Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - - SMI avant-Bourse: -0,72% à 9969,98'-0,47 points (08h01) - Dow Jones (vendredi): -2,84% à 25'016 points - Nasdaq Comp (vendredi): -2,59% à 9'757 points - Nikkei 225 (lundi): -2,06% à 22'048 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - AMS dément les rumeurs d'enquête concernant sa direction peut reprendre Osram sans conditions de la part de l'UE (insiders) - Le comptable indélicat de Nestlé écope de 18 mois fermes - Novartis indication avant Bourse: -2,0%, retrait demande d'homolgation Xiidra retire la demande d'homologation du médicament ophtalmique Xiidra - Roche: pas de baisse de salaire pour le président du CA SPI: - Evolva obtient un financement de 12 mio CHF de Nice & Green - Le président de Highlight Event & Entertainment réélu - Interroll: Maurizio Catino nommée vice-directeur de Global Sales & Services - MCH: la famille Murdoch serait intéressée par la société - Molecular Partners recalé par la FDA pour son produit Abicipar pegol - Pargesa: 94,33% des actions au porteur ont été apportées à l'offre - Salt a conquis 100'000 ménages avec son offre fibre optique - Sensirion étend ses capacités de production en Hongrie - SFS: Manuela Suter proposée comme administratrice lors de l'AG 2021 - Straumann table sur un repli du chiffre d'affaires en 2020 - Varia a encaissé la quasi-totalité des loyers de juin PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Marianne Meyer-Müller nouvelle présidente de l'assemblée de la FCM OBJECTIFS DE COURS ET RECOMMANDATIONS - Nestlé: UBS monte à 130 (114) CHF - buy - Bobst: Research Partners abaisse à 65 (75) CHF - acheter - Burckhardt: Baader Helvea monte à 360 (285) CHF - buy - C. Gavazzi: Res. Partn. abaisse à 180 (200) CHF - conserver - Cosmo: Research Partners monte à 98 (92) CHF - conserver - Molecular Partners: Research Partners abaisse à vendre (acheter) Research Partners abaisse à 6 (28) CHF RBC abaisse à 20 (37) CHF - outperform - Zur Rose: Berenberg monte à 300 (200) CHF - buy ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Dufry: BlackRock étoffe sa participation à 3,08% - Georg Fischer: Credit Suisse Funds réduit sa participation à moins de 3% - Komax: BlackRock réduit ses parts à 2,91% Norges annonce une position de 3,11% - Meyer Burger: engagements modifiés après l'augmentation de capital - Temenos: DWS/Deutsche Bank annonce une participation de 4,22% - V-Zug: plusieurs changements de participations après l'entrée en Bourse - Vifor: UBS Fund Management augmente son engagement à plus de 3% PRESSE LUNDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - BNS: balance des paiements T1 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE 19.06: - Züblin (1,0 franc) 23.06: - Minoteries (8,0 francs suisses) 26.06: - Burkhalter (3,70 francs suisses) 02.07: - Siegfried (2,80 francs suisses remboursement de valeur nominale) 06.07: - PEH (1,0 franc, remboursement de valeur nominale) 07.07: - Burckhardt Compression (6,0 francs suisses) 08.07: - Ypsomed (0,20 franc) 29.07: - Nebag (0,50 franc remboursement de valeur nominale) 16.09: - Richemont (1,0 franc) DIVERS - Municipales en France: le triomphe des Verts met Macron au défi DEVISES/INTÉRÊT (08h15) - EUR/CHF: 1,0654 - USD/CHF: 0,9465 - future Conf: +46 pb 174,02% (vendredi) - taux au comptant: -0,43% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): -0,47% à 10'042 points - SLI (vendredi): -0,11% à 1'498 points - SPI (vendredi): -0,34% à 12'427 points - Dax (vendredi): -0,73% à 12'089 points - CAC 40 (vendredi): -0,18% à 4'910 points

awp-robot/sw/ol