi (officiel) aujourd'hui: Suisse: - Les prix des locations repartent à la hausse, notamment en Suisse centrales international: - La Corée du Nord tire des "projectiles" après avoir annoncé des discussions plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 18 octobre - offres de rachat: Baumgartner: BBC offre 425 francs suisses/action (délai du 24 septembre au 7 octobre) - IPO/nouvelles cotations sur SIX (annoncées): SoftwareOne (annoncée pour le 4e trimestre) - prochaines décotations sur SIX: Ceva Logisitics (le 10 octobre, dernier jour de cotation le 9 octobre) Airopack (le 1er novembre, dernier jour de cotation le 31 octobre) Cham Group (le 19 décembre, dernier jour de cotation le 18 ensuite traité hors-Bourse) Panalpina (après le rachat par DSV) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: Sunrise (2,8 milliards de francs suisses, as. g. extra. le 23 octobre) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 24.10: - Dormakaba (16,0 francs suisses) 08.11: - Varia US (0,50 franc) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Sunrise: Blackrock détient une participation de 5,53% - Alpine Select: Raymond Bär détient une participation de 10,14% - Alcon: Blackrock détient une participation de 5,05% - Adecco: Blackrock détient une participation de 5,24% - Gurit: Alantra EQMC Asset Management abaisse sous 3%, CS Funds relève à 3,13% - AMS: Norges Bank relève sa participation à 4,48%

fr/buc