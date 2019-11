Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,25% à 10'336,07 points (08h20) - SMI (vendredi): +0,75% à 10'310,12 points - SLI (vendredi): +0,83% à 1588,56 points - SPI (vendredi): +0,73% à 12'460,67 points - CAC 40 (vendredi): +0,65% à 5939,27 points - Dax (vendredi): +0,47% à 13'241,75 points - FTSE-100 (vendredi): +0,14% à 7302,94 points - Dow Jones (vendredi): +0,80% à 28'004,89 points - Nasdaq Comp (vendredi): +0,73% à 8540,83 points - S&P 500 (vendredi): +0,77% à 3120,46 points - Nikkei (lundi): +0,49% à 23'417 points AMBIANCE - Confiance modérée, détente sur le litige sino-américain NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche: nouvelles formulation et combinaison au menu d'un congrès en oncologie - Vifor Pharma nomme Lee Heeson responsable de President International SPI: - Sunrise nomme un nouveau membre de la direction PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI ET WEEKEND - Novartis: Entresto plus efficace pour certains groupes de patients - Les délégués de Raiffeisen optent pour une nouvelle structure - Asmallworld lance son propre magazine de voyages et de style de vie - Les VBZ présentent leur nouveau tram, tests prévus des décembre - Roche rachète l'américain Promedior pour près de 1,4 milliard - Roche obtient l'homologation en Europe de l'anti-cancéreux Polivy NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 10:45 Seco: CP rapport sur l'évolution mondiale 2020, Berne 14:00 IMD: rapport sur l'attractivité mondiale 2019 PRESSE DU WEEKEND - Credit Suisse pourrait engranger 100 millions de dollars avec l'IPO d'Aramco Sonntagszeitung - Ignazio Cassis veut rester aux affaires étrangères SonntagsBlick - L'ancien ambassadeur Bénédict de Tscharner est décédé Le Temps PRESSE DU JOUR - Raiffeisen ne répercutera pas les taux négatifs sur la clientèle privée (Tamedia) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi et weekend: - USA: la consommation se reprend un peu en en octobre la grève de GM pèse sur la production industrielle en octobre - Région de New York: l'activité manufacturière molle en novembre aujourd'hui: - Chine: la banque centrale abaisse un de ses taux d'intérêt (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0955 - USD/CHF: 0,9901 - future Conf: - (vendredi: -13 pb à 159,47%) - taux au comptant: -0,468% (vendredi: -0,468%) DIVERS vendredi: Suisse: - Santé: les partenaires tarifaires devraient aussi négocier les volumes - Marché du travail: des règles plus modernes pour l'activité indépendante - Désendettement: une commission veut mieux coordonner les procédures - Plus les Suisses vieillissent, plus le PIB va chuter prévient le Seco - La paGE finance: Building Bridges, en route vers une deuxième édition - Pas "d'effet Greta" chez les voyagistes suisses international: - Un accord commercial avec Pékin pourrait être signé par les ministres week-end: Suisse: - La Confédération teste la traduction automatique pour des documents - SG/SH: réductions de primes augmentées et parc régional soutenu - Conseil des Etats Tessin: Carobbio (PS) élue, Lombardi (PDC) détrôné - Berne: le socialiste Hans Stöckli et l'UDC Werner Salzmann élus aux Etats - Soleure: le socialiste Roberto Zanetti aisément réélu au Conseil des Etats international: - GB: le patronat met en garde contre la "paralysie politique" avant les élections aujourd'hui: Suisse: - international: - Feu et violences: les manifestants hongkongais tiennent toujours un campus plus tard: - prochaine échéance Eurex: 20 décembre - offres de rachat: AMS offre de racheter Osram (délai jusqu'au 5 décembre) - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Novavest (1er jour de cotation prévu le 16 décembre, augmentation de capital préalable) - prochaines décotations sur SIX: Cham Group (le 19 décembre, dernier jour de cotation le 18 ensuite traité hors-Bourse) Panalpina (approuvée par SIX, date pas encore déterminée) Alpiq (retrait de cotation demandé à SIX, pas encore de date) Baumgartner (date à définir) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: Schmolz+Bickenbach: augmentation prévue d'au moins 325 millions de francs suisses (assemblée générale extraordinaire le 2 décembre) HORS DIVIDENDE - ras RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Dufry: Blackrock recule à 4,65% - Edisun: Horst Mahmoudi recule à 35,5% - Coltene: Robert Heberlein détient une participation de 3,46% - Gurit: Robert Heberlein passe à 4,75% - Bâloise augmente sa part en propre à 5,0055% - Nestlé détient en propre 3,01%

op/al