Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,41% à 10'275 points (08h20) - SMI (jeudi): -0,64% à 10'223,23 points - SLI (jeudi): -0,40% à 1575,50 points - SPI (jeudi): -0,61% à 12'370,51 points - CAC 40 (jeudi): -0,10% à 5901,08 points - Dax (jeudi): -0,38% à 13'180,23 points - FTSE-100 (jeudi): -0,80% à 7296,76 points - Dow Jones (jeudi): -0,01% 27'781,96 points - Nasdaq Comp (jeudi): -0,04% à 8479,02 points - S&P 500 (jeudi): +0,08% à 3096,63 points - Nikkei (vendredi): +0,70% à 23'303 points AMBIANCE - espoirs (limités) pour le litige commercial sino-américain NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Singapour impose une amende de 8 millions de francs suisses à UBS SPI: - Décotation de Danone à la Bourse suisse - Cicor choisi comme partenaire de production dans les dispositifs médicaux - New Value S1: perte de 2,53 mio CHF (-1,79 mio) - Datacolor 2018/19: dividende stable à 15 CHF vise une croissance et amélioration des marges PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Avaloq finalise le rachat de Derivatives Partners SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES JEUDI - Hochdorf nomme Jürgen Brandt au poste de directeur financier - Ceva Logistics, nouvelle filiale de CMA CGM, s'établit à Marseille - Kudelski Security nomme Derek Phillips directeur des ventes - WEF 2020: la Wochenzeitung ne pourra pas couvrir le WEF - Audienzz, filiale de NZZ, choisie pour commercialiser Finanzen.ch - Echo Partners achète Ammonite Hotel et conclut un partenariat - Migros-Piller: le vote sur le sort de l'administration validé par la justice - CarPostal: le Conseil fédéral doit nettement améliorer sa surveillance la commission de gestion soutient le retrait du marché français NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras PRESSE JEUDI - Unilabs serait à vendre pour 4,4 milliards de francs suisses Bloomberg PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi: - USA: les stocks de brut progressent de 2,2 millions de barils, à 449,0 MB au 08/11 (EIA) aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0900 - USD/CHF: 0,9889 - future Conf: - (jeudi: +49 pb à 159,58%) - taux au comptant: - (jeudi: -0,455%) - Japon: hausse plus forte qu'annoncé de la production industrielle en septembre DIVERS jeudi: Suisse: - Risque climatique "modéré" pour l'économie helvétique, selon la BNS - Le Conseil fédéral veut examiner la dette de l'AI envers l'AVS - Le Conseil fédéral ne veut pas imposer le décryptage à Whatsapp - Loyers: les propriétaires s'organisent face à l'initiative de l'ASLOCA international: - La BEI renonce à financer les énergies fossiles, une décision "historique" - Les Brics déterminés à "surmonter les défis posés au multilatéralisme" - Pétrole: fort rebond de la production saoudienne en octobre (Opep) aujourd'hui: Suisse: - échéance Eurex international: - ras plus tard: - prochaine échéance Eurex: 20 décembre - offres de rachat: AMS offre de racheter Osram (délai jusqu'au 5 décembre) - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Novavest (1er jour de cotation prévu le 16 décembre, augmentation de capital préalable) - prochaines décotations sur SIX: Cham Group (le 19 décembre, dernier jour de cotation le 18 ensuite traité hors-Bourse) Panalpina (approuvée par SIX, date pas encore déterminée) Alpiq (retrait de cotation demandé à SIX, pas encore de date) Baumgartner (date à définir) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: Schmolz+Bickenbach: augmentation prévue d'au moins 325 millions de francs suisses (assemblée générale extraordinaire le 2 décembre) HORS DIVIDENDE - ras RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Meyer Burger: Credit Suisse Funds annonce une participation de 3,09% - Mobimo: Credit Suisse Funds porte sa participation à 5,5% - Sunrise: Norges Bank monte à 3,39% - Barry Callebaut: Blackrock passe le seuil d'annonce de 3% - SPS: Blackrock ramène son engagement à 10,1% - Dufry: Norges Bank recule à 2,96% - Tecan: Invesco abaisse sa part à 5,617% - AMS: Blackrock passe le seuil des 5%

