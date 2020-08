Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - La retenue devrait être de mise auprès des investisseurs à la Bourse suisse avant la publication chiffres sur l'emploi américain. - SMI avant-Bourse: -0,18% à 10'049,26 points (08h01) - Dow Jones (jeudi): +0,68% à 27'387 points - Nasdaq Comp (jeudi): +1,00% à 11'108 points - Nikkei 225 (vendredi): -0,48% à 22'311 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Richemont: projet d'augmentation de capital conditionnel Wendy Luhabe candidate au conseil d'administration va octroyer des options négociables à ses actionnaires - Roche: une étude avec une combinaison Tecentriq n'a pas atteint les objectifs SPI: - Basilea: Pékin examine une demande d'homologation pour Cresemba - Blackstone a franchi des "étapes décisives" dans les batteries imprimées - Coltene: Kenda délocalisé de Vaduz vers Altstätten 2020: résultat annuel inférieur à 2019 S1: Ebit 2,6 mio CHF (12,8 mio) bénéfice net 0,3 mio CHF (7,94 mio) chiffre d'affaires 103,9 mio CHF confirmé (135,4 mio) - Conzzeta: négociations en cours pour une vente de Foampartner 2020: recettes toujours attendues en baisse Ebit attendu autour de 50 millions S1: chiffre d'affaires net 576,2 mio CHF (cons. AWP: 557,7 mio) Ebit 49,9 mio CHF (59,9 mio) bénéfice net 46,6 mio CHF (cons. AWP: 35,5 mio) - Orell Füssli 2020: petite contraction des recettes attendue objectif de marge Ebit autour de 5% S1: chiffre d'affaires 104,1 mio CHF (115,2 mio) Ebit 6,7 mio CHF (8,1 mio) résultat net 8,0 mio CHF (5,4 mio) - SHL S1: recettes attendues autour de 19,3 mio USD Ebitda entre 1,7 et 2,3 mio USD PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Ascom: Norges Bank franchit un seuil, à 3,02% PRESSE VENDREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - BNS: réserves de devises à fin juillet DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE 10.08: - Varia US Properties (0,60 franc) 11.08: - Ems-Chemie (20,00 francs suisses) 16.09: - Richemont (1,0 franc) DIVERS - DEVISES/INTÉRÊT (8h11) - EUR/CHF: 1,0796 - USD/CHF: 0,9114 - future Conf: +23 pb à 174,99% - taux au comptant: -0,486% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): -0,31% à 10'067 points - SLI (jeudi): -0,24% à 1'537 points - SPI (jeudi): -0,22% à 12'488 points - Dax (jeudi): -0,54% à 12'592 points - CAC 40 (jeudi): -0,98% à 4'885 points

awp-robot/sw/