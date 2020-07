Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - ouverture attendue dans le rouge en raison des tensions sino-américaines et de la propagation du Covid-19 notamment aux Etats-Unis - SMI avant-Bourse: -1,10% à 10'269,10 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): -1,31% à 26'652 points - Nasdaq Comp (jeudi): -2,29% à 10'461 points - Nikkei 225 (vendredi): fermé en raison d'un jour férié (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Logitech détaille son programme de rachat d'actions - Lonza: lancement prochain du processus de vente des spécialités chimiques 2020: croissance au-dessus de 5% stabilité de la marge Ebitda de base S1: chiffre d'affaires 3,07 mrd CHF (cons. AWP: 3,06 mrd) Ebitda de base 893 mio CHF (cons. AWP: 855 mio) Ebit de base 706 mio CHF (cons. AWP: 654 mio) bénéfice net 478 mio CHF (393 mio) - Schindler: les mesures de restructuration vont coûter jusqu'à 150 mio CHF 2020: stagnation ou recul de jusqu'à 6% du chiffre d'affaires bénéfice entre 680 et 720 mio CHF S1: chiffre d'affaires 4,96 mrd CHF (cons. AWP: 4,82 mrd) entrées de commandes 5,36 mrd CHF (cons. AWP: 5,24 mrd) Ebit 421 mio CHF (cons. AWP: 368 mio) bénéfice net 313 mio CHF (cons. AWP: 269 mio) va supprimer 2000 postes de travail sur deux ans SPI: - Also 2020: objectif d'Ebitda de 210-220 millions d'euros confirmé confirme l'objectif moyen terme d'Ebitda 250-310 millions d'euros S1: chiffre d'affaires 5,4 mrd EUR (cons. AWP: 5,33 mrd) Ebitda 92,4 mio EUR (cons. AWP: 89,7 mio) - BB Biotech T2: bénéfice net de 1,18 mrd CHF (-336 mio CHF) - CFT S1: chiffre d'affaires 512,8 mio CHF (474,3 mio) nette progression de la rentabilité en raison du regain d'activité - Gurit va investir 20 millions pour un site de production en Inde - HBM T1: bénéfice net de 225,9 mio CHF (75,2 mio) - Sulzer: économies structurelles de 70 mio CHF dans activités liées à énergie mesures d'économies vont coûter 80 mio, 53 mio comptabilisés au S1 2020: marge opérationnelle entre 8,5% et 9% 2021: rétablissement marge opérationnelle niveau pré-pandémie CEO: activité affaiblie dans le marché pétrolier les 18 prochains mois recettes S2 attendues au-dessus de celles du S1 S1: entrées de commandes 1,84 mrd CHF (cons. AWP: 1,78 mrd) chiffre d'affaires 1,60 mrd CHF (cons. AWP: 1,57 mrd) Ebita opérationnel 120,2 mio CHF (cons. AWP: 117 mio) bénéfice net attr. actionnaires 15,4 mio CHF (cons. AWP: 10 mio) supprime 55 emplois en Suisse ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Basilea: Norges Bank dispose de 3,3% - Partners Group: Morgan Stanley abaisse à 15,26% - Swiss Life: Credit Suisse modère son engagement à 6,81% - Temenos: Allianz réduit son exposition à 2,99% PRESSE VENDREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE 29.07: - Nebag (0,50 franc remboursement de valeur nominale) 16.09: - Richemont (1,0 franc) DIVERS - DEVISES/INTÉRÊT (8h13) - EUR/CHF: 1,0729 - USD/CHF: 0,9241 - future Conf: -1 pb à 174,74% (jeudi) - taux au comptant: -0,472% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): -0,53% à 10'383 points - SLI (jeudi): -0,38% à 1'578 points - SPI (jeudi): -0,35% à 12'871 points - Dax (jeudi): -0,01% à 13'103 points - CAC 40 (jeudi): -0,07% à 5'034 points

awp-robot/sw/