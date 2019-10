Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,11% à 10'208,62 points (08h25) - SMI (vendredi): +0,90% à 10'197,09 points - SLI (vendredi): +0,88% à 1563,86 points - SPI (vendredi): +0,77% à 12'306,45 points - CAC 40 (vendredi): +0,67% à 5722,15 points - Dax (vendredi): +0,17% à 12'894,51 points - FTSE-100 (vendredi): -0,05% à 7324,47 points - Dow Jones (vendredi): +0,57% à 26'958,06 points - Nasdaq Comp (vendredi): +0,70% à 8243,12 points - S&P 500 (vendredi): +0,41% à 3022,55 points - Nikkei (lundi): +0,30% à 22'867,27 points AMBIANCE - Optimisme de mise, nouveaux records en vue NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ABB acquiert 67% de Shanghai Chargedot New Energy Technology Co SPI: - Realstone Development Fund veut doubler son dividende pour 2019 - Autoneum: Bernhard Wiehl nouveau CFO - Baumgartner: BBC dispose de 99,06% après l'extension du délai - Orior: entrée en fonction du nouveau directeur financier PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Senioresidenz rachète six centres d'habitation et de soin SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI ET WEEK-END - Remontées mécaniques: pas de fusion entre Champéry et Morgins - Aluflexpack: le COO Jörg Wingefeld part avec effet immédiat - Richemont fonde une co-entreprise avec Alber Elbaz - Lonza ne produira plus de chlorure de cyanure à Viège (VS) - Une panne chez Swisscom met à mal les numéros d'urgence à Zurich - La firme genevoise Scrasa passe en main de ses salariés NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 08:30 Swiss Life: CP développement de l'immeuble Bahnhofstrasse, Zurich 16:30 Crealogix: assemblée générale, Zurich PRESSE VENDREDI - Audemars Piguet toujours sur la voie de la croissance Watch Around - Le centre Dannemann met fin à ses activités évènementielles Corriere del Ticino PRESSE DU WEEK-END - Julius-Bär va rester un pur gestionnaire de fortune (président) NZZ - Groupe Mutuel veut reverser 100 millions à ses assurés Matin Dimanche - Chances "intactes" pour un Vert au Conseil fédéral Radio SRF - Hans-Ulrich Bigler veut rester directeur de l'usam Radio SRF PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi et week-end: - ras aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1031 - USD/CHF: 0,9950 - future Conf: - (vendredi: -27 pb à 159,97%) - taux au comptant: - (vendredi: -0,539%) international - Brexit: décision attendue sur le report, Johnson veut des élections - BCE: Mario Draghi transmet sa "clochette" de président à Christine Lagarde DIVERS vendredi: Suisse: - Actares élague son comité à un maximum cinq membres - EPF: un nouvel institut dédié à l'environnement et à la durabilité international: - Grèce: la note de la dette relevée grâce à la croissance (S&P) - Commerce: des "éléments de l'accord" avec la Chine "bientôt finalisés" - Brexit: Johnson presse les travaillistes pour obtenir des élections - Le Brésil et la Chine veulent renforcer leurs liens commerciaux - L'incertitude du Brexit justifie le maintien des taux bas (Villeroy de Galhau) week-end: Suisse: - ras international: - La Fed s'apprête à encore baisser les taux mais ne convainc pas tout le monde - Forte affluence prévue au "Davos du désert" pour tourner la page Khashoggi - Brexit: les unionistes nord-irlandais déterminés à peser contre l'accord - Commerce: Pékin confirme que les négociations avec les Etats-Unis avancent bien aujourd'hui: Suisse: - ras international: - BCE: Mario Draghi transmet sa "clochette" de président à Christine Lagarde - Brexit: décision attendue sur le report, Johnson veut des élections plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 15 novembre - offres de rachat: ras - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Novavest (1er jour de cotation prévu le 16 décembre, augmentation de capital préalable) - prochaines décotations sur SIX: Airopack (le 1er novembre, dernier jour de cotation le 31 octobre) New Venturetec (le 1er novembre, dernier jour de cotation le 1er novembre) Cham Group (le 19 décembre, dernier jour de cotation le 18 ensuite traité hors-Bourse) Panalpina (approuvée par SIX, date pas encore déterminée) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 08.11: - Varia US (0,50 franc) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Dufry: BlackRock monte à 5,1% - Schmolz+Bickenbach: Martin Haefner détient 246,8% en positions d'achat - Partners Group: Morgan Stanley détient 15,44% - SPS: BlackRock augmente légèrement à 10,16% - AMS: APG Asset Management baisse à 2,7203%

buc