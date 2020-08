Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - - SMI avant-Bourse: +0,38% à 10'106,15 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): +0,17% à 27'433 points - Nasdaq Comp (vendredi): -0,87% à 11'011 points - Nikkei 225 (lundi): -0,39% à xx points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - La Suisse s'assure 4,5 millions de doses du vaccin expérimental de Moderna - Nestlé reste la marque suisse la plus forte - Partners Group va prendre une participation de 49% dans Telepass d'Atlantia - Roche: la FDA homologue Evrysdi (risdiplam) pour le traitement de la SMA échec de l'etrolizumab en traitement de maintien de la rectocolite - Presse: UBS se sépare de certains clients vénézuéliens SPI: - Egon Zehnder recrute une nouvelle administratrice - Ems: les actionnaires ont élu Bernhard Merki à la présidence - IGEA Pharma veut fusionner avec le britannique Blue Sky Natural Resources - Kardex acquiert une participation dans la jeune pousse Rocket Solution - Meyer Burger: versement supplémentaire conditionné de 2,5 mio en 2022 cède Muegge, afflux de 24 mio CHF, gain comptable 4 mio PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Credit Suisse: Blackrock amenuise son engagement à 4,96% - EEII: Nacala Worldwide détient 92,4% - Kardex prend une participation dans Rocket Solution - Newron: Aviva rabote sa participation à 3,79% - SIG Combibloc: Norges Bank étend son engagement à 5,94% - Swiss Re: BlackRock modère son exposition à 5,24% - Wisekey: Nice & Green dispose de 8,24% en positions d'achat NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - Seco: chômage juillet à 3,2% (juin 3,2%), CVS 3,3% (juin 3,3%) - Chine: légère poussée de l'inflation en juillet (+2,7%) HORS DIVIDENDE 10.08: - Varia US Properties (0,60 franc) 11.08: - Ems-Chemie (20,00 francs suisses) 16.09: - Richemont (1,0 franc) DIVERS - DEVISES/INTÉRÊT (08h10) - EUR/CHF: 1,0773 - USD/CHF: 0,9144 - future Conf: +6 pb à 175,01% (vendredi) - taux au comptant: -0,512% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +0,01% à 10'068 points - SLI (vendredi): +0,14% à 1'539 points - SPI (vendredi): +0,08% à 12'499 points - Dax (vendredi): +0,66% à 12'675 points - CAC 40 (vendredi): +0,09% à 4'890 points

awp-robot/sw/