Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,29% à 9994,33 points (08h20) - SMI (vendredi): -0,43 à 9965,49 points - SLI (vendredi): -0,56% à 1525,88 points - SPI (vendredi): -0,49% à 12'062,18 points - CAC 40 (vendredi): -0,65% à 5636,25 points - Dax (vendredi): -0,17% à 12'633,60 points - FTSE-100 (vendredi): -0,44% à 7150,57 points - Dow Jones (vendredi): -0,95% à 26'770,20 points - Nasdaq Comp (vendredi): -0,83% à 8089,54 points - S&P 500 (vendredi): -0,39% à 2986,20 points - Nikkei (lundi): +0,27% à 22'552 points AMBIANCE - données contradictoires, bonne orientation NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ABB signe un contrat à Singapour pour des remorqueurs autonomes - Roche: combinaison de Tecentriq atteint les objectifs de l'étude IMbrave150 SPI: - Cosmo: le partenaire Medtronic lance le GI Genius en Europe - Santhera: la MHRA octroie un statut de médicament prometteur au vamorolone - Perrot Duval: finalisation de la vente d'Infranor encore retardée - Implenia: Veraison a vendu son paquet d'actions - GLKB 9 mois: produit d'exploitation 60,2 mio CHF (56,0 mio) résultat d'exploitation 21,0 mio CHF (19,9 mio) bénéfice net 17,8 mio CHF (16,8 mio) PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES vendredi - Implenia et l'actionnaire Max Rössler trouvent un accord - AMS offre de racheter Osram à 41 euros par action seuil d'acceptation abaissé à 55% Advent et Bain Capital ne vont pas refaire d'offre sur Osram - Le rideau va tomber sur le rachat d'UPC par Sunrise - CH Media rachète le groupe 3+ - Vincent Bornet quitte la direction de la télévision Canal 9 - Bilan positif pour une navette porte à porte de CarPostal à Brugg NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 CS: CP présentation du Global Wealth Report 2019, Zurich PRESSE DU WEEK-END - ras PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi et week-end: - ras aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0998 - USD/CHF: 0,9860 - future Conf: - (vendredi: -44 pb à 160,16%) - taux au comptant: - (vendredi: -0,563%) - Japon: repli des exportations en septembre DIVERS vendredi: Suisse: - S&P confirme les ratings de crédit du canton de Saint-Gall "AA+/A-1+" - La Suisse prête à envisager un accord de libre-échange avec les USA - Le Parlement maintient la pression concernant Agroscope - Propriété par étage: le droit devrait être mis à jour - Imposition des couples: une commission réclame un régime transitoire - Fiscalité: pas d'échange automatique de renseignements avec la Turquie - Lamal: vers une limitation de la transmission de données sur les assurés - Primes maladie: Alain Berset remet à l'ordre les caisses maladie - AI: une commission du National tient à raboter les rentes pour enfants international: - Richard Clarida (Fed) prudent sur les attentes d'une nouvelle baisse de taux - Le ministre allemand des Finances prévoit plus de croissance - La France a levé au total près de 13 milliards d'euros à moyen et long terme - Après l'accord sur le Brexit, l'unité des 27 malmenée sur l'élargissement - Paris, Rome et Berlin préparent des mesures pour interdire la Libra en Europe - Brexit: Macron ne souhaite pas de "nouveaux délais" l'accord version Johnson, un moindre mal pour l'économie britannique - Christine Lagarde nommée officiellement à la tête de la BCE - Sanctions douanières américaines: l'UE n'a d'"autre choix" que des représailles week-end: Suisse: - Fédérales 2019: le taux de participation passe le cap des 45% - L'économie suisse appelle la gauche à la responsabilité - Fin de partie pour plusieurs figures du Parlement - La politique climatique devrait être renforcée sous la Coupole - Les Verts envisagent un changement au Conseil fédéral - Affluence en hausse à l'Olma de Saint-Gall avec 360'000 visiteurs - Bâle-Ville: le PS conserve son siège au gouvernement avec Tanja Soland - Les Jurassiens opposés à un report de la baisse fiscale - Oui à la réforme cantonale de la fiscalité des entreprises à Uri - Quinze charnières fissurées découvertes jusqu'ici sur les F/A-18 élections fédérales: National: - Les Verts et les Vert'libéraux cartonnent au National - Vaud: le PLR devance le PS, les écologistes font fort au National - Le Jura bernois perd son siège au National - Zurich: Raz-de-marée écolo au détriment des autres partis au National - Genève: vague écologiste au national, 4 sièges pour les Verts et Vert'libéraux - Bâle-Ville: les Vert'libéraux prennent le siège de l'UDC au National - Valais: les Verts gagnent un siège, le PDC en perd un au National - Tessin: la Lega perd un siège au National au détriment des Verts - Les