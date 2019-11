Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,34% à 10'404,29 points (08h30) - SMI (vendredi): +0,30% à 10'369,44 points - SLI (vendredi): +0,45% à 1593,90 points - SPI (vendredi): +0,23% à 12'515,59 points - CAC 40 (vendredi): +0,20% à 5893,13 points - Dax (vendredi): +0,20% à 13'163,88 points - FTSE-100 (vendredi): +1,22% à 7326,81 points - Dow Jones (vendredi): +0,39% à 27'875,62 points - Nasdaq Comp (vendredi): +0,16% à 8519,88 points - S&P 500 (vendredi): +0,22% à 3110,29 points - Nikkei (lundi): +0,78% à 23'292,81 points AMBIANCE - Echos de presse encourageants quant à une issue au dossier commercial - La Pharma et Swiss Re aux premières loges NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Partners Group cherche à vendre une participation dans Covage - Roche: le ridispalm décroche un examen prioritaire aux Etats-Unis - Swiss Re confirme ses ambitions à moyen terme devant ses investisseurs Corporate Solutions en voie de transformation poursuit la réduction de l'exposition à ReAssure pour déconsolider - Sika rachète le roumain Adeplast, 120 millions de francs suisses de recettes annuelles - Adecco désigne Ralf Weissbeck comme CIO SPI: - Softwareone: option de surallocation partiellement souscrite - Schmolz+Bickenbach: la Copa rejette les exigences de Bigpoint et de Liwet - Ascom décroche une commande de 1,7 million de francs suisses en Allemagne - LM Group pourra continuer à vendre des tickets Ryanair - Newron obtient une 2e tranche du financement de la BEI, 7,5 mio EUR PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Geneuro trouve un partenaire suédois pour une nouvelle étude avec temelimab - Senioresidenz achète l'immeuble "Les Tourelles" à Martigny SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI ET WEEK-END - Novartis veut racheter Medecines Co pour 9,7 milliards de dollars potentielle dilution du BPA pendant jusqu'à quatre ans - Les CFF et ses partenaires développent leur offre internationale - Edisun: environ 47% des actions souscrites lors de l'augmentation de capital - IGEA Pharma acquiert une partie de Meditalia - Mario Annoni nouveau président de la RTSR - Roche: une thérapie combinée améliore la survie lors de cancers du foie - Les CFF et transN ont signé un contrat de coopération - Scandale Petrobras: perquisition chez Vitol et Trafigura à Genève NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - Swiss Re: journée de investisseurs, Zurich PRESSE DU WEEK-END - Swatch: les affaires fortement impactées par les troubles à Hong Kong Tages Anzeiger (samedi) - AMS: l'actionnaire Temasek juge l'acquisition d'Osram judicieuse boerse-online.de - Prête à se battre, la verte Regula Rytz ira jusqu'au bout Matin Dimanche - Présidence du PS: Flavia Wasserfallen n'est "pas à disposition" presse Tamedia PRESSE DU JOUR - Suisse-UE: Michael Ambühl propose de conclure un accord intérimaire avec l'UE NZZ DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi et week-end: - La Fed prolonge ses interventions pour améliorer la liquidité - USA: la confiance des consommateurs s'améliore en novembre (Uni Michigan) aujourd'hui: (à 08h30) - EUR/CHF: 1,0995 - USD/CHF: 0,9973 - future Conf: - (vendredi: +66 pb à 160,39%) - taux au comptant: - (vendredi: -0,517%) - ras DIVERS vendredi: Suisse: - Conseil fédéral: les Verts soutiennent la candidature de Regula Rytz - Envolée des coûts des médicaments à un niveau record en 2018 - Parc éolien: le Tribunal cantonal vaudois sera saisi pour le projet Bel Coster - Les détaillants tessinois optimistes pour la période des Fêtes - Conservation d'actifs numériques: la finance s'organise international: - La France a levé au total 11,341 milliards d'euros à moyen et long terme - Blockchain: Paris donne un cadre aux sociétés de cryptoactifs - UE: les banques à l'offensive contre les futures nouvelles règles financières - L'accord avec le Canada et le Mexique ne va pas être approuvé, estime Trump - Guerre commerciale: Xi Jinping réplique à Trump - Trump croit toujours pouvoir nouer un accord commercial avec Pékin prochainement - Sanctions douanières US: l'UE prête à soutenir la promotion du vin français week-end: Suisse: - Le PDC pique le deuxième siège de l'UDC à Schwyz pour les Etats - Argovie: Thierry Burkart (PLR) et Hansjörg Knecht (UDC) élus aux Etats - Bâle-Campagne adopte la réforme fiscale des entreprises - La Verte Maya Graf nouvelle conseillère aux Etats pour Bâle-Campagne - Genève: l'initiative de la gauche pour des logements pour tous est acceptée - Les Genevois veulent contenir le développement de l'aéroport - Pas davantage de contrôle de l'expérimentation animale à Genève - Le PDC ne votera "pas majoritairement" pour Regula Rytz international: - Michael Bloomberg, un milliardaire hyperactif qui rêve de la Maison Blanche - Commerce: l'urgence de réformer l'OMC soulignée au G20 aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Lancement d'une pétition européenne pour interdire les pesticides de synthèse - Vers une victoire écrasante des pro-démocratie dans les urnes à Hong Kong plus tard: - prochaine échéance Eurex: 20 décembre - offres de rachat: AMS offre de racheter Osram (délai jusqu'au 5 décembre) - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Novavest (1er jour de cotation prévu le 16 décembre, augmentation de capital préalable) - prochaines décotations sur SIX: Cham Group (le 19 décembre, dernier jour de cotation le 18 ensuite traité hors-Bourse) Panalpina (approuvée par SIX, date pas encore déterminée) Alpiq (retrait de cotation demandé à SIX, pas encore de date) Baumgartner (date à définir) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: Kuros: augmentation de jusqu'à 6 millions de francs suisses (délai du 22 novembre au 2 décembre, ex-droits dès le 22 novembre) Schmolz+Bickenbach: augmentation prévue d'au moins 325 millions de francs suisses (assemblée générale extraordinaire le 2 décembre) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 09.12 - Datacolor (15,0 francs suisses) 06.01.2020 - Barry Callebaut (26,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS vendredi: - La province de Nouveau-Brunswick lève 225 millions en deux tranches aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Sunrise: Blackrock étoffe marginalement son engagement à 5,75% - Inficon: Blackrock modère son exposition, à 3,01% - Burckhardt Compression: Blackrock franchit un seuil, à 3,18%

