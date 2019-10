Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,17% à 9844,51 points (08h20) - SMI (vendredi): +0,69% à 9827,72 points - SLI (vendredi): +0,65% à 1495,59 points - SPI (vendredi): +0,74% à 11'970,07 points - CAC 40 (vendredi): +0,91% à 5488,32 points - Dax (vendredi): +0,73% à 12'012,81 points - FTSE-100 (vendredi): +1,10% à 7155,38 points - Dow Jones (vendredi): +1,42% à 26'573,72 points - Nasdaq Comp (vendredi): +1,40% à 7982,47 points - S&P 500 (vendredi): +1,42% à 2952,01 points - Nikkei (lundi): -0,16% à 21'375,25 points AMBIANCE - négociations commerciales toujours en ligne de mire NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - Aryzta propose Alejandro Legarda Zaragüeta au conseil d'administration PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Admicasa vend sa filiale Invest à O.P.M. Invest SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI ET WEEKEND - Novartis: AveXis présente des données positives avec Zolgensma - AMS: le seuil de 62,5% des actions Osram n'a pas été atteint le taux d'acceptation a atteint 51,6% maintient son intention de racheter Osram - Airopack: le sursis concordataire prolongé de 4 mois par la justice - Le spécialiste du "slow" journalisme Sept a 5 ans - Novartis: GSK débouté par un tribunal britannique d'une plainte contre Sandoz - Le japonais Muji ouvre son premier magasin à Zurich NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 BNS: réserves de devises à fin septembre PRESSE VENDREDI - Sunrise: un rejet de l'augmentation de capital coûterait plus de 50 mio USD Finanz und Wirtschaft PRESSE DU WEEKEND - LVMH: pas encore de décision sur la participation à Baselworld (Biver) Schweiz am Wochenende - Bell veut aussi miser sur l'ersatz de viande SonntagsZeitung - Affaire CS: le président de l'ASB dit qu'il n'y a pas lieu d'agir Radio alémanique PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi et week-end: - La Fed continue ses opérations de repo quotidiennes jusqu'au 4 novembre - Russie: l'inflation ralentit plus vite que prévu en septembre - Canada: baisse du déficit en août à 955 millions de dollars canadiens - USA: recul du chômage en septembre (3,5%), au plus bas depuis décembre 1969 les créations d'emplois encore solides en septembre à 136'000 rebond du déficit commercial en août, baisse du déficit avec la Chine - Autriche: prévisions de croissance abaissées à 1,4% pour 2020 aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0932 - USD/CHF: 0,9959 - future Conf: - (vendredi: -7 pb à 162,69%) - taux au comptant: - (vendredi: -0,752%) - Allemagne: légère baisse des commandes industrielles en août DIVERS vendredi: Suisse: - L'UE devrait retirer la Suisse de sa liste des paradis fiscaux - Les livraisons de ciment reculent au 3e trimestre international: - L'économie américaine "se porte bien malgré les risques" (Powell/Fed) - La France a emprunté au total 11,837 milliards d'euros à long terme - Russie: les constructeurs automobiles baissent leurs prévisions de ventes 2019 - Brexit: Johnson demandera un report à l'UE faute d'accord, selon des documents judiciaires weekend: Suisse: - Fédérales 2019: vers le succès vert au détriment du camp conservateur - 15 ans d'UNIA: des succès mais encore beaucoup à accomplir international: - USA: un 2e lanceur d'alerte donne des informations sur l'affaire ukrainienne les banques encore réticentes à s'ouvrir au secteur du cannabis - Destitution: les démocrates pressent le pas et défient la Maison Blanche - Secteur manufacturier américain à la peine: vers une récession auto-infligée? - Brexit: Londres ouvert aux discussions sur la question nord-irlandaise reprise lundi de difficiles discussions entre UE et Londres aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Portugal: le socialiste Antonio Costa largement reconduit plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 18 octobre - offres de rachat: Baumgartner: BBC offre 425 francs suisses/action (délai du 24 septembre au 7 octobre) - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Softwareone (annoncée pour le 4e trimestre) - prochaines décotations sur SIX: Ceva Logisitics (le 10 octobre, dernier jour de cotation le 9 octobre) Airopack (le 1er novembre, dernier jour de cotation le 31 octobre) Cham Group (le 19 décembre, dernier jour de cotation le 18 ensuite traité hors-Bourse) Panalpina (après le rachat par DSV) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: Sunrise (2,8 milliards de francs suisses, as. g. extra. le 23 octobre) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 24.10: - Dormakaba (16,0 francs suisses) 08.11: - Varia US (0,50 franc) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS samedi: - Zehnder: Credit Suisse Funds passe sous un seuil, à 4,92% - New Venturetec (liquid.): LLB Swiss Investment réduit son exposition à 2,82% - Bossard: Kolin Holding détient toujours 56,29% - Belimo: le groupe Linsi possède 19,2813% - Ascom: le groupe Veraison/Loys/Luxunion détient 15,9%

al/jh