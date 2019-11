Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,55% à 10'257,31 points (08h15) - SMI (mardi): +0,09% à 10'314,16 points - SLI (mardi): +0,08% à 1586,20 points - SPI (mardi): -0,01% à 12'453,92 points - CAC 40 (mardi): +0,44% à 5919,75 points - Dax (mardi): +0,28% à 13'235,49 points - FTSE-100 (mardi): +0,50% à 7365,44 points - Dow Jones (mardi): +0,00% 27'691,49 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,26% à 8486,09 points - S&P 500 (mardi): +0,16% à 3091,84 points - Nikkei (mercredi): -0,85% à 23'320 points AMBIANCE - incertitudes sur la politique commerciale NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - DKSH va collaborer avec Thermo Fisher en Indonésie et aux Philippines - Bâloise 9 mois: volumes de primes de 7,37 (7,07) mrd CHF primes vie +25% à 3,40 mrd CHF 2019: table sur un EBIT activités vie d'au moins 200 mio CHF devrait générer en 2019 400 mio CHF de liquidités - EFG: avoirs sous gestion de 150,7 mrd CHF marges sous pression au 3e trimestre en bonne voie pour les synergies avec BSI Kurt Haueter responsable de la nouvelle division Global Markets&Treasury - Sunrise T3: chiffre d'affaires 474 mio CHF (cons. AWP: 467 mio) Ebitda ajusté 161 mio CHF (cons. AWP: 163 mio) bénéfice net 48 mio CHF (cons. AWP: 26 mio) 2019: cible toujours un dividende de 4,35 à 4,45 francs suisses par titre cible toujours un chiffre d'affaires de 1,86 à 1,90 mrd CHF cible toujours un EBITDA ajusté de 618 à 628 mio CHF renonce au rachat d'UPC Suisse coûts additionnels de 70-75 mio CHF en lien avec UPC - Cassiopea lance une étude de phase II sur la chute de cheveux féminine - Swissquote: BNP Paribas nouvel émetteur pour Swiss DOTS PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Helvetica Swiss Living clôt son augmentation de capital SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MARDI - Orascom DH: chiffre d'affaires 9 mois en hausse, perte réduite - Flughafen Zürich enregistre une baisse des passagers en octobre - TAF: grosse indemnité pour un couple argovien, Swissgrid à la caisse - GAM nomme Steve Rafferty directeur opérationnel (COO) NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 Sunrise: CC résultats T3 11:15 AFF/BNS: emprunt Confédération, résultat 16:00 Orascom DH: CC résultats 9 mois 11:00 Swiss Re: prévisions macroéconomiques 2020, Londres - Asut: conférence sur la mobilité, Berne - SFI: conférence annuelle, avec notamment Herbert Scheidt, Zurich PRESSE MARDI - Schindler n'est pas intéressé par les ascenseurs de ThyssenKrupp Finanz und Wirtschaft - Suppressions d'emplois chez BAT: la Suisse quasiment épargnée Le Temps PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi: - ras aujourd'hui: (à 08h15) - EUR/CHF: 1,0915 - USD/CHF: 0,9912 - future Conf: - (mardi: +5 pb à 157,88%) - taux au comptant: - (mardi: -0,337%) - DIVERS mardi: Suisse: - Milliard de cohésion: accord en vue entre les Chambres - Saspa nomme Roland Etter à sa tête - Suisse-UE: la paralysie autour de l'accord-cadre n'est pas sans conséquence - Pas d'inscription des sites de production de la SSR dans la loi - Le Cifi table sur une baisse des loyers l'an prochain international: - Trump minimise l'impact de la guerre commerciale sur les Etats-Unis - 1,5 million d'emplois américains menacés par la guerre commerciale (rapport) aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Automobile: report probable de la décision américaine sur les tarifs douaniers - Changement climatique: le monde de l'énergie a besoin de transformations (AIE) plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 15 novembre - offres de rachat: AMS offre de racheter Osram (délai jusqu'au 5 décembre) - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Novavest (1er jour de cotation prévu le 16 décembre, augmentation de capital préalable) - prochaines décotations sur SIX: Cham Group (le 19 décembre, dernier jour de cotation le 18 ensuite traité hors-Bourse) Panalpina (approuvée par SIX, date pas encore déterminée) Alpiq (retrait de cotation demandé à SIX, pas encore de date) Baumgartner (date à définir) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: Schmolz+Bickenbach: augmentation prévue d'au moins 325 millions de francs suisses (assemblée générale extraordinaire le 2 décembre) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: - ras RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS: Norges Bank détient une participation de 2,73% - Siegfried: Norges Bank détient une participation de 2,9% - Partners Group: Morgan Stanley détient une participation 15,68% - Clariant: Citadel détient une participation de 3,398%

buc/ol