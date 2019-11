Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,18% à 10'270,75 points (08h15) - SMI (vendredi): +0,32% à 10'252,24 points - SLI (vendredi): +0,42% à 1572,50 points - SPI (vendredi): +0,28% à 12'371,58 points - CAC 40 (vendredi): +0,56% à 5761,89 points - Dax (vendredi): +0,73% à 12'961,00 points - FTSE-100 (vendredi): +0,75% à 7302,42 points - Dow Jones (vendredi): +1,11% 27'347,36 points - Nasdaq Comp (vendredi): +1,13% à 8386,40 points - S&P 500 (vendredi): +0,97% à 3066,91 points - Nikkei (lundi): fermé en raison d'un jour férié AMBIANCE - légèrement positive, signaux favorables pour le conflit commercial NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Vifor Pharma conclut un partenariat commercial avec Janssen aux USA SPI: - DKSH signe un accord de distribution avec Elementis en Chine - Baisse des ventes annuelles pour Rapid Nutrition - Orascom DH: début de la 1ère phase du projet Eco-Bos au Royaume-Uni - Meyer Burger: délai prolongé pour la concrétisation d'un contrat - Hochdorf: Mechria convertit une partie de l'emprunt à conversion obligatoire - Cembra Money Bank: départ de l'administrateur Ben Tellings - Baloise reprend une entreprise dans le segment non-vie en Belgique PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI ET WEEK-END - Nestlé Waters reprend Watchung Spring Water aux Etats-Unis - Mobilezone: le CEO adjoint Murat Ayhan quitte l'entreprise à fin 2019 - Roche et Dicerna vont collaborer dans le domaine de l'hépatite B - Les Ports rhénans suisses se remettent à flot sur neuf mois en 2019 - L'aéroport de Berne lance une opération de financement participatif NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 KOF: indicateur de l'emploi 14:30 Seco: CP rapport OCDE, Berne PRESSE VENDREDI - Sunrise: l'actionnaire AOC réclame un distribution élevée Reuters - Ascom: objectifs révisés toujours valables, toutes les options ouvertes Finanz und Wirtschaft - UBS veut doubler ses profits dans la gestion de fortune aux Etats-Unis Reuters PRESSE DU WEEKEND - UBS pourrait payer moins que prévu pour le procès en France NZZ samedi - La BNS est prête à baisser encore les taux d'intérêt si nécessaire NZZ am Sonntag - Réserves sur certains projets des CFF pour améliorer la ponctualité Sonntagszeitung PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi et weekend: - USA: le taux de chômage remonte un peu à 3,6% à cause de la grève chez GM les créations d'emplois restent solides en octobre (128'000) l'industrie manufacturière se contracte moins vite en octobre à 48,3% (ISM) aujourd'hui: (à 08h15) - EUR/CHF: 1,1015 - USD/CHF: 0,9958 - future Conf: - (vendredi: -29 pb à 159,55%) - taux au comptant: -% (vendredi: -0,509%) - Seco: indice climat de consommation novembre -10 points (juillet -8 points) DIVERS vendredi: Suisse: - Hausse de 2% des volumes échangés à la Bourse suisse en octobre international: - Négociations avec la Chine: "énormément de progrès mais pas bouclées" - USA: l'économie n'a pas besoin de davantage de soutien monétaire (Rosengren/Fed) ? l'effet des baisses de taux se prolongera dans les mois qui viennent (Clarida/Fed) - L'OMC autorise Pékin à sanctionner 3,6 milliards USD de produits américains - Les métaux peinent à profiter de l'essor des batteries des voitures électriques week-end: Suisse: - Duo PDC maintenu aux Etats en Valais - première femme élue - Liesse chez les Verts, morosité à l'UDC et au PBD - Deux oui chez les Verts, deux non à l'UDC pour le 9 février international: - Le sommet de l'Asean débute avec un plaidoyer sur l'ouverture du marché régional - Le chef de l'ONU appelle l'Asie à abandonner sa "dépendance au charbon" - Moody's rapproche l'Afrique du Sud de la catégorie spéculative aujourd'hui: Suisse: - ras international: - ras plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 15 novembre - offres de rachat: ras - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Novavest (1er jour de cotation prévu le 16 décembre, augmentation de capital préalable) - prochaines décotations sur SIX: Cham Group (le 19 décembre, dernier jour de cotation le 18 ensuite traité hors-Bourse) Panalpina (approuvée par SIX, date pas encore déterminée) Alpiq (retrait de cotation demandé à SIX, pas encore de date) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 08.11: - Varia US (0,50 franc) RATING DE CRÉDIT vendredi: - ABB: S&P abaisse la perspective de la note ("A") à "négative" de "stable" aujourd'hui: - ras EMPRUNTS vendredi: - Zur Rose rouvre son 2,5%/2024 aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - SoftwareOne: Pictet Asset Management annonce une participation de 3,25% - VAT Group: Blackrock détient 3,25% - Landis+Gyr: Credit Suisse Funds passe sous le seuil des 3% - Julius Bär: Blackrock passe sous la barre des 5%

