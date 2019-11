Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,13% à 10'520,66 points (08h20) - SMI (mardi): +0,37% à 10'506,93 points - SLI (mardi): +0,39% à 1613,57 points - SPI (mardi): +0,41% à 12'684,52 points - CAC 40 (mardi): +0,08% à 5929,62 points - Dax (mardi): -0,08% à 13'236,42 points - FTSE-100 (mardi): +0,09% à 7403,14 points - Dow Jones (mardi): +0,20% à 28'121,68 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,18% à 8647,93 points - S&P 500 (mardi): +0,22% à 3140,52 points - Nikkei (mercredi): +0,28% à 23'437,77 points AMBIANCE - détendue, en l'absence de nouvelles d'importance NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Forte hausse de la valeur du fonds immobilier Swiss Life SPI: - Aevis rachète plusieurs biens hôteliers à CS REF Hospitality - Implenia nomme Christian Späth à la tête de la division Génie civil - Evolva propose Beat In-Albon à la présidence du conseil d'administration - Edisun: prix de placement pour la hausse de capital fixé à 125 CHF/action le volume de l'augmentation de capital se monte à 51,9 mio CHF - Stadler décroche une commande de 115 mio EUR en Azerbaïdjan - MCH: un groupe d'actionnaire exige la tenue d'une AG extraordinaire - Alpiq: SIX approuve la demande de décotation pour le 17 décembre - Ems-Chemie cède ses activités de déclencheurs d'airbags à Hirtenberger PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - SF Retail Properties Fund clôt une hausse de capital de plus de 53 millions SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MARDI - Le Thinktank de l'assurance Geneva Association nomme un vice-directeur - New Value vend ses actions Sensimed - La chaîne de restaurants Desperado est en faillite - Kudelski conclut un partenariat avec Microsoft - Lonza fabriquera un candidat produit pour DINAQOR - Achiko nomme définitivement Christopher Young directeur d'exploitation - Gategroup reprend les activités européennes de la filiale catering LSG de Lufthansa - Seba Bank lance un indice de cryptomonnaies NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 08:45 CP: perspectives économiques 2020, Zurich 10:00 Indice CS-CFA novembre 2019 11:00 CP ZKB: perspectives économiques 2020, Zurich PRESSE MARDI - La croissance se poursuit chez Richard Mille Watch Around PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi: - USA: la confiance des consommateurs en léger repli en novembre les ventes de maisons neuves en repli en octobre mais en hausse sur un an aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0989 - USD/CHF: 0,9978 - future Conf: - (mardi: +17 pb à 160,39) - taux au comptant: - (mardi: -0,552%) - ras DIVERS mardi: Suisse: - Formation: douze milliards de francs suisses investis dans les hautes écoles - Les apprentissages souvent rentables pour les entreprises suisses - Marché de l'électricité: incitations et énergies renouvelables privilégiées international: - Argentine: le président élu Fernandez refuse le reste d'un prêt du FMI - A l'approche d'un accord commercial avec Pékin, Trump nuancé sur Hong Kong - La France a emprunté au total 5,063 milliards d'euros à court terme - Le FMI exhorte l'Afrique du Sud à des réformes économiques drastiques aujourd'hui: Suisse: - Les offres combinant abonnement et smartphone guère avantageuses international: - Chili: troubles et manifestations se poursuivent 40 jours après plus tard: - prochaine échéance Eurex: 20 décembre - offres de rachat: AMS offre de racheter Osram (délai jusqu'au 5 décembre) - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Novavest (1er jour de cotation prévu le 16 décembre, augmentation de capital préalable) - prochaines décotations sur SIX: Alpiq (le 17 décembre, dernier jour de cotation le 16, ensuite traité hors-Bourse) Cham Group (le 19 décembre, dernier jour de cotation le 18, ensuite traité hors-Bourse) Panalpina (approuvée par SIX, date pas encore déterminée) Baumgartner (date à définir) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: Kuros: augmentation de jusqu'à 6 millions de francs suisses (délai du 22 novembre au 2 décembre, ex-droits dès le 22 novembre) Schmolz+Bickenbach: augmentation prévue d'au moins 325 millions de francs suisses (assemblée générale extraordinaire le 2 décembre) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 09.12 - Datacolor (15,0 francs suisses) 06.01.2020 - Barry Callebaut (26,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT mardi: - Novartis: Moody's confirme le rating de crédit "A1", perspective "stable" aujourd'hui: - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Rapid Nutrition annonce 4,72% en positions de vente - AMS: Norges Bank détient 3,14% - Implenia: Norbert Ketterer franchit la barre des 5% - Inficon: Blackrock passe à 3,04% - Dufry: Norges Bank passe sous le seuil de 3%

