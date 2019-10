Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,28% à 9827,42 points (08h20) - SMI (mardi): -1,15% à 9800,24 points - SLI (mardi): -1,15% à 1491,50 points - SPI (mardi): -1,08% à 11'944,72 points - CAC 40 (mardi): -1,18% à 5456,62 points - Dax (mardi): -1,05% à 11'970,20 points - FTSE-100 (mardi): -0,76% à 7141,15 points - Dow Jones (mardi): -1,19% à 26'164,04 points - Nasdaq Comp (mardi): -1,67% à 7823,78 points - S&P 500 (mardi): -1,56% à 2893,06 points - Nikkei (mercredi): -0,61% à 21'456 points AMBIANCE - Contre-mouvement haussier technique attendu NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis: de nouvelles données plaident pour l'efficacité du Cosentyx SPI: - BKW acquiert LTB Leitungsbau GmbH LTB Leitungsbau a réalisé en 2018 des ventes de 90 millions d'euros - Von Roll reçoit une commande d'Angleterre à deux chiffres en millions PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MARDI - SIX et la BNS collaborent au niveau de la monnaie centrale numérique - Le SIHH et Baselworld se tiendront un peu plus tôt à partir de 2021 - New Value: VNI réduite de 0,17 franc à cause de correctifs de valeur - Bank Frick: l'actionnaire Net 1 porte sa participation à 70% - Nestlé met la Suisse à l'eau minérale Vittel standard NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras PRESSE MARDI - Credit Suisse envisagerait un retour dans le Private Banking aux USA Bloomberg - GAM a interrompu les discussions avec de potentiels repreneurs Bloomberg GAM: il n'y a pas eu de discussions sur des activités M&A PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi: - La guerre commerciale menée par Trump ralentit la croissance mondiale (FMI) - Contre le changement climatique, taxe carbone et baisse des impôts (FMI) aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0957 - USD/CHF: 0,9938 - future Conf: - (mardi: +8 pb à 162,86%) - taux au comptant: - (mardi: -0,737%) DIVERS mardi: Suisse: - TVA: pour un allègement en faveur des petites entreprises - Encore du travail sur la réforme sur le contrat d'assurance - Ilot de cherté: le contre-projet indirect modifié dans le sens de l'initiative - Imposition des couples: le Conseil fédéral devrait remanier son projet - Genève Place Financière se défend sur le durableras international: - USA: la Fed adopte une simplification de la règle Volcker situation favorable sur le front de l'emploi et de l'inflation (Powell/Fed) - La guerre commerciale compromet le développement des pays pauvres (BM) - La France a emprunté au total 4,978 milliards d'euros à court terme - Pétrole: la Russie table sur un baril à 50 dollars à moyen terme (ministre) - Guerre commerciale: Trump vit dans un "monde imaginaire" - Brexit: Britanniques et Européens se préparent à un échec des négociations - Brexit: Boris Johnson joue avec "l'avenir de l'Europe", accuse Donald Tusk aujourd'hui: Suisse: - La Suisse recule au cinquième rang des pays les plus compétitifs (WEF) international: - Washington, Tokyo et Séoul se réunissent pour évoquer la Corée du Nord plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 18 octobre - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Softwareone (annoncée pour le 4e trimestre) - prochaines décotations sur SIX: Ceva Logisitics (le 10 octobre, dernier jour de cotation le 9 octobre) Airopack (le 1er novembre, dernier jour de cotation le 31 octobre) Cham Group (le 19 décembre, dernier jour de cotation le 18 ensuite traité hors-Bourse) Panalpina (après le rachat par DSV) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: Sunrise (2,8 milliards de francs suisses, as. g. extra. le 23 octobre) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 24.10: - Dormakaba (16,0 francs suisses) 08.11: - Varia US (0,50 franc) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Vifor: BNP Paribas rabote légèrement à 4,18% - AMS: Norges Bank abaisse à 4,21% - Sunrise: Blackrock renforce ses positions à 5,72%

ck/ol