Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - tentative de rebond après la clôture mensuelle positive de Wall Street - SMI avant-Bourse: +0,73% à 10'079,22 points (08h01) - Dow Jones (vendredi): +0,44% à 26'428 points - Nasdaq Comp (vendredi): +1,49% à 10'745 points - Nikkei 225 (lundi): +2,28% à 22'206 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis: feu vert de l'UE pou Cosentyx pour le psoriasis chez les enfants - Partners Group investit dans un parc d'éoliennes en Australie - Roche: homologation par l'UE de Rozlytrek contre le cancer du poumon SPI: - Belimo S1: chiffre d'affaires 335,5 mio CHF (cons. AWP: 346,3 mio) Ebit 55,4 mio CHF (cons. AWP: 57,5 mio) bénéfice net 41,2 mio CHF (cons. AWP: 45,1 mio) S2: table sur un chiffre d'affaires stable comparé au S2 2019 normalisation de l'activité et meilleures conditions de marché - Dufry S1: chiffre d'affaires 1'586,9 mio CHF (cons. AWP: 1'635 mio) Ebit -933 mio CHF (cons. AWP: -875 mio) croissance organique des ventes -60,6% (cons. AWP: -58%) résultat net -903 mio CHF (cons. AWP: -1'105 mio) 2020: veut réduire les coûts fixes de 1 mrd CHF chiffre d'affaires prévu entre -40 à -70% pour 2020 - Gurit nomme un nouveau directeur pour l'unité Wind Materials - Interroll S1: entrées de commandes 263,4 mio CHF (cons. AWP: 242,0 mio) chiffre d'affaires de 233,2 mio CHF (cons. AWP: 237,6 mio) Ebit 32,3 mio CHF (cons. AWP: 19,4 mio) bénéfice net 23,8 mio CHF (cons. AWP: 14,6 mio) reports de projets mais pas d'annulation S2: "prudemment optimiste" pour la suite de l'année - Meyer Burger rachète deux sites de production en Allemagne - Mobimo affiche une résistance à la pandémie au premier semestre - Zur Rose a finalisé la reprise de TeleClinic PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Julius Bär: Wellington Management augmente sa part à 3,03% - Meyer Burger: Astaris et Meyer Burger passent sous 3%, Sentis détient 38,9% - Polyphor détient 19,99% en positions de vente propres - Schweiter: UBS Fund Management passe sous 3% de participation - V-Zug: Bestinver Gestión passe sous 3% - Zur Rose: Blackrock détient 3,48% et 0,12% PRESSE LUNDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - OFS: inflation juillet - KOF: indicateur de l'emploi - Indices PMI des directeurs d'achat juillet - Dufry: CP S1, Zurich DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - ras - international: - Chine: l'activité manufacturière accélère en juillet - Japon: la chute des ventes de véhicules neufs a ralenti en juillet HORS DIVIDENDE 16.09: - Richemont (1,0 franc) DIVERS - ras DEVISES/TAUX - EUR/CHF: 1,0776 - USD/CHF: 0,9161 - future Conf: -14 pb à 175,51% (vendredi) - taux au comptant: -0,529% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): -0,89% à 10'006 points - SLI (vendredi): -0,57% à 1'521 points - SPI (vendredi): -0,95% à 12'407 points - Dax (vendredi): -0,54% à 12'313 points - CAC 40 (vendredi): -1,43% à 4'784 points

awp-robot