Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,25% à 10'245 points (08h20) - SMI (jeudi): -0,34% à 10'219,82 points - SLI (jeudi): -0,34% à 1565,97 points - SPI (jeudi): -0,39% à 12'337,05 points - CAC 40 (jeudi): -0,62% à 5729,86 points - Dax (jeudi): -0,34% à 12'866,79 points - FTSE-100 (jeudi): -1,12% à 7248,38 points - Dow Jones (jeudi): -0,52% 27'046,23 points - Nasdaq Comp (jeudi): -0,14% à 8292,36 points - S&P 500 (jeudi): -0,30% à 3037,56 points - Nikkei (vendredi): -0,33% à 22'851 points AMBIANCE - entame de séance positive NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis: échec d'une étude comparative sur le Cosentyx SPI: - S+B: le comité de rémunération se prononcera sur propositions de Vekselberg - Softwareone rachète le nippon Massive R&D, entend se renforcer dans l'archipel - Medartis: le chef des ventes Oliver Marx quitte l'entreprise - Elma: Thomas Herrmann nommé CEO à partir de mai 2020 PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES JEUDI - The Native S1: chiffre d'affaires de 98,12 mio CHF (50,20 mio) perte nette de 5,72 mio CHF (-2,15 mio) placement privé prévu d'un convertible de 8 millions de francs suisses - Pargesa 9 mois: résultat net 315 (251) millions de francs suisses - Roche: la filiale Chugai obtient l'homologation d'Hemlibra à Taiwan - MSC a pris livraison du paquebot géant "MSC Grandiosa" à Saint-Nazaire - Tamedia: Renato Profico devient le nouveau patron de Doodle - Valiant va lancer à St-Gall une offre hypothécaire de prestataires tiers - Sandoz, filiale de Novartis, doit s'abstenir de certaines pubs en Allemagne - Genève Aéroport, Swiss et Easyjet veulent limiter le bruit nocturne - CH Media centralise les rédactions de ses radios et télévisions régionales NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:30 Indices des directeurs d'achat octobre (PMI) 09:30 Seco: CP rapport sur l'exécution de l'obligation d'annonces d'offres d'emploi, Berne PRESSE DU JOUR - Le débat sur le climat, une "hystérie" selon Martin Ebner CH Media DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi: - BNS: les taux négatifs maintenus tant que nécessaire (Jordan) - USA: l'inflation annuelle ralentit en septembre à 1,3% (PCE) les revenus des ménages ont progressé plus vite (+0,3%) que les dépenses (+0,2%) en septembre l'activité manufacturière de la région de Chicago au plus bas depuis 2015 - Le chômage stable au Brésil à 11,8%, sur juillet-septembre aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1008 - USD/CHF: 0,9861 - future Conf: - (jeudi: +53 pb à 159,84%) - taux au comptant: -% (jeudi: -0,511%) - OFS: CPI octobre -0,2% à 101,8 points, -0,3% sur un an recettes commerce de détail septembre +0,6%/+0,9% (nominal/réel) - Japon: petite hausse du chômage en septembre, qui reste très faible chute des ventes automobiles en octobre, après un relèvement de la TVA - Chine: redressement de l'activité manufacturière en octobre DIVERS jeudi: Suisse: - Fiscalité des entreprises: les Genevois voteront sur l'initiative "Zéro pertes" - Genève lève 660 millions de fonds verts pour financer le CEVA - Téléphonie mobile: contrôle des valeurs d'émission en vue - Le SEV exige que la Confédération renonce aux bus longue distance - Brexit: accord entre Berne et Londres pour maintenir la sécurité sociale - Energies renouvelables: pétition contre le projet éolien au pied du Chasseral international: - Trump critique l'accord de Brexit de Johnson et s'invite dans la campagne - La BAD augmente son capital pour financer le développement de l'Afrique - L'OMC estime que l'Inde a subventionné ses exportations vers les Etats-Unis - Les ventes mondiales de smartphone en légère hausse après deux ans de baisse aujourd'hui: Suisse: - décotations sur SIX: Airopack New Venturetec international: - ras plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 15 novembre - offres de rachat: ras - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Novavest (1er jour de cotation prévu le 16 décembre, augmentation de capital préalable) - prochaines décotations sur SIX: Cham Group (le 19 décembre, dernier jour de cotation le 18 ensuite traité hors-Bourse) Panalpina (approuvée par SIX, date pas encore déterminée) Alpiq (retrait de cotation demandé à SIX, pas encore de date) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 08.11: - Varia US (0,50 franc) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS: Blackrock abaisse sa part à 5,02% - Temenos: Blackrock détient 4,94%, part en propre 2,54% - Sunrise: Norges Bank relève sa participation à 3,09% - New Venturetec en liquidation: Alpine Select passe à 20,08% - Julius Bär: Blackrock monte à 5% - ENR Russia: Georg von Opel détient 33,76%

