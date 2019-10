Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,25% à 9927,30 points (08h20) - SMI (jeudi): +0,74% à 9903,02 points - SLI (jeudi): +0,87% à 1508,53 points - SPI (jeudi): +0,60% à 12'054,47 points - CAC 40 (jeudi): +1,27% à 5569,05 points - Dax (jeudi): +0,58% à 12'164,20 points - FTSE-100 (jeudi): +0,28% à 7186,36 points - Dow Jones (jeudi): +0,57% à 26'496,67 points - Nasdaq Comp (jeudi): +0,60% à 7950,78 points - S&P 500 (jeudi): +0,64% à 2938,13 points - Nikkei (vendredi): +1,15% à 21'798,87 points AMBIANCE - espoirs résucités dans les sagas du Brexit et de la guerre commerciale NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - Georg Fischer cède sa fonderie de Herzogenburg en Autriche cession à perte, impact de 10 millions sur l'Ebit - Dufry: ristourne d'impôts au Brésil, produit estimé à 40-50 millions - Valartis: le CFO/CRO George Isliker quitte l'entreprise - BBC détient au dernier pointage 99,06% de Baumgartner PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES JEUDI - Dufry: Hudson acquiert les droits des boutiques Brookstone dans 34 aéroports - Arbonia ouvre un site de production en Russie - Flughafen Zurich: légère hausse du nombre de passagers en septembre - Monopole de l'affichage à Genève: la SGA est déboutée par le Tribunal fédéral - ADC Therapeutics collabore avec un laboratoire britannique en oncologie - Osram CEO: il y a eu rencontre avec le patron d'AMS Alexander Everke Bain/Advent n'ont pas fait d'offre concrète chiffrée jusqu'ici NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - 13:00 Swiss: Chiffres passagers septembre 2019 PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi: - USA: l'inflation mensuelle inchangée en septembre (CPI) aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0983 - USD/CHF: 0,9969 - future Conf: - (jeudi: -88 pb à 161,48%) - taux au comptant: - (jeudi: -0,707%) DIVERS jeudi: Suisse: - Les caisses de pension dans le positif en septembre - Alain Berset ouvre la 77e Olma à St-Gall - Les camping-cars se vendent bien depuis le début de l'année international: - La Fed allège les exigences de capitaux des banques - Le juste prix d'une taxe carbone? 75 dollars la tonne, selon un rapport du FMI - Enchères pétrolières record au Brésil, à 2,17 milliards de dollars - Brexit: Johnson et son homologue irlandais entrevoient un possible accord - Commerce: Trump va rencontrer vendredi le principal négociateur chinois - L'UE accepte le plan grec de réduction des prêts à risques des banques - Guerre commerciale: reprise des négociations commerciales sino-américaines - La BCE profondément divisée au moment de relancer l'économie (minutes) - Budget zone euro: dissensions sur l'ampleur du financement - Pétrole: fort recul de la production de l'Arabie saoudite en septembre aujourd'hui: Suisse: - ras international: - ras plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 18 octobre - offres de rachat: Baumgartner: offre de BBC (délai supplémentaire du 14 au 25 octobre, finalisation le 8 novembre) - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Softwareone (annoncée pour le 4e trimestre) - prochaines décotations sur SIX: Ceva Logisitics (le 10 octobre, dernier jour de cotation le 9 octobre) Airopack (le 1er novembre, dernier jour de cotation le 31 octobre) Cham Group (le 19 décembre, dernier jour de cotation le 18 ensuite traité hors-Bourse) Panalpina (après le rachat par DSV) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: Sunrise (2,8 milliards de francs suisses, as. g. extra. le 23 octobre) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 24.10: - Dormakaba (16,0 francs suisses) 08.11: - Varia US (0,50 franc) RATING DE CRÉDIT jeudi: - ras aujourd'hui: - ras EMPRUNTS jeudi:? - ras aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Valiant: Norges Bank passe sous un seuil, à 2,92% - SPS: Blackrock étend sa participation à 10,05% - Sunrise: Blackrock dispose de 5,74% - New Venturetec (en liquidation): Richard Wetter réduit son exposition à 1,58% - AMS: Norges Bank allège son engagement à 2,41%

ck/ol/jh