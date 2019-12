Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,33% à 10'528,12 points (à 08h20) - SMI (vendredi): -0,34% à 10'493,24 points - SLI (vendredi): -0,36% à 1611,78 points - SPI (vendredi): -0,27% à 12'674,85 points - CAC 40 (vendredi): -0,13% à 5905,17 points - Dax (vendredi): -0,07% à 13'236,38 points - FTSE-100 (vendredi): -0,94% à 7346,53 points - Dow Jones (vendredi): -0,40% à 28'051,41 points - Nasdaq Comp (vendredi): -0,46% à 8665,47 points - S&P 500 (vendredi): -0,40% à 3140,98 points - Nikkei (lundi): +1,01% à 23'529,50 points AMBIANCE - Les indicateurs manufacturiers chinois devraient balayer les nouvelles tergiversations dans les négociations commerciales entre Washington et Pékin NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - Cosmo: contrat mondial de distribution pour Eleview avec Medtronic - The Native repousse la finalisation d'un emprunt convertible PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - La société de services énergétiques Esolva démarre ses activités SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI ET WEEK-END - EPH 9 mois: revenus locatifs nets 56,1 (51,6) millions de dollars - La Finma examine la plainte de Schmolz+Bickenbach et Martin Haefner - Hypo Lenzburg: l'administrateur Kaspar Hemmeler renonce à un nouveau mandat - Fenaco: David Käser nommé au sein de la direction - Décision le 20 décembre sur la liquidation de New Venturetec - Digitec-Galaxus: une indiscrétion vient gâcher l'effet de surprise NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 CafetierSuisse: CP prix du marché suisse du café et prix du café, Zurich 09:30 Indices PMI des directeurs d'achat novembre 14:00 Schmolz+Bickenbach: as. g. extra., augmentation de capital, Emmenbrücke PRESSE VENDREDI - Helvetia serait intéressé par l'espagnol Caser Seguros Reuters PRESSE DU WEEK-END - Christian Levrat exhorte le PDC à élire Regula Rytz Matin Dimanche PRESSE DU JOUR - Les banquiers favorables à une taxe environnementale Tamedia DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi et week-end: - Chine: l'activité manufacturière en hausse en novembre après six mois de baisse - Légère baisse du chômage au Brésil, à 11,6% au 3e trimestre - Canada: ralentissement de la croissance à 1,3% en rythme annuel au 3e trimestre - Portugal: ralentissement de la croissance confirmé au 3e trimestre à 0,3% - Inde: la croissance tombe à 4,5% au 3e trimestre, un plus bas depuis 6 ans (gouvernement) aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1018 - USD/CHF: 0,9998 - future Conf: - (vendredi: -12 pb à 160,38%) - taux au comptant: - (vendredi: -0,580%) - OFL: taux hypothécaire de référence pour les loyers inchangé à 1,5% - Chine: l'activité manufacturière au plus haut depuis 3 ans en novembre - Japon: le plongeon des ventes automobiles s'est poursuivi en novembre DIVERS vendredi: Suisse: - Des milliers de manifestants pour le climat en Suisse alémanique - Multinationales: convention contre l'optimisation fiscale mise en vigueur international: - ras week-end: Suisse: - Le PEV dit clairement non à l'initiative de limitation de l'UDC - Les délégués du PS dressent un bilan contrasté des Fédérales 2019 - Mme Sommaruga veut créer des emplois grâce à la politique climatique - Christian Levrat veut profiter de l'élan progressiste pour l'avenir international: - L'Arabie saoudite prend la tête du G20, critiques sur les droits humains - USA: les ventes en ligne du Black Friday à un record (Adobe Analytics) - Accord de libre-échange nord-américain: le négociateur mexicain prudent aujourd'hui: Suisse: - ras international: - La Russie inaugure le premier de trois gazoducs majeurs, vers la Chine plus tard: - prochaine échéance Eurex: 20 décembre - offres de rachat: AMS offre de racheter Osram (délai jusqu'au 5 décembre) BFW rachète ses actions pour se retirer de la Bourse (délai du 16 décembre au 20 janvier) - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Novavest (1er jour de cotation prévu le 16 décembre, augmentation de capital préalable) - prochaines décotations sur SIX: Alpiq (le 17 décembre, dernier jour de cotation le 16, ensuite traité hors-Bourse) Cham Group (le 19 décembre, dernier jour de cotation le 18, ensuite traité hors-Bourse) Panalpina (approuvée par SIX, date pas encore déterminée) Baumgartner (demandée à SIX, date à définir) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: Kuros: augmentation de jusqu'à 6 millions de francs suisses (délai du 22 novembre au 2 décembre, ex-droits dès le 22 novembre) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 09.12 - Datacolor (15,0 francs suisses) 06.01.2020 - Barry Callebaut (26,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Newron étend ses propres positions de vente à 10,66% - AMS: Norges Bank passe sous un seuil, à 2,96% - Temenos: Invesco enfonce un seuil, à 2,92% - Julius Bär: Blackrock étoffe sa participation à 5,11% - Edisun: Martin Eberhard dispose de 9,8%, Edisun Power Europe moins de 3% - Kühne+Nagel: Blackrock élague son engagement à 2,96% - Nestlé: Blackrock réduit son exposition à 4,96%

al/jh