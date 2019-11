Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

(revoici avec rubrique "données macroéconomiques suisses et internationales" manquante dans la précédente version)

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,18% à 10'510,48 points (à 08h20) - SMI (jeudi): -0,00% à 10'529,14 points - SLI (jeudi): -0,03% à 1617,65 points - SPI (jeudi): +0,04% à 12'719,74 points - CAC 40 (jeudi): -0,24% à 5912,72 points - Dax (jeudi): -0,31% à 13'245,58 points - FTSE-100 (jeudi): -0,18% à 7416,43 points - Dow Jones (jeudi): fermé pour Thanksgiving - Nasdaq Comp (jeudi): fermé pour Thanksgiving - S&P 500 (jeudi): fermé pour Thanksgiving - Nikkei (vendredi): -0,49% à 23'293,91 points AMBIANCE - Thanskgiving offre déjà un avant-goût de week-end NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Clariant et Plant Advanced Technologies (PAT) concluent un partenariat SPI: - Kuros a déjà levé près de 5,5 millions de francs suisses auprès d'un seul investisseur - MCH poursuit sa réorganisation et intègre le patron d'Art Basel à sa direction - GAM: le chef des investissements Matthew Beesley s'en va, pas de remplaçant - BFW 9 mois: revenus locatifs nets 13,8 mio CHF Ebit 12,6 mio CHF bénéfice avec revalorisations 4,3 mio CHF vers un retrait de la Bourse, 44,25 CHF par action offerts - Rapid Nutrition place un emprunt convertible de 240'000 euros - Interroll: Heinz Hössli nommé responsable des finances - Dottikon ES S1: chiffre d'affaires 77,9 mio CHF (56,6 mio) Ebit 18,7 mio CHF (2,4 mio) résultat 15,4 mio CHF (2,0 mio) PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Flybair lève 1 million de francs suisses par financement participatif - Helvetica Property conclut la première émission de son fonds Swiss Opportunity SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES JEUDI - Elma 2019: les frais plus élevés pèseront sur le bénéfice d'entreprise entrées de commandes et recettes nettes en hausse - L'entreprise fribourgeoise Schumacher licencie ses 83 employés - Novartis inaugure son usine de thérapies high-tech dans le Fricktal - La Mobilière: changements en vue à la tête de l'assureur bernois - Also a conclu des contrats de distribution pour l'impression 3D - Roche obtient un feu vert au Canada pour le Kadcyla contre le cancer du sein NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 KOF: baromètre conjoncturel 09:00 BNS: compte de financement 2018 PRESSE DU JOUR - BNP Paribas Suisse prévoit de biffer 250 postes (NZZ) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES (à 08h20) - EUR/CHF: 1,0005 - USD/CHF: 0,9988 - future Conf: - (jeudi: -12 pb à 160,44%) - taux au comptant: - (jeudi: -0,594%) - Seco: PIB réel T3 2019 +0,4% sur un trimestre, +1,1% sur un an DIVERS jeudi: Suisse: - La fortune des 300 plus riches de Suisse a encore grossi - UBS légèrement moins pessimiste pour l'économie helvétique BAK Economics relève ses prévisions de croissance pour la Suisse - Pour le Conseil fédéral, rien à redire à Swiss pour l'abandon du Lugano-Zurich - 5G: pas d'adaptation des valeurs limites actuelles - Les ménages privés dépensent 354 francs suisses par mois pour la culture international: - Amazonie: Plus de 10'000 km2 déboisés en un an (chiffres révisés) - Le Parlement européen déclare l'urgence climatique - GB: les conservateurs en pole position à deux semaines des législatives aujourd'hui: Suisse: - ras international: - ras plus tard: - prochaine échéance Eurex: 20 décembre - offres de rachat: AMS offre de racheter Osram (délai jusqu'au 5 décembre) - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Novavest (1er jour de cotation prévu le 16 décembre, augmentation de capital préalable) - prochaines décotations sur SIX: Alpiq (le 17 décembre, dernier jour de cotation le 16, ensuite traité hors-Bourse) Cham Group (le 19 décembre, dernier jour de cotation le 18, ensuite traité hors-Bourse) Panalpina (approuvée par SIX, date pas encore déterminée) Baumgartner (demandée à SIX, date à définir) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: Kuros: augmentation de jusqu'à 6 millions de francs suisses (délai du 22 novembre au 2 décembre, ex-droits dès le 22 novembre) Schmolz+Bickenbach: augmentation prévue d'au moins 325 millions de francs suisses (assemblée générale extraordinaire le 2 décembre) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 09.12 - Datacolor (15,0 francs suisses) 06.01.2020 - Barry Callebaut (26,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS jeudi: - First Swiss Mobility lève 250 millions de francs suisses à 0,00% sur trois ans aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Rapid Nutrition étoffe ses positions propres à 5,81% - Inficon: Blackrock s'enfonce sous un palier, à 2,92% - Igea Pharma: Meditalia s'empare de 53,32% dans le cadre d'un accord - Sunrise: Norges Bank crève un plancher, à 2,85% - Varia: Credit Suisse Funds s'enfonce sous un seuil, à 2,97% - AMS: Invesco élague son exposition à 2,91%

