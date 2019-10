Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,09% à 10'007,96 points (08h15) - SMI (vendredi): +1,15% à 10'017,39 points - SLI (vendredi): +1,55% à 1531,93 points - SPI (vendredi): +1,03% à 12'178,19 points - CAC 40 (vendredi): +1,73% à 5665,48 points - Dax (vendredi): +2,86% à 12'511,65 points - FTSE-100 (vendredi): +0,84% à 7247,08 points - Dow Jones (vendredi): +1,21% à 26'816,59 points - Nasdaq Comp (vendredi): +1,34% à 8057,04 points - S&P 500 (vendredi): +1,09% à 2970,27 points - Nikkei (lundi): fermé pour cause de jour férié AMBIANCE - pause attendu après le rebond de vendredi NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche: étude de phase III PEMPHIX sur MabThera/Rituxan atteint les objectifs SPI: - Crealogix émet un emprunt d'au moins 20 millions de francs suisses - Klingelnberg: recettes et bénéfice clairement inférieurs à l'année préc. ralentissement sur plusieurs marchés, dont automobile lance un programme d'efficience - Implenia: Veraison et Parmino quittent la table de négociation - Sunrise: Glass Lewis soutient l'augmentation de capital PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Novigenix s'associe à Radiomedix dans le suivi thérapeutique - Le Magic Pass perd Crans-Montana qui part à la fin de la saison - En manque de personnel, les CFF recourent aux bus toute une journée SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI ET WEEK-END - SoftwareOne: IPO autour du 25 octobre, fourchette 16,50-21,00 francs suisses/action - Temenos obtient une commande de Laskaris - Thomas Wellauer désigné administrateur du groupe néerlandais Aegon - Uber Suisse a 400'000 clients, 27 francs suisses l'heure pour un chauffeur - Sportradar rachète la plateforme de paris sportifs et de jeux en ligne Optima NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras PRESSE VENDREDI - Les USA envisagent de taxer les exportations pharma suisses NZZ en ligne - Richemont gèle les embauches Business Montres PRESSE DU WEEK-END - Le directeur de La Poste envisage des centres de conseils Schweiz am Wochenende - Le président de Sunrise plaide pour le rachat controversé d'UPC NZZ PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi et week-end: - USA: la confiance des consommateurs reprend de la vigueur début octobre - Canada: fortes créations d'emplois avant les élections - L'AFD a révisé les chiffres du commerce extérieur en août aujourd'hui: (à 08h15) - EUR/CHF: 1,0988 - USD/CHF: 0,9960 - future Conf: -29 pb à 161,19% (vendredi: -29 pb à 161,19%) - taux au comptant: - (vendredi: -0,666%) - Chine: fort repli des exportations en septembre, importations en berne DIVERS vendredi: Suisse: - Carburants renouvelables: allégements fiscaux prolongés et complétés - Energie hydraulique: vers une harmonisation pour les études d'impact - L'initiative contre la publicité pour le tabac a abouti - L'AFD a révisé les chiffres du commerce extérieur en août international: - Trump annonce un accord partiel "très important" avec la Chine - La Fed annonce une série de mesures pour améliorer la liquidité - Guerre commerciale: le FMI presse les pays du G20 "de faire marche arrière" - Le patron de la BCE défend son bilan face aux critiques - Brexit: Feu vert des 27 pour "intensifier" les négociations week-end: Suisse: - Des syndicats exigent l'examen de cas liés à l'amiante au Tessin - L'OIT ouvre ses portes pour la première fois à Genève international: - Singapour évite la récession et assouplit sa politique monétaire - Brexit: Boris Johnson informe ses ministres sur les ultimes négociations Juncker ouvert à toute demande de report des Britanniques l'UE prévient qu'il "reste beaucoup de travail" avant un accord - La Russie va oeuvrer avec Ryad contre toute déstabilisation du marché pétrolier - La Grèce, phénix sur le marché obligataire européen - Brésil: la déforestation en Amazonie a augmenté de 93% sur neuf mois 2019 - Guerre commerciale: Pékin et Washington règlent leur différend à "pas de bébé" - Défections en cascade chez Libra, le projet de monnaie de Facebook - Modi vante une "nouvelle ère" avec la Chine, volonté d'apaisement bilatéral aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Singapour évite la récession et assouplit sa politique monétaire - Poutine en Arabie saoudite: l'Iran et le pétrole omniprésents - Hagibis: au moins 35 morts au Japon, les recherches de survivants continuent - GB: le sort du Brexit se joue cette semaine plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 18 octobre - offres de rachat: Baumgartner: offre de BBC (délai supplémentaire du 14 au 25 octobre, finalisation le 8 novembre) - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Softwareone (autour du 25 octobre) - prochaines décotations sur SIX: Airopack (le 1er novembre, dernier jour de cotation le 31 octobre) New Venturetec (prévu le 1er novembre, manque encore le feu vert de SIX) Cham Group (le 19 décembre, dernier jour de cotation le 18 ensuite traité hors-Bourse) Panalpina (approuvée par SIX, date pas encore déterminée) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: Sunrise (2,8 milliards de francs suisses, as. g. extra. le 23 octobre) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 24.10: - Dormakaba (16,0 francs suisses) 08.11: - Varia US (0,50 franc) RATING DE CRÉDIT vendredi: - SIG Combibloc: Moody's relève la note de crédit à Ba2, perspective "stable" aujourd'hui: - ras EMPRUNTS - ras aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Peach Property: Kreissparkasse Biberach détient près de 11% du capital-actions - Adval Tech: Willy Michel détient une participation de 28,94% - Aryzta: Credit Suisse Funds détient 3,04% - Sunrise: BlackRock détient une participation de 5,42% - AMS: Norges Bank relève sa participation à 3,10%

jh/ol