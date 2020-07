Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - les prises de bénéfices devraient perdurer - SMI avant-Bourse: -0,13% à 10'430,24 points (08h00) - Dow Jones (mardi): +0,60% à 26'840 points - Nasdaq Comp (mardi): -0,81% à 10'680 points - Nikkei 225 (mercredi): -0,51% à 22'777 points NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ABB: trimestres difficiles à venir facilité de crédit à court terme de 2 mrd EUR complètement remboursé stabilisation de la rentabilité opérationnelle attendue au T3 programme de rachat d'actions confirmé 2020: hausse des recettes attendue pas avant le 4e trimestre T2: bénéfice net 319 mio USD (64 mio) entrées de commandes 6,05 mrd USD (cons. AWP: 5,76 mrd) chiffre d'affaires 6,15 mrd USD (cons. AWP: 5,59 mrd) Ebita 651 mio USD (cons. AWP: 462 mio) T3: légère amélioration des prises de commandes sur un an en vue - La diversification de Givaudan a payé contre le coronavirus - Logitech fait bondir ses ventes trimestrielles grâce au confinement - Novartis aplanit au 2e les bonnes surprises du 1er trimestre - UBS prouve une nouvelle fois sa résilience au deuxième trimestre SPI: - EFG: réduction de 5% de la base de coûts visée pour 2021 EFG S1: bénéfice net IFRS 34,8 mio CHF (31,5 mio) produit d'exploitation 563,7 mio CHF (555,8 mio) AuM 147,8 mrd CHF (fin 2019: 153,8 mrd) afflux net d'argent nouv. +4,2 mrd CHF (+0,3 mrd) - Inficon conclut un contrat de revente avec Visability Solutions - Kuros Biosciences étoffe son portefeuille de brevets en orthobiologie - Medacta: des recettes en baisse au premier semestre 2020 (SUPPRIMER?) S1: chiffre d'affaires 135 mio EUR (cons. AWP: 126,6 mio) - Pierer Mobility: explosion de la demande pour les deux-roues avec le Covid S1: 124'682 (135'711) motos et e-bikes vendus recettes attendues à 600 (754,9) mio EUR Ebit attendu à 1,7 (46,6) mio EUR S2: chiffre d'affaires de >800 mio EUR attendu - Valora 2020: Ebit positif attendu sur l'ensemble de l'exercice S1: Ebit -10,9 mio CHF (cons. AWP: -9,1 mio) chiffre d'affaires 815,6 mio CHF (cons. AWP: 826 mio) bénéfice net -15,9 mio CHF (cons. AWP: -22,2 mio) - BCVs: Oliver Schnyder succédera en 2021 à Pascal Perruchoud comme CEO le bras de fer se poursuit dans le dossier Alkopharma BCVs 2020: résultat op. attendu dans la moyenne des 3 dernières années BCVs S1: bénéfice net 51,9 (51,8) mio CHF résultat d'exploitation 60,3 (60,0) mio CHF PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Lindt&Sprüngli: CS confirme "High A", perspective "stable" (SUPPRIMER?) OBJECTIFS DE COURS ET RECOMMANDATIONS - Givaudan: CS monte à 3100 (2500) CHF - underperform - Logitech: Goldman Sachs monte à 73 (68) CHF - buy - Novartis: DZ Bank abaisse à 96 (97) CHF - acheter Goldman Sachs abaisse à 108 (110) CHF - buy - SGS: UBS monte à 2450 (2300) CHF - neutral JPMorgan monte à 2500 (2400) CHF - neutral - UBS: DZ Bank monte à acheter (conserver) Credit Suisse monte à 14,50 (14,00) CHF - outperform RBC monte à 12 (11) CHF - sector perform DZ Bank monte à 15 (9) CHF - Comet: Research Partners monte à 155 (130) CHF - acheter - Sulzer: Research Partners abaisse à 120 (140) CHF - acheter - Kühne + Nagel: Barclays monte à 140 (130) CHF - underweight - Lindt & Sprüngli: Barclays abaisse à underweight (equal weight) Barclays abaisse à 75000 (76000) CHF PRESSE MERCREDI - Nestlé envisage de se défaire de ses activités d'eau en Chine CNN NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE 22.07: - Swiss Life (5,00 francs suisses remboursement de valeur nominale) 29.07: - Nebag (0,50 franc remboursement de valeur nominale) 16.09: - Richemont (1,0 franc) DIVERS - DEVISES/INTÉRÊT (8h16) - EUR/CHF: 1,0750 - USD/CHF: 0,9325 - future Conf: +2 pb à 173,63% (mardi) - taux au comptant: -0,42% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): -0,26% à 10'444 points - SLI (mardi): -0,04% à 1'582 points - SPI (mardi): -0,28% à 12'908 points - Dax (mardi): +0,96% à 13'172 points - CAC 40 (mardi): +0,22% à 5'104 points

