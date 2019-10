Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,15% à 10'063,85 points (08h15) - SMI (mardi): +0,85% à 10'048,75 points - SLI (mardi): +1,10% à 1540,45 points - SPI (mardi): +0,68% à 12'200,47 points - CAC 40 (mardi): +1,04% à 5702,05 points - Dax (mardi): +1,15% à 12'629,79 points - FTSE-100 (mardi): -0,03% à 7211,64 points - Dow Jones (mardi): +0,89% à 27'024,80 points - Nasdaq Comp (mardi): +1,24% à 8148,71 points - S&P 500 (mardi): +1,00% à 2995,68 points - Nikkei (mercredi): +1,19% à 22'470,77 points AMBIANCE - Presque toutes les valeurs dans le rouge, Roche en verve NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche 9 mois: ventes groupe 46,1 mrd CHF (cons. AWP: 45,52 mrd) ventes Diagnostics 9,51 mrd CHF (cons. AWP: 9,48 mrd) ventes Pharma 36,60 mrd CHF (cons. AWP: 36,0 mrd) ventes Avastin 5,47 mrd CHF (cons. AWP: 5,35 mrd; S1: 3,66 mrd) ventes Herceptin 4,80 mrd CHF (cons. AWP: 4,7 mrd; S1: 3,3 mrd) ventes Tecentriq 1,30 mrd CHF (cons. AWP: 1,3 mrd; S1: 782 mio) ventes Rituxan 5,0 mrd CHF (cons. AWP: 4,87 mrd; S1: 3,3 mrd) ventes Ocrevus 2,66 mrd CHF (cons. AWP: 2,7 mrd; S1: 1,7 mrd) ventes Hemlibra 921 mio CHF (cons. AWP: 900 mio; S1: 535 mio) 2019: prévisions de ventes relevées à 6-9% finalisation du rachat de Spark Therapeutics cette année encore CEO: confiant dans la poursuite de la croissance au-delà de 2019 nous exportons plus depuis les Etats-Unis que nous y importons impact nettement plus marqué des biosimilaires aux USA en 2020 chef Pharma: la croissance en Chine risque de plafonner retour de croissance attendu en Europe - AMS lance une nouvelle génération de capteurs pour la reconnaissance faciale SPI: - Meyer Burger: ISS rejette à son tour l'élection de Mark Kerekes - Décès de Denis Matthey, directeur financier de Romande Energie - Conzzeta 9 mois: ventes 1136,5 (1306,5) mio CHF 2019: ventes attendues légèrement au-dessus de l'année dernière légère amélioration de la marge opérationnelle attendue - Dufry décroche un contrat à l'aéroport de Mexico City PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Novavest va demander son transfert sur SIX premier jour de cotation sur SIX prévu pour le 16 décembre SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MARDI - Sunrise; une caisse de pension canadienne soutient le deal UPC - Gurit 9 mois: chiffre d'affaires 428,5 mio CHF (cons. AWP: 426,4 mio) 2019: chiffre d'affaires attendu à 550 (avant 525) millions de francs suisses confirme marge Ebit dans le haut de la fourchette 8-10% - Meyer Burger: Ethos contre l'élection du représentant de Sentis au c. adm. - Swiss rencontre des problèmes moteur avec ses Airbus A220 - SR Technics décroche un contrat de maintenance en Ukraine - Le patron de Sunrise ne s'attend pas à un autre geste de Liberty - Numab accueille Daniel Vasella au conseil d'administration - Firmenich nomme Francesco Riosa vice-président de Fine Fragrance Europe NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 10:00 Raiffeisen: CP "Perspectives pour l'économie suisse" 17:30 Temenos: Résultats T3 PRESSE MARDI - Mobilezone: le 3e trimestre a évolué positivement (CEO) Finanz und Wirtschaft PRESSE DU JOUR - Selecta renonce à une cotation en Bourse cette année Finanz und Wirtschaft DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi: - Le FMI abaisse la prévision de croissance mondiale 2019 à 3% (-0,2 point) de 0,1 point sa prévision de croissance pour la Chine, à 6,1% de 0,2 point sa prévision de croissance des USA, à +2,4% de 0,1 point sa prévision de croissance en zone euro, à 1,2% aujourd'hui: (à 08h15) - EUR/CHF: 1,1011 - USD/CHF: 0,9977 - future Conf: (mardi: -98 pb à 160,54%) - taux au comptant: - (mardi: -0,627%) - Le marché automobile européen bondit de 14,5% sur un an en septembre DIVERS mardi: Suisse: - Une commission du National soutient l'achat de nouveaux avions de combat - Libre-échange: l'accord avec l'Indonésie ne devrait pas exclure l'huile de palme - La paGE finance: les banques genevoises recrutent à l'étranger, à contrecoeur - Les volumes d'exportation d'armes en hausse après neuf mois international: - "Optimisme modéré" des ministres de l'APEC sur un accord USA-Chine - La croissance européenne a raté son décollage, freinée par le Brexit - Climat: l'Allemagne veut augmenter de 74% les taxes sur ses vols court-courrier - Pas de divergence avec Washington sur la recherche d'un accord, selon Pékin - La transition vers la "décarbonisation" fait caler l'industrie automobile aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Hong Kong: un vote des députés américains suscite l'indignation de la Chine la cheffe de l'exécutif chahutée par l'opposition au parlement - Propriété intellectuelle: record de dépôts de brevets pour la 9e année consécutive - Violents combats turco-kurdes en Syrie, Pence et Pompeo dépêchés en Turquie plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 18 octobre - offres de rachat: Baumgartner: offre de BBC (délai supplémentaire du 14 au 25 octobre, finalisation le 8 novembre) - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Softwareone (autour du 25 octobre, constitution du livre d'ordres du 14 au 24 octobre) - prochaines décotations sur SIX: Airopack (le 1er novembre, dernier jour de cotation le 31 octobre) New Venturetec (prévu le 1er novembre, manque encore le feu vert de SIX) Cham Group (le 19 décembre, dernier jour de cotation le 18 ensuite traité hors-Bourse) Panalpina (approuvée par SIX, date pas encore déterminée) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: Sunrise (2,8 milliards de francs suisses, as. g. extra. le 23 octobre) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 24.10: - Dormakaba (16,0 francs suisses) 08.11: - Varia US (0,50 franc) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Coltene: Arthur Zwingenberger détient 17,2% - Alcon: Blackrock repasse sous la barre des 5%

