Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,24% à 10'285 points (08h20) - SMI (vendredi): -0,17% à 10'309,23 points - SLI (vendredi): -0,46% à 1587,33 points - SPI (vendredi): -0,12% à 12'451,14 points - CAC 40 (vendredi): -0,02% à 5889,70 points - Dax (vendredi): -0,46% à 13'228,56 points - FTSE-100 (vendredi): -0,63% à 7359,38 points - Dow Jones (vendredi): +0,02% 27'681,24 points - Nasdaq Comp (vendredi): +0,48% à 8475,31 points - S&P 500 (vendredi): +0,26% à 3093,08 points - Nikkei (lundi): -0,26% à 23'332 points AMBIANCE - ouverte attendue en baisse NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - CS: Eric Varvel nommé président Investment Banking and Capital Markets David Miller devient CEO Investment Banking and Capital Markets - Novartis: Sandoz rachète les activités japonaises d'Aspen revendique des résultats intermédiaires positifs pour le tropifexor - Roche: Risdiplam atteint les résultats de l'étude Sunfish pour la SMA SPI: - Idorsia: données "encourageantes" pour cenerimod contre le lupus érythémateux - S+B: nouveau volume augmentation de capital au minimum 325 mio CHF - Valartis finalise rachat d'actions, 239'436 titres servis - Baumgartner demande sa décotation de la Bourse suisse SIX PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Crypto Fund remanie sa direction en profondeur - Le fonds immobilier HSC fait ses premiers pas sur SIX SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI ET WEEK-END - Lidl Suisse: CCT renouvelée, congé paternité deux fois plus long - Roche: Genentech va entamer une phase III avec Gazyva en 2020 - SIX lance sa propre agence de rating - Givaudan rachète l'américaine Ungerer & Company - U-blox: assemblée générale extraordinaire pour une modification des statuts - L'hebdomadaire Le Régional se rapproche du groupe ESH Médias - Ascom: Harald Deutsch ne se représentera pas au poste d'administrateur - Cembra Money Bank: Cashgate vend SmartCaution - Debiopharm reçoit 1,4 million de dollars de CARB-X - La start-up lausannoise Artmyn lève 4 millions de francs suisses - JTI: direction et syndicat dos à dos après la rupture des négociations NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - Swiss Payment Forum (y. c. 12.11), Zurich PRESSE DU WEEK-END - Clariant: la vente de Masterbatches est dans la dernière ligne droite (CEO) NZZ am Sonntag PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi et week-end: - Chine: le porc fait bondir l'inflation au plus haut en près de 8 ans - Moody's abaisse la perspective du Royaume Uni, à négative - La confiance des consommateurs (Uni Michigan) quasi inchangée début novembre - Canada: légère baisse de l'emploi en octobre, chômage stable à 5,5% aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0984 - USD/CHF: 0,9960 - future Conf: - (vendredi: -7 pb à 158,02%) - taux au comptant: - (vendredi: -0,359%) - ras DIVERS vendredi: Suisse: - Jugé trop coûteux, le congé paternité est combattu par référendum international: - La sidérurgie européenne en recul en 2019, conjoncture et surcapacités pèsent - France: les créations d'emploi restent dans le vert malgré la conjoncture - Trump contre une suppression totale des tarifs douaniers punitifs contre Pékin - Washington pourrait repousser les taxes contre Pékin prévues en décembre week-end: Suisse: - Fribourg: Christian Levrat (PS) réélu et Johanna Gapany (PLR) élue - La gauche genevoise conserve son monopole au Conseil des Etats - Vaud: Olivier Français (PLR) et Adèle Thorens (Verts) élus aux Etats - PDC et Vert'libéraux veulent faire avancer la Suisse - Le syndicat SSP rejette l'actuel accord-cadre avec l'UE - Les Vert'libéraux veulent des réformes ambitieuses et progressistes - Gerhard Pfister aborde la prochaine législature avec sérénité international: - Nucléaire: l'Iran dit enrichir désormais de l'uranium à hauteur de 5% - Consommation en hausse mais cours déprimés: les paradoxes du marché du café aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Hong Kong paralysé par des opérations de blocage, manifestant blessé par balle - Le président bolivien Evo Morales démissionne, arrestations d'ex- dirigeants plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 15 novembre - offres de rachat: ras - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Novavest (1er jour de cotation prévu le 16 décembre, augmentation de capital préalable) - prochaines décotations sur SIX: Cham Group (le 19 décembre, dernier jour de cotation le 18 ensuite traité hors-Bourse) Panalpina (approuvée par SIX, date pas encore déterminée) Alpiq (retrait de cotation demandé à SIX, pas encore de date) Baumgartner (date à définir) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: - ras RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Alcon: Blackrock monte à 5,06% - GAM: SFM UK (George Soros) passe sous 3% de participation - Inficon: Blackrock recule à 2,95% - Meyer Burger: Norges Bank abaisse sa participation à 2,83%

buc/al