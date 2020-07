Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - - SMI avant-Bourse: -0,56% à 10'150,53 points (08h01) - Dow Jones (mardi): -1,51% à 25'890 points - Nasdaq Comp (mardi): -0,86% à 10'344 points - Nikkei 225 (mercredi): -0,66% à 22'466 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Lidl lance des capsules de café compatibles avec la machine Delizio - Coronavirus: SGS collabore avec Biophytis dans une étude clinique SPI: - Asmallworld anticipe une hausse des résultats semestriels S1: revenus supérieurs au 5,7 millions d'il y a un an l'Ebitda sera positif - Cosmo: autorisation de mise sur le marché en Italie pour Rifamycin SV MMX obtient un paiement d'étape de 1,5 mio EUR pour Rifamycin SV MMX - Kardex: repli des ventes et de sa rentabilité attendu à cause du coronavirus Remstar: revenus et rentabilité attendus plus faibles au S2 S1: influence négative du coronavirus sur les ventes et la rentabilité entrées de commandes attendues en repli de 15%, ventes de 10% marge Ebit escomptée en repli de 2% - Le patron de SFS prévoit une reprise plus rapide de la construction - Sunrise nomme deux nouveaux membres à sa direction générale - VP Bank reprend la banque privée d'Öhman Bank, 760 millions d'euros d'actifs PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Artisa acquiert son premier immeuble en Italie pour 30 millions d'euros ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Aryzta: Groupe Cobas / Veraison relève sa participation à 20,01% - Julius Bär: BlackRock détient une participation de 4,99% - Komax: BlackRock détient une participation légèrement supérieure 3,14% - Molecular Partners: Federated Hermes accroît son engagement à 6,15% - Temenos: DWS abaisse sa participation à 4,65% PRESSE MERCREDI - L'excédent commercial de la Suisse n'est pas un souci (E. McMullen) L'Agefi NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: Seco: chômage juin à 3,2% (mai 3,4%), CVS 3,3% (mai 3,2%) - international: - France: le recul du produit intérieur brut (PIB) limité à 9% en 2020 (Insee) HORS DIVIDENDE 07.07: - Burckhardt Compression (6,0 francs suisses) 08.07: - Ypsomed (0,20 franc) 29.07: - Nebag (0,50 franc remboursement de valeur nominale) 16.09: - Richemont (1,0 franc) DIVERS - DEVISES/INTÉRÊT (08h14) - EUR/CHF: 1,0602 - USD/CHF: 0,9428 - future Conf: -71 pb à 172,52% (mardi) - taux au comptant: -0,387% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): -0,44% à 10'208 points - SLI (mardi): -0,41% à 1'539 points - SPI (mardi): -0,39% à 12'626 points - Dax (mardi): -0,92% à 12'617 points - CAC 40 (mardi): -0,74% à 5'044 points

