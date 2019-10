Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,16% à 9993,12 points (08h26) - SMI (jeudi): -0,23% à 10'008,94 points - SLI (jeudi): -0,39% à 1534,55 points - SPI (jeudi): -0,51% à 12'121,34 points - CAC 40 (jeudi): -0,42% à 5673,07 points - Dax (jeudi): -0,12% à 12'654,95 points - FTSE-100 (jeudi): +0,20% à 7182,32 points - Dow Jones (jeudi): +0,09% à 27'05,88 points - Nasdaq Comp (jeudi): +0,56% à 8156,85 points - S&P 500 (jeudi): +0,28% à 2997,95 points - Nikkei (vendredi): +0,18% à 22'492,68 points AMBIANCE - La prudence reprend le dessus NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche: nouvelle extension pour l'antigrippal Xofluza aux Etats-Unis SPI: - Stadler Rail: commande de locomotives confirmée en Espagne, pour 115 mio EUR - Wisekey 9 mois: chiffre d'affaires 18,7 millions de dollars liquidités de 19,2 millions de dollars fin septembre 2019: résultat net positif attendu - BB Biotech 9 mois: bénéfice net de 172 mio. Fr (172 mio) T3: perte nette de 382 mio CHF (242 mio) -Cosmo: octroie une licence pour Aemcolo aux USA à RedHill Biopharma prend une participation de 19,56% chez RedHill Biopharma PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES JEUDI - Credit Suisse confirme la ponction des dépôts en francs suisses de clients fortunés - Landis+Gyr conclut un projet Smart Grid avec le brésilien CEEE - Roche: la FDA étend l'homologation pour Xofluza - Edisun convoque une assemblée extraordinaire pour une augmentation de capital - Selexis a signé des accords de licence avec TeneoBio - Terminal Bâle-Nord: Swissterminal obtient gain de cause devant le TAF - APG SGA continuera de commercialiser les surfaces commerciales ENI - Chair Airlines volera à partir de cet hiver de Bâle et Genève - Genève Aéroport: le chef de la sûreté et son adjoint licenciés - La chaîne Domino's Pizza se retire de Suisse NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras PRESSE JEUDI - AMS envisage une nouvelle offre pour Osram Bloomberg - Lugano Airport: pas d'alternative à Swiss pour desservir Zurich (Lombardi) La Regione PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi: - Russie: la consommation des ménages ralentit encore en septembre - USA: la production industrielle en repli de 0,4% en septembre l'activité de la région de Philadelphie ralentit encore en octobre les stocks de brut bondissent de 9,3 millions de barils à 434,9 MB au 11/10 (EIA) - Allemagne: prévision de croissance abaissée pour 2020 de 1,5% à 1,0% aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0980 - USD/CHF: 0,9874 - future Conf: (jeudi: +27 pb à 160,55%) - taux au comptant: - (jeudi: -0,544%) - Japon: l'inflation a continué de ralentir en septembre - Chine: la croissance du PIB tombe à 6% au 3e trimestre ventes de détail et production industrielle sont reparties à la hausse en septembre DIVERS jeudi: Suisse: - L'initiative contre l'élevage intensif a abouti international: - Droits de douane US: Moscovici et l'Espagne espèrent un revirement - En marge du FMI, le G7 cherche sa réponse à Libra - USA: la Fed va maintenant "dans la bonne direction" (conseiller Maison Blanche) - Commerce: la trêve sino-américaine "pas suffisante" (dirigeante FMI) - Brexit: Juncker exclut un nouveau report après l'accord trouvé jeudi - Bonds: la France a emprunté 10,168 milliards d'euros à moyen et long terme aujourd'hui: Suisse: - Echéance Eurex international: - Taxation du numérique: le G20 doit apporter son soutien à l'initiative de l'OCDE - La naissance de la Libra doit être conditionnée à une réglementation stricte - Brexit: après l'accord trouvé à Bruxelles, Johnson s'attèle à convaincre - Washington impose 7,5 milliards de dollars de droits de douane aux pays de l'UE - La naissance de la Libra doit être conditionnée à une réglementation stricte plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 15 novembre - offres de rachat: Baumgartner: offre de BBC (délai supplémentaire du 14 au 25 octobre, finalisation le 8 novembre) - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Softwareone (autour du 25 octobre, constitution du livre d'ordres du 14 au 24 octobre) Novavest (1er jour de cotation prévu le 16 décembre, augmentation de capital préalable) - prochaines décotations sur SIX: Airopack (le 1er novembre, dernier jour de cotation le 31 octobre) New Venturetec (prévu le 1er novembre, manque encore le feu vert de SIX) Cham Group (le 19 décembre, dernier jour de cotation le 18 ensuite traité hors-Bourse) Panalpina (approuvée par SIX, date pas encore déterminée) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: Sunrise (2,8 milliards de francs suisses, as. g. extra. le 23 octobre) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 24.10: - Dormakaba (16,0 francs suisses) 08.11: - Varia US (0,50 franc) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Adecco: BlackRock annonce une participation de 5,19% - Castle Alternative: LGT Capital Partners réduit à 24,72% - Logitech: Norges Bank diminue sa participation à 2,99% - Rieter: Credit Suisse Funds relève sa position à 5,11% - The Native: Clear Express Group abaisse sa participation à 9,986%

jh