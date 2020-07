Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - en hausse en attendant les données sur l'emploi américain - SMI avant-Bourse: +0,82% à 10'173 points (05h58) - Dow Jones (mercredi): -0,30% à 25'735 points - Nasdaq Comp (mercredi): +0,95% à 10'155 points - Nikkei 225 (jeudi): +0,11% à 22'145,96 points (08h38) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Logitech propose Deborah Thomas pour le conseil d'administration - Novartis: Sandoz envisage de saisir la cour suprême aux USA va payer plus de 730 millions de dollars pour arrêter les poursuites SPI: - La Société suisse des explosifs se refinance, Nebag relève sa participation - Achiko: accord de licence pour commercialisation de test Covid-19 - Michel Kolly nommé directeur de l'unité Digital et Commerce d'Alpiq - Aryzta: Veraison monte au capital et passe à l'offensive - Ascom: contrat en Allemagne pour 5 mio CHF - Bell vend ses usines en Hongrie et en France - Dormakaba cède un projet d'activité en Norvège - Evolva: début de la période d'examen public pour le Nootkaton aux USA - Galenica rachète Hedoga Group, recettes de 25 mio CHF - HBM T1 2020/2021: bénéfice prévu d'environ 226 mio CHF - Leonteq: coopération avec Google Cloud - Meyer Burger: la commission des OPA ne voit pas d'obligation d'offre - Mikron des sièges locaux à Berlin et en Lituanie - Pargesa confirme 94,33% des actions au porteur apportées à l'offre - L'assemblée générale d'Ypsomed accepte toutes les propositions PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Les volumes progressent en juin à la Bourse suisse - Repower prévoit un bon résultat semestriel OBJECTIFS DE COURS ET RECOMMANDATIONS - Alcon: Berenberg monte à 64 (60) CHF - buy - Clariant: Research Partners abaisse à 22 (24) CHF - acheter - LafargeHolcim: CS monte à 57 (52) CHF - outperform - Richemont: JPMorgan monte à 65 (60) CHF - neutral - Flughafen Zürich: Berenberg abaisse à 147 (148) CHF - buy - Straumann: Deutsche Bank monte à 920 (860) CHF - buy ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Alpine Select augmente sa part en propre à 10,001% - Aryzta: Norges Bank abaisse sa part à 4,75% - Aryzta: Veraison augmente sa participation à 20% - Pargesa: First Eagle Investment passe sous 3% - Poenina: plusieurs annonces de participation après l'augmentation de capital - Temenos: Blackrock abaisse sa part à 4,94% PRESSE JEUDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - Ombudsman des banques: CP annuelle (en ligne) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - OFS: CPI juin stable à 101,4 points, inflation annuelle -1,3% - international: HORS DIVIDENDE 02.07: - Siegfried (2,80 francs suisses remboursement de valeur nominale) 06.07: - PEH (1,0 franc, remboursement de valeur nominale) 07.07: - Burckhardt Compression (6,0 francs suisses) 08.07: - Ypsomed (0,20 franc) 29.07: - Nebag (0,50 franc remboursement de valeur nominale) 16.09: - Richemont (1,0 franc) DIVERS - DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 1,1269 - USD/CHF: 0,9455 - future Conf: -74 pb à 17,28% (mercredi) - taux au comptant: -0,435% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): +0,44% à 10'090 points - SLI (mercredi): +0,28% à 1'511 points - SPI (mercredi): +0,42% à 12'489 points - Dax (mercredi): -0,41% à 12'261 points - CAC 40 (mercredi): -0,18% à 4'927 points

