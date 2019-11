Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,11% à 10'261,68 points (08h20) - SMI (mardi): -0,62% à 10'272,98 points - SLI (mardi): -0,36% à 1583,66 points - SPI (mardi): -0,54% à 12'398,58 points - CAC 40 (mardi): +0,39% à 5846,89 points - Dax (mardi): +0,09% à 13'148,50 points - FTSE-100 (mardi): +0,25% à 7388,08 points - Dow Jones (mardi): +0,11% 27'492,63 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,02% à 8434,68 points - S&P 500 (mardi): -0,12% à 3074,26 points - Nikkei (mercredi): +0,22% à 23'304 points AMBIANCE - La pause devrait se poursuivre, les impusions manquent NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Vifor Pharma et Evotec fondent une co-entreprise dans la néphrologie - Swiss Life 9 mois: volume d'affaires 18,0 mrd CHF (cons. AWP: 18,2 mrd) rendement net des placements non annualisé 1,9 % (2,2%) commissions 1,3 mrd CHF (2018: 1,16 mrd) afflux net de fonds de clients tiers 6,5 (5,21) mrd CHF SPI: - SHL: les investisseurs chinois toujours empruntés pour l'OPA - SIG Combibloc s'empare de l'australien Visy Cartons - Chute du bénéfice net de Private Equtiy Holding au premier semestre - Barry Callebaut 2018/19: volume de ventes +5,1% (cons. AWP: +5,4%) ventes 7,31 mrd CHF (cons. AWP: 7,34 mrd) Ebit 601,2 mio CHF (cons. AWP: 605 mio) bénéfice net 368,7 mio CHF (cons. AWP: 376 mio) dividende 26,00 CHF par titre (cons. AWP: 26,10 CHF) CEO: ne prévoit pas d'importantes acquisitions objectifs (volumes, Ebit) confirmés jusqu'en 2012/22 Baer et Steinemann se présentent à la réelection au conseil - Vontobel 9 mois: forte hausse de l'afflux de fonds dans la gestion d'actifs résultat au-dessus de celui de l'année dernière avoirs clientèle à 217,1 mrd CHF (fin juin: 213 mrd) 2019: objectifs de revenus et de croissance confirmés - Züblin S1: revenus locatifs 4,7 mio CHF (4,1 mio) Ebitda 2,7 mio CHF (1,7 mio) résultat net 4,4 mio CHF (1,8 mio) 2019/20: croissance grâce aux acquisitions, économies de coûts PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MARDI - SoftwareOne annonce le rachat de BNW - Banque Profil de Gestion 9 mois: perte nette 1,02 (0,7) million de francs suisses - Farner Consulting achète Rod Kommunikation - Aéroport de Genève: les partisans d'un contrôle lancent leur campagne - Firmenich acquiert un site d'Evonik en Allemagne - Le Tessin accroît sa participation dans l'aéroport de Lugano NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 KOF: sondage conjoncturel octobre 09:30 Barry Callebaut: CPB 2018/19, Zurich 09:30 Züblin: CC résultats S1 18:00 PEH: résultats S1 09:00 Swipra: CP sondage Corporate Governance, Zurich - NZZ Swiss International Finance Forum 2019 (SIFF) - Swiss Innovation Day PRESSE MARDI - Swissquote: le CEO veut rester en fonction au maximum quatre ans encore Finanz und Wirtschaft (en ligne) - AMS: la nouvelle offre sur Osram attendue mercredi Reuters PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi: - Canada: réduction du déficit commercial en septembre - USA: baisse de 4,7% du déficit commercial en septembre, les importations de Chine baissent encore net rebond de l'activité dans les services en octobre (ISM) aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0996 - USD/CHF: 0,9930 - future Conf: - (mardi: -0,75 pb à 158,41%) - taux au comptant: -% (mardi: -0,415%) - Allemagne: les commandes industrielles rebondissent de 1,3% en septembre DIVERS mardi: Suisse: - Entreprises: neutralité de l'imposition trop compliquée à mettre en place - Ilot de cherté: commission pour un contre-projet dans le sens de l'initiative - Droit de timbre: une commission propose une abolition en deux étapes international: - La proposition travailliste de renégocier l'accord de Brexit pas "réaliste" - La production mondiale de café attendue en recul pour 2019-2020 (ICO) - La diffusion de la monnaie numérique Libra prendra "des décennies" (Facebook) - Vingt banques travaillent sur une solution de paiement paneuropéenne aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Nucléaire: l'Iran relance des activités d'enrichissement d'uranium gelées plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 15 novembre - offres de rachat: ras - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Novavest (1er jour de cotation prévu le 16 décembre, augmentation de capital préalable) - prochaines décotations sur SIX: Cham Group (le 19 décembre, dernier jour de cotation le 18 ensuite traité hors-Bourse) Panalpina (approuvée par SIX, date pas encore déterminée) Alpiq (retrait de cotation demandé à SIX, pas encore de date) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 08.11: - Varia US (0,50 franc) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - U-blox: Norges Bank adapte ses participations, dernièrement 2,89% - Aluflexpack: Capital Group détient une participation de 3,225% - Temenos détient des positions propres de 2,54%/3,042% - Mobimo: Norges Bank détient une participation de 2,97% - Clariant: Israel Englander abaisse sa participation sous 3%

al/ol