Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,47% à 9806 points (08h20) - SMI (jeudi): +0,03% à 9760,44 points - SLI (jeudi): -0,14% à 1485,99 points - SPI (jeudi): +0,12% à 11'882,52 points - CAC 40 (jeudi): +0,30% à 5438,77 points - Dax (jeudi): fermé (jour férié) - FTSE-100 (jeudi): -0,63% à 7077,64 points - Dow Jones (jeudi): +0,46% à 26'201,04 points - Nasdaq Comp (jeudi): +1,12% à 7872,26 points - S&P 500 (jeudi): +0,80% à 2910,63 points - Nikkei (vendredi): +0,32% à 21'410 points AMBIANCE - un rebond est anticipé, données US sur le marché du travail attendues NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Partners Group lève 550 millions de dollars australiens à la Bourse de Sydney SPI: - Aryzta: a trouvé preneur pour sa participation dans Picard pour 156 mio EUR conserve une participation de 4,5% dans Picard - HBM Healthcare portée par l'entrée en Bourse de Viela Bio - Implenia "surpris" par la demande de "démantèlement" - Meyer Burger demande de rejeter le candidat au CA de l'actionnaire Sentis PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Raiffeisen propose l'élection d'Anne Bobillier au CA SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES JEUDI - AMS: résultat de l'offre sur Osram publié vendredi - La RTS supprime plusieurs émissions pour des raisons économiques - CFF et BLS: il manque 30 conducteurs de locomotive par jour - Baselworld noue un partenariat avec Luxury Venture Group - Clariant caracole en Bourse suite à des rumeurs de vente de Masterbatches - SFP Anlagestiftung engrange 54,6 millions avec son augmentation de capital - Swatch a investi 220 millions de francs suisses dans ses nouveaux bâtiments - Les TPG réorganisent leur réseau pour l'arrivée du Léman Express NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 08:30 OFS: statistiques d'hébergement août 11:00 KTM Industries: as. g. extra., Mattighofen/AT PRESSE JEUDI - Sunrise: des actionnaires vont s'opposer en AG à la reprise d'UPC Reuters PRESSE DU JOUR - Ethos demande le départ du président de Credit Suisse Handelszeitung DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi: - USA: léger repli des commandes industrielles en août la croissance de l'activité dans les services faiblit à 52,6% en septembre (ISM) aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0963 - USD/CHF: 0,9988 - future Conf: - (jeudi: +62 pb à 162,76%) - taux au comptant: - (jeudi: -0,710%) - Inde: la Banque centrale abaisse pour la 5e fois de l'année son taux directeur, à 5,15% (officiel) DIVERS jeudi: Suisse: - ras international: - La croissance française va continuer de résister fin 2019 (Insee) - Pétrole: l'Arabie saoudite a "stabilisé" sa production après l'attaque - Brexit: le plan de Boris Johnson ne constitue "pas la base d'un accord" - Sanctions américaines: l'UE prépare la riposte tout en espérant un accord aujourd'hui: Suisse: - ras international: - ras plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 18 octobre - offres de rachat: Baumgartner: BBC offre 425 francs suisses/action (délai du 24 septembre au 7 octobre) - IPO/nouvelles cotations sur SIX (annoncées): SoftwareOne (annoncée pour le 4e trimestre) - prochaines décotations sur SIX: Ceva Logisitics (le 10 octobre, dernier jour de cotation le 9 octobre) Airopack (le 1er novembre, dernier jour de cotation le 31 octobre) Cham Group (le 19 décembre, dernier jour de cotation le 18 ensuite traité hors-Bourse) Panalpina (après le rachat par DSV) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: Sunrise (2,8 milliards de francs suisses, as. g. extra. le 23 octobre) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 24.10: - Dormakaba (16,0 francs suisses) 08.11: - Varia US (0,50 franc) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Castle Private Equity: LGT Group Foundation prend une part de 8,54% - Helvetia: Blackrock descend à 2,96% - New Venturetec en liquidation: Alpine Select monte à 11,34% - AMS: Norges Bank augmente sa participation à 5,27%

jh