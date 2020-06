Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Investisseurs sur la retenue face à la résurgence des cas de Covid-19 aux Etats-Unis et tensions commerciales - SMI avant-Bourse: -0,10% à 10'012,17 points (08h03) - Dow Jones (mercredi): -2,72% à 25'446 points - Nasdaq Comp (mercredi): -2,19% à 9'909 points - Nikkei 225 (jeudi): -0,99% à 22'311 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - MCH Group peut compter sur l'aide financière du canton de Bâle-Ville - Ascom décroche un contrat de 1,9 million auprès d'un hôpital d'Helsinki - Basilea: opération rachat partiel d'un emprunt convertible place comme prévu un convertible de 125 millions de francs suisses - Bobst 2020: pas possible de faire des prévisions pour le moment Philippe Milliet quitte la direction, le CEO le remplace S1: chiffre d'affaires inférieur de 200 millions sur un an EBIT 50-60 millions inférieur sur un an table sur une perte opérationnelle au premier semestre (SUPPRIMER?) - Burkhalter: les actionnaires ont accepté toutes les propositions - Ci Com: toutes les propositions acceptées par les actionnaires ( - DKSH conclut un accord avec la biotech indienne Biocon - Hochdorf: Geza Somogyi nommé COO - LM Group: observe rebond des réservations - MCH: le canton de Bâle-Ville tranformera un prêt de 30 millions en capital-actions - Séparé de Metall Zug, V-Zug fait ses débuts à la Bourse suisse PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Jet Aviation supprime 200 emplois à l'aéroport de Bâle-Mulhouse (SUPPRIMER?) ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Implenia: Norges Bank annonce une participation de 3,52% - Ina Invest: Caceis détient 3,21% - Kardex: Kabouter Management annonce une participation de 3,21% - SoftwareOne: UBS Fund Management relève sa participation à 3,03% - Swiss Re: Blackrock augmente ses parts à 5,04% - Swissquote: JPMorgan relève sa part à 3,427% - U-blox: Baillie Gifford & Co abaisse sa part à 4,997% PRESSE JEUDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - BNS: les banques en Suisse 2019 - V-Zug Holding: 1er jour de cotation - Swiss Re: journée des médias (jus. 13:00) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE 19.06: - Züblin (1,0 franc) 23.06: - Minoteries (8,0 francs suisses) 26.06: - Burkhalter (3,70 francs suisses) 02.07: - Siegfried (2,80 francs suisses remboursement de valeur nominale) 06.07: - PEH (1,0 franc, remboursement de valeur nominale) 07.07: - Burckhardt Compression (6,0 francs suisses) 08.07: - Ypsomed (0,20 franc) 29.07: - Nebag (0,50 franc remboursement de valeur nominale) 16.09: - Richemont (1,0 franc) DIVERS - DEVISES/INTÉRÊT (8h30) - EUR/CHF: 1,0664 - USD/CHF: 0,9488 - future Conf: -15 pb à 173,13% - taux au comptant: -0,377% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): -2,19% à 10'022 points - SLI (mercredi): -2,13% à 1'494 points - SPI (mercredi): -1,95% à 12'416 points - Dax (mercredi): -3,43% à 12'094 points - CAC 40 (mercredi): -2,92% à 4'871 points

