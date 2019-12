Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,34% à 10'267,42 points (à 08h30) - SMI (mardi): -1,12% à 10'232,93 points - SLI (mardi): -1,11% à 1572,71 points - SPI (mardi): -1,04% à 12'378,23 points - CAC 40 (mardi): -1,03% à 5727,22 points - Dax (mardi): +0,19% à 12'989,29 points - FTSE-100 (mardi): -1,75% à 7158,76 points - Dow Jones (mardi): -1,01% à 27'502,81 points - Nasdaq Comp (mardi): -0,55% à 8520,64 points - S&P 500 (mardi): -0,66% à 3093,20 points - Nikkei (mercredi): -1,05% à 23'135 points AMBIANCE - scepticisme sur la résolution du conflit commercial Chine-USA NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche: feu vert de la FDA pour le Tecentriq sur d'autres cancers du poumon SPI: - Flughafen Zürich: 1,7 mio d'actions vendues au prix de 167,00 francs suisses/action - Les magasins d'ameublement Lipo lancent leur propre carte de crédit - Achiko investit dans une plateforme numérique en Indonésie - EFG: les résultats pas influencés par la décision de justice à propos de BSI - SIX: requête de sanction envers GAM Holding, sur les rapports financiers 2017 GAM Holding conteste les reproches de SIX Exchange Regulation - Bucher Municipal fait l'acquisition du français Eurovoirie Eurovoirie a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 30 mio EUR PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MARDI - La Finma devra revoir le cas de la BSI décide le Tribunal administratif fédéral - Kuros a levé au total 12,5 millions de francs suisses avec l'augmentation de capital - Flughafen Zürich: le fonds USS place environ 1,7 million d'actions - Romande Energie: le secrétaire général Daniel Hammer part en février 2020 - Tesla entre dans le marché des batteries domestiques en Suisse - Glencore rabote sa projection d'Ebitda pour 2019 à 12,4 (12,8) mrd USD - Nouveau directeur pour les Forces Motrices Valaisannes - UBS veut doubler ses effectifs pour ses affaires chinoises NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 10:00 Julius Bär: CP perspectives des marchés financiers en 2020, Zurich PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi: - Allemagne: les ventes automobile rebondissent, la production reste plombée - Brésil: croissance du PIB de 0,6% au 3e trimestre aujourd'hui: (à 08h30) - EUR/CHF: 1,0927 - USD/CHF: 0,9866 - future Conf: - (mardi: +82 pb à 160,68%) - taux au comptant: - (mardi: -0,552%) - Chine: la croissance des services rebondit (indice indépendant) DIVERS mardi: Suisse: - Modeste progression des immatriculations de voitures en novembre - Santé: les consultations à l'hôpital devraient être taxées - TVA: pas d'allégement en faveur des petites entreprises international: - USA: le secteur de la distribution en forme à l'approche des fêtes - La France a emprunté au total 5,270 milliards d'euros à court terme - Taxe Gafa: France et USA vont "probablement" régler leur différend (Trump) l'Autriche critique aussi la menace américaine - Guerre commerciale: après une brève accalmie, les USA relancent la tempête - L'UE "agira d'une seule voix" face aux menaces américaines contre la France aujourd'hui: Suisse: - Simonetta Sommaruga: une présidente socialiste rompue à la diplomatie international: - L'Iran reste "prêt à discuter" avec les Etats-Unis plus tard: - prochaine échéance Eurex: 20 décembre - offres de rachat: AMS offre de racheter Osram (délai jusqu'au 5 décembre) BFW rachète ses actions pour se retirer de la Bourse (délai du 16 décembre au 20 janvier) - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Novavest (1er jour de cotation prévu le 16 décembre, augmentation de capital préalable) - prochaines décotations sur SIX: Alpiq (le 17 décembre, dernier jour de cotation le 16, ensuite traité hors-Bourse) Cham Group (le 19 décembre, dernier jour de cotation le 18, ensuite traité hors-Bourse) Panalpina (approuvée par SIX, date pas encore déterminée) Baumgartner (demandée à SIX, date à définir) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 09.12 - Datacolor (15,0 francs suisses) 06.01.2020 - Barry Callebaut (26,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Kardex: Invesco annonce une participation de 3,03% - Sunrise: Norges Bank grimpe à 3,24%, Blackrock monte à 5,78% - Edisun: Mirabaud SAM à 4,83%, Smartenergy à 28,04%, Hans Nef à 20,4%

