Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - le SMI devrait de nouveau s'inscrire en hausse, après les pertes de la veille - SMI avant-Bourse: +0,40% à 10'203,04 points (08h01) - Dow Jones (mardi): +0,62% à 26'828 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,35% à 10'941 points - Nikkei 225 (mercredi): -0,17% à 22'535 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche ajoute la détection du virus d'Epstein-Barr à son système Cobas SPI: - Aryzta: le CFO Frederic Pflanz annonce son retrait pour décembre - Kudelski entame une collaboration avec le groupe argentin Express - Landis+Gyr restructure et supprime 12% des effectifs - Kühne+Nagel construit un nouveau centre logistique en Suède PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - ABB: Cevian Capital réduit son exposition à 4,95% - Basilea: UBS s'empare de 9,02% PRESSE MERCREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - KOF: sondage conjoncturel juillet (avec CP) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE 29.07: - Nebag (0,50 franc remboursement de valeur nominale) 16.09: - Richemont (1,0 franc) DIVERS - DEVISES/INTÉRÊT (8h20) - EUR/CHF: 1,0777 - USD/CHF: 0,9129 - future Conf: +57 pb à 175,45% (mardi) - taux au comptant: -0,491% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): -0,66% à 10'162 points - SLI (mardi): -0,81% à 1'544 points - SPI (mardi): -0,60% à 12'583 points - Dax (mardi): -0,36% à 12'601 points - CAC 40 (mardi): +0,28% à 4'890 points

awp-robot/sw/