Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,39% à 10'286,17 points (08h20) - SMI (jeudi): +0,08% à 10'326,78 points - SLI (jeudi): +0,40% à 1594,62 points - SPI (jeudi): +0,14% à 12'466,71 points - CAC 40 (jeudi): +0,41% à 5890,99 points - Dax (jeudi): +0,83% à 13'289,46 points - FTSE-100 (jeudi): +0,13% à 7406,41 points - Dow Jones (jeudi): +0,66% 27'674,80 points - Nasdaq Comp (jeudi): +0,28% à 8434,52 points - S&P 500 (jeudi): +0,27% à 3085,18 points - Nikkei (vendredi): +0,26% à 23'391,87 points AMBIANCE - Consolidation en vue, le luxe dans le viseur NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Julius Bär nomme un nouveau responsable pour l'Asie du Sud-Est - Richemont S1: chiffre d'affaires 7,40 mrd EUR (cons. AWP: 7,44 mrd) Ebit 1,17 mrd EUR (cons. AWP: 1,24 mrd) marge Ebit 15,7% (cons. AWP: 16,7%) bénéfice net 869 mio EUR (cons. AWP: 948 mio) baisse à deux chiffres à Hong Kong et en Chine CFO: ventes de Hong Kong ont diminué à 8% de 11% des ventes totales le groupe reste intéressé par des acquisitions SPI: - Dufry finalise le rachat de RegStaer Vnukovo - Bobst 2019: objectifs de résultats confirmés ventes attendues stables, marge Ebit inférieure à 5% carnet de commandes attendu en repli à la fin de l'année objectifs à moyen terme confirmés, marge Ebit 8% et Roce au moins 20% - Cassiopea: la FDA accepte d'examiner le Clascoterone PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Raiffeisen Suisse engage une cadre de Credit Suisse à sa direction SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES JEUDI - JTI soumet son plan social à l'arbitrage - Novavest: prix d'émission fixé à 42,20 francs suisses par action - Medgate et Rhön Klinikum fondent Medgate Deutschland - Postfinance abaisse le seuil pour les taux négatifs - Dufry prêt à prendre des risques avec un nouveau concept à Zurich - Energie Zürichsee Linth a étoffé ses ventes en 2018/19 - CSS confie la direction de la stratégie à Peter Mittemeyer - Obseva CFO: le financement est assuré jusqu'au 1er trimestre 2021 - Alpiq: Energie Electrique du Simplon réhabilite la centrale de Tannuwald NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 10:30 Bobst: Journée des investisseurs, Zurich PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi: - ras aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0993 - USD/CHF: 0,9948 - future Conf: - (jeudi: -51 pb à 158,09%) - taux au comptant: - (jeudi: -0,406%) - Seco: taux de chômage octobre à 2,2% (septembre 2,1%), 2,3% CVS - Allemagne: l'excédent commercial remonte à 19,2 mrd EUR en septembre (CVS) - Japon: la consommation des ménages bondit en septembre avant la hausse de TVA - Chine: nouveau repli des exportations en octobre, importations en berne DIVERS jeudi: Suisse: - Calendrier serré pour la réforme de la fiscalité des entreprises - Suisse-Koweït: l'accord de double imposition doit être modifié - Nucléaire iranien: Washington appelle à des mesures "sévères" international: - Neuf pays de l'UE appellent à une taxation plus forte de l'aérien - Taxation du numérique: Vestager se dit optimiste sur le projet de l'OCDE - Nouvelle déception lors d'enchères pétrolières au Brésil - Dette: le taux d'emprunt français à dix ans repasse en territoire positif - La vie privée des internautes, nouveau marché de l'économie numérique - L'économie mondiale accuse un endettement record, non sans risque (FMI) aujourd'hui: Suisse: - Les entreprises aux mains de milliardaires surperforment le marché international: - Juncker: Trump ne va pas surtaxer les importations automobiles européennes plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 15 novembre - offres de rachat: ras - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Novavest (1er jour de cotation prévu le 16 décembre, augmentation de capital préalable) - prochaines décotations sur SIX: Cham Group (le 19 décembre, dernier jour de cotation le 18 ensuite traité hors-Bourse) Panalpina (approuvée par SIX, date pas encore déterminée) Alpiq (retrait de cotation demandé à SIX, pas encore de date) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Varia US (0,50 franc) plus tard: - ras RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Inficon: Blackrock détient 3,05% - Barry Callebaut: Invesco passe à 3,02769% - Alcon: Blackrock recule à 4,99% - Komax: Credit Suisse Funds monte à 3,05% - Logitech: Norges Bank relève sa participation à 3,01% - Meyer Burger: Norges Bank augmente sa part à 3,11% - SPS: Blackrock abaisse sa participation à 10,08% - Wisekey: Mark Angelo monte à 36,42%