deux sortants réélus à Appenzell Rhodes-Extérieures - Lucerne: UDC et PLR perdants au National - ballottage aux Etats - Thurgovie: les Verts ravissent le siège PLR au National - Soleure: un Vert sort un PS et l'UDC caracole en tête au National - Jura: les sortants réélus au National - Fribourg: les Verts piquent le siège de l'UDC Jean-François Rime au National - L'UDC et le PDC st-gallois sont les grands perdants au National - Neuchâtel: l'UDC perd son siège au National, les Verts en gagnent un - Bâle-Campagne: stabilité au National - Ballotage aux Etats - Soleure: les Verts ravissent un siège au PS au National - l'UDC consolide - L'UDC perd un siège au profit du PS au National dans les Grisons - Pas d'élu rose-vert dans le canton de Schwyz - L'alternative verte prend un siège au PLR au National à Zoug - L'UDC perd un siège au National au profit du PDC dans le canton d'Uri - Spectaculaire vague verte à Zurich au Conseil national, PS perdant - Obwald: Monika Rüegger reprend le siège UDC au National, perdu en 2011 - Appenzell AI: Thomas Rechsteiner maintient le siège du PDC au Conseil national - Le PDC prend le siège de l'UDC au National à Uri Etats: - Verts en progrès aux Etats, mais la droite garde la main - Il faudra un deuxième tour à Genève pour le Conseil des Etats - Berne: un duo rose-Vert devance l'UDC pour le Conseil des Etats - Fribourg: ballottage général aux Etats, avec un triomphe de Christian Levrat - Vaud: le ticket rose-vert en tête - Ballottage général pour les Etats - Ballottage général au Tessin pour le conseil des Etats - Jura: Charles Juillard (PDC) et Elisabeth Baume-Schneider (PS) élus aux Etats - Zurich: Daniel Jositsch (PS) facilement réélu aux Etats - Valais: le ticket PDC devance le PS à l'issue du premier tour aux Etats - Neuchâtel: les Verts ont pris le siège du PS aux Etats - Soleure: Pirmin Bischof (PDC) réélu- 2e tour pour Roberto Zanetti (PS) - Ballottage général pour les Etats à St-Gall - Thurgovie: l'UDC Jakob Stark accède au Conseil des Etats - Schwytz: l'UDC Alex Kuprecht est réélu au Conseil des Etats - Argovie: le PLR et l'UDC en tête pour le 2e tour aux Etats - Lucerne: Damian Müller (PLR) est réélu au premier tour - Grisons: les deux conseillers aux Etats réélus sans coup férir - Election d'un Vert aux Etats à Glaris - Uri: Heidi Z'graggen maintient le siège PDC au Conseil des Etats - Les deux conseillers aux Etats schaffhousois sont réélus international: - Londres assure pouvoir sortir de l'UE le 31 octobre - Brexit: le processus de ratification de l'accord va se poursuivre côté UE - FMI/BM: faire plus et mieux pour soutenir la croissance mondiale - Lagarde critique la manie de Trump de tweeter sur la Banque centrale américaine - Les députés britanniques reportent leur décision sur l'accord de Brexit - Pékin évoque un "progrès substantiel" dans les négociations avec les USA aujourd'hui: Suisse: - Fédérales: les Verts gagnent plus de 6 points, selon les chiffres de l'OFS - la presse romande emportée par la vague verte historique international: - Brexit: Boris Johnson martèle que Londres sortira de l'UE le 31 octobre - Elections en Bolivie: Evo Morales en tête, mais contraint à un second tour plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 15 novembre - offres de rachat: Baumgartner: offre de BBC (délai supplémentaire du 14 au 25 octobre, finalisation le 8 novembre) - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Softwareone (autour du 25 octobre, constitution du livre d'ordres du 14 au 24 octobre) Novavest (1er jour de cotation prévu le 16 décembre, augmentation de capital préalable) - prochaines décotations sur SIX: Airopack (le 1er novembre, dernier jour de cotation le 31 octobre) New Venturetec (prévu le 1er novembre, manque encore le feu vert de SIX) Cham Group (le 19 décembre, dernier jour de cotation le 18 ensuite traité hors-Bourse) Panalpina (approuvée par SIX, date pas encore déterminée) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: Sunrise (2,8 milliards de francs suisses, as. g. extra. le 23 octobre) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 24.10: - Dormakaba (16,0 francs suisses) 08.11: - Varia US (0,50 franc) RATING DE CRÉDIT - ABB: Fitch réduit sa perspective de notation de "positive" à "stable" EMPRUNTS vendredi: - Citigroup lève 325 millions à 0,5%, échéance 2028 aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - SPS: BlackRock annonce une participation de 10,17% - AMS: Norges Bank étoffe sa particiaption à 3,13% - Implenia: Norbert Ketterer annonce détenir une part de 3,03% - Alcon: Blackrock annonce une participation de 5,00%

jh/fr