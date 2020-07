Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Soutenue par les denières évolutions des indices aux Etats-Unis et en Asie. L'attention des intervenants se reporte graduellement sur la saison des résultats qui commence à prendre de l'envergure. - SMI avant-Bourse: +1,03% à 10'335 points (06h32) - Dow Jones (vendredi): +1,44% à 26'075 points - Nasdaq Comp (vendredi): +0,66% à 10'617 points - Nikkei 225 (lundi): +2,04% à 22'745 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - AMS a contracté un nouvel emprunt de 200 mio EUR à 6%, échéance 2025 - Clariant Inde paie aussi un dividende après la vente de Masterbatches - Credit Suisse règle son différend avec des actionnaires américains prévoit des économies, emplois sur le ballant (presse) - Roche: échec pour le Tecentriq contre le cancer des ovaires réitère ses assertions sur la sécurité de l'Hemlibra SPI: - Aevis fait l'impasse sur l'hôtel Swiss Holiday Park - Arbonia S1: chiffre d'affaires en francs suisses -6,3%, hors effets changes -1,7% Ebitda attendu au-delà de l'an dernier progression plus que proportionnelle de l'Ebit - CI Com inscrit un correctif de valeur de 563'000 francs suisses - Medacta: feu vert de la FDA pour une plateforme pour prothèse du genou - Romande Energie Services se dote d'un nouvel actionnaire - SoftwareOne rachète le néerlandais B-lay - VP Bank: Patrick Bont désigné responsable risque PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Aluflexpack: FIL Limited étend sa participation à 5,08% - Julius Bär: l'engagement de Blackrock s'érode à 4,96% - Molecular Partners: Federated Hermes étoffe son exposition à 7,76% - Obseva: OrbiMed passe sous le radar des 3% - Siegfried: Norges Bank tombe sous 3% - Sunrise: Blackrock s'affaisse à 2,79% - Vifor: Deutsche Bank franchit un seuil, à 3,04% PRESSE LUNDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - Flughafen Zürich: statistiques juin DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE 29.07: - Nebag (0,50 franc remboursement de valeur nominale) 16.09: - Richemont (1,0 franc) DIVERS - DEVISES/INTÉRÊT (08h14) - EUR/CHF: 1,0644 - USD/CHF: 0,9398 - future Conf: +87 pb à 174,78% (vendredi) - taux au comptant: -0,448% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +0,85% à 10'230 points - SLI (vendredi): +1,02% à 1'543 points - SPI (vendredi): +0,82% à 12'670 points - Dax (vendredi): +1,15% à 12'634 points - CAC 40 (vendredi): +1,01% à 4'970 points

awp-robot/sw/